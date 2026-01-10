Phật pháp trong cuộc sống hiện đại

Trong đời sống hiện đại, con người ngày ngày mải miết chinh phục thế giới vật chất: Nhà cửa, bất động sản, xe sang, tiện nghi đủ đầy, những chuyến du lịch khắp nơi. Cùng với đó là cuộc chạy đua về danh tiếng, chức quyền, vị thế, sự công nhận.

Nhưng giữa những khát khao nhân sinh ấy, cũng có một khoảng trống khác cũng đang lớn dần, khoảng trống của đời sống tinh thần. Càng hướng ra bên ngoài, con người càng dễ đánh mất kết nối với giá trị nội tâm.

“ Công nghệ, tốc độ và cạnh tranh khiến họ luôn phải chạy theo cảm xúc “đang online”, luôn phải thể hiện, luôn phải đủ giỏi.

Ngày nay, những “căn bệnh thời đại” như stress, trầm cảm, rối loạn lo âu, thậm chí lối sống biến thái, không còn là câu chuyện của riêng người trung niên hay tầng lớp chịu áp lực kinh tế. Chúng len vào cả thế hệ trẻ, những người tưởng chừng có mọi thứ trong tầm tay. Nhưng phía sau những hình ảnh chau chuốt, chỉn chu, những nụ cười rạng rỡ trên mạng xã hội là những tâm hồn rệu rã, mất phương hướng.

Vì sao xã hội càng phát triển, đời sống vật chất càng sung túc, con người lại càng bất an?

Bởi, khi mọi năng lượng đều hướng ra ngoài để “có thêm” - tiền bạc, địa vị, sự công nhận thì nội tâm dần cạn kiệt. Con người không còn thời gian để lắng nghe chính mình, để sống chậm lại, để nhận ra điều gì thật sự khiến mình an vui. Mất kết nối với tâm, họ dễ rơi vào khủng hoảng, trống rỗng, thậm chí tuyệt vọng.

Giữa bối cảnh ấy, nhu cầu tìm lại sự bình an và niềm tin vào giá trị tốt đẹp của cuộc sống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và đó cũng chính là duyên khởi để Trầm Tuệ ra đời, một doanh nghiệp Phật tử với sứ mệnh phụng sự cộng đồng và lan tỏa giá trị Phật pháp giữa đời sống hiện đại.

Ông Hoàng Văn Hưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Lâm Quán Tuệ (thương hiệu Trầm Tuệ): “Giữa thời đại mà tin giả tràn lan và cuộc sống bị xáo trộn bởi những giá trị ảo, Phật pháp như một dòng suối mát lành, gột rửa những phiền não. Giáo lý về Vô thường và Nhân quả trong đạo Phật - đặc biệt tinh hoa Thiền phái Trúc Lâm - không dạy ta trốn chạy, mà là kim chỉ nam giúp ta tìm thấy sự thật và bình an ngay giữa đời thường, nhắc nhở chúng ta không bám víu vào những gì hào nhoáng bên ngoài, mà hãy quay về vun bồi mảnh đất tâm. Đó là giá trị cốt lõi mà Trầm Tuệ luôn trân quý và muốn lan tỏa - dùng trầm hương làm phương tiện, giúp cộng đồng tìm lại sự tĩnh tại để vun bồi một đời sống an nhiên, chân thật ngay giữa cõi trần biến động”. Ông Hoàng Văn Hưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Lâm Quán Tuệ (thương hiệu Trầm Tuệ). (Ảnh: PV/Vietnam+) Trầm Tuệ không chỉ là thương hiệu sản xuất và kinh doanh trầm hương, nhang sạch hay các dòng sản phẩm sạch và lành. Đằng sau những sản phẩm hữu hình ấy là một ước nguyện: Phụng sự bằng tâm, lan tỏa bằng đạo. Là hành trình hiện thực hóa khát vọng góp phần chữa lành tâm thức con người giữa dòng đời biến động và giúp họ nhận ra, quay trở về với thế giới nội tại bên trong mỗi người. Trong suốt quá trình phát triển, Trầm Tuệ chọn cho mình con đường của “doanh nghiệp Phật tử” - lấy Phật Pháp làm nền tảng, nuôi dưỡng mọi hoạt động bằng tinh thần chánh niệm và phụng sự. Mỗi sản phẩm, mỗi chương trình trải nghiệm đều được tạo dựng với tâm niệm gieo duyên lành, hướng con người trở về với sự an tĩnh nơi chính mình. Không phải ai cũng có điều kiện đến chùa, học thiền hay nghe pháp. Nhưng ai cũng có thể chạm vào năng lượng an lành của Phật pháp qua những điều giản dị: "Thắp một nén hương sạch, thưởng một tách trà trong tĩnh lặng, hay đơn giản là hít sâu trong mùi hương trầm thanh khiết để thấy lòng dịu lại." Trầm Tuệ chọn sản phẩm trầm hương làm sản phẩm lõi cũng là một cơ duyên. Trong dòng chảy hàng nghìn năm lịch sử, hương trầm đã len lỏi vào đời sống tâm thức của người Việt, trở thành một phần không thể thiếu của di sản văn hóa. Vượt qua ranh giới của một tôn giáo riêng lẻ, hương trầm là một ngôn ngữ chung của tâm linh, hiện diện trong các nghi thức trang trọng của nhiều tín ngưỡng, là hiện thân cho sự kết nối và hòa hợp giữa các dân tộc.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, giới trẻ chịu nhiều áp lực từ học tập, công việc và đặc biệt là tác động mặt trái của mạng xã hội, tinh thần Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự. Thiền phái Trúc Lâm, do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đề cao sự tỉnh thức, an nhiên và nhập thế, hướng con người đến lối sống cân bằng giữa đời sống tinh thần và trách nhiệm xã hội. Giá trị cốt lõi của Trúc Lâm là tự soi chiếu nội tâm, giúp mỗi người nhận diện tham – sân – si để không bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng và ảo tưởng. Trong thời đại mạng xã hội, nơi hình ảnh và thông tin dễ gây áp lực, tinh thần này khuyến khích con người biết dừng lại, quan sát chính mình, từ đó giảm bớt lo âu và trầm cảm. Đồng thời, Trúc Lâm nhấn mạnh tinh thần nhập thế, nghĩa là tu hành không tách rời cuộc sống, mà gắn bó với cộng đồng, khuyến khích hành thiện, sống có trách nhiệm. Đây là lời nhắc nhở quan trọng cho giới trẻ trước những lối sống lệch lạc, ích kỷ hay biến thái đang xuất hiện. “ Tư tưởng Phật giáo trong hành động: Tâm bình thì thế giới bình, gieo nhân lành sẽ gặt trái ngọt. Ngoài ra, sự dung hòa giữa Phật – Nho – Lão trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tạo nên một triết lý sống toàn diện: vừa nuôi dưỡng tâm hồn, vừa định hướng đạo đức, vừa khuyến khích sự hòa hợp với thiên nhiên và xã hội. Trong môi trường hiện đại đầy cạnh tranh, tinh thần này giúp con người tìm lại sự cân bằng, tránh rơi vào cực đoan.