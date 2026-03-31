Nữ Tiến sĩ khởi nghiệp bền vững, đưa khoa học môi trường vào cuộc sống

Một trong những kết quả rõ nét của lựa chọn này là viên rửa bát “Made in Vietnam”, sản phẩm xuất phát từ nhu cầu quen thuộc trong mỗi gia đình, nhưng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về khoa học vật liệu, tính an toàn và khả năng thích ứng với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

TS Vũ Thị Tần hiện là giảng viên Khoa Kỹ thuật Hoá học tại Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong bối cảnh không ít công trình nghiên cứu vẫn dừng lại ở công bố, cách tiếp cận của nữ nhà khoa học cho thấy một hướng đi khác, khoa học không chỉ dừng ở việc tạo ra tri thức, mà còn cần được “dịch” thành những giải pháp cụ thể có thể hiện diện trong đời sống.

TS Vũ Thị Tần sinh năm 1986 tại Lý Nhân, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), hiện là giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị Tần là một trong hai nhà khoa học của nhà trường được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025, với các nghiên cứu và giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Khoa học bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi

Ý tưởng về viên rửa bát “Made in Vietnam” xuất phát từ một trải nghiệm rất đời thường trong gia đình của TS Tần. Khi sử dụng máy rửa bát, TS Vũ Thị Tần nhận ra các sản phẩm đi kèm đều phải nhập khẩu với chi phí cao, trong khi thị trường trong nước gần như chưa có lựa chọn tương đương.

Từ một quan sát nhỏ, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra: Vì sao những sản phẩm gắn với sinh hoạt hằng ngày vẫn phụ thuộc vào bên ngoài và khoa học trong nước có thể làm gì để thay đổi điều đó không?

Đó không chỉ là một bài toán kỹ thuật, mà còn là câu chuyện về khả năng làm chủ công nghệ trong những lĩnh vực rất gần với đời sống. Việc phát triển một viên rửa bát đòi hỏi xử lý đồng thời nhiều yếu tố, từ tốc độ hòa tan, độ ổn định của hợp chất, khả năng làm sạch, đến hiệu quả trong điều kiện sử dụng thực tế.

Sau nhiều lần thử nghiệm, sản phẩm T-Clean Eco được hoàn thiện với khoảng 70% thành phần từ tự nhiên như: Dừa, ngô, cọ, kết hợp enzyme sinh học và nano bạc nhằm tăng khả năng kháng khuẩn, khử mùi, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Ngoài ra, sản phẩm còn hướng tới giảm thiểu hóa chất độc hại, hạn chế rác thải nhựa và tối ưu chi phí để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận.

Với nữ nhà khoa học, nghiên cứu không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài toán lớn, mà có thể khởi đi từ những nhu cầu rất cụ thể của đời sống, miễn là nhưng phải đủ thiết thực để tạo ra thay đổi. Khi đó, giá trị của khoa học không nằm ở việc được công bố ở đâu, mà ở việc nó có thể đi được bao xa trong thực tế.

Lựa chọn trở về cống hiến cho quê hương

Nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Liên Bang Nga và Tây Ban Nha, TS Vũ Thị Tần trưởng thành trong những môi trường khoa học có tính cạnh tranh cao, nơi mỗi kết quả nghiên cứu đều được đặt dưới yêu cầu khắt khe về tính mới và khả năng ứng dụng.

TS Vũ Thị Tần khi nhận bằng tốt nghiệp đại học tại Liên Bang Nga.

Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Tula (Liên Bang Nga) với thành tích xuất sắc, sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ tại Tây Ban Nha, hành trình học thuật của chị đã từng bước định hình một hướng đi rõ ràng: Nghiên cứu phải gắn với những vấn đề cụ thể của thực tiễn.

“Càng học và làm thí nghiệm, tôi càng bị cuốn hút bởi câu hỏi: Liệu mình có thể tạo ra một vật liệu mới để giải quyết một vấn đề cụ thể hay không?”, TS Vũ Thị Tần chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, vượt qua hàng nghìn ứng viên, chị gia nhập Tập đoàn ArcelorMittal và nhanh chóng đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm nghiên cứu. Tại đây, chị Tần tham gia các nghiên cứu về vật liệu và xử lý bề mặt, đóng góp 17 sáng chế trong một môi trường mà mỗi kết quả không chỉ cần chính xác về mặt khoa học, mà còn phải chứng minh được hiệu quả trong sản xuất.

Chính những yêu cầu đó đã định hình tư duy nghiên cứu theo hướng ứng dụng, theo đuổi và hoàn thiện một giải pháp đến khi vận hành trong thực tế.