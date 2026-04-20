Kawaii Tuấn Anh: “Sáng tạo bằng trái tim, thực thi bằng công nghệ”

20/04/2026

Giữa thời đại mà một sản phẩm sáng tạo có thể triệu view hôm nay và bị quên lãng tuần sau thì câu hỏi thực sự không phải là làm sao để viral mà là làm sao để còn lại. Với Kawaii Tuấn Anh, câu trả lời nằm ở chỗ không chạy theo cái đẹp nhất thời mà là kể được câu chuyện Việt Nam theo cách người trẻ thực sự thấy mình trong đó: chậm hơn, sâu hơn và rõ ràng hơn về bản sắc.

Giao thoa giữa công nghệ kỹ thuật cao và bản sắc văn hóa

Từ ngày 11 đến 18/4/2026, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh là một trong số ít gương mặt trẻ thuộc lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật được tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Trung Quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Việt Nam) phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

Đoàn dừng chân tại Quảng Châu và Bắc Kinh với lịch trình dày đặc: giao lưu văn hóa, thăm doanh nghiệp và học tập thực tế. Trong hành trình qua nhiều điểm đến, ấn tượng lớn nhất với Kawaii Tuấn Anh là sự giao thoa giữa công nghệ kỹ thuật cao và bản sắc văn hóa.

Tại Quảng Châu, Kawaii Tuấn Anh có bài tham luận trong phiên đối thoại giữa thanh niên 2 nước với chủ đề: “Kế thừa và đổi mới văn hoá”. Tại đây, anh tự hào giới thiệu các dự án sáng tạo mang đậm tinh thần văn hoá Việt với những phương thức biểu đạt mới, đồng thời học hỏi từ những câu chuyện phát huy các giá trị văn hoá truyền thống theo cách mới của nước bạn.

Tại Bắc Kinh, sau khi ghé thăm Đoàn Ca múa Nhạc Đông Phương và Đại học Nhân dân Trung Quốc, Kawaii Tuấn Anh ấn tượng với cách xây dựng nền tảng giáo dục bài bản, hệ thống vững chắc để tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài, qua nhiều thế hệ.

“Một nền công nghiệp văn hóa bền vững không chỉ cần cảm hứng mà cần cả quy trình, công nghệ. Những cách biểu đạt mới chính là đòn bẩy để những giá trị truyền thống có thể đi xa hơn, sống lâu hơn.”, anh chia sẻ.

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” là minh chứng cho một cách triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo khi đưa tinh thần đó không chỉ vào công nghệ, mà vào cả văn hóa và nghệ thuật, nơi đổi mới sáng tạo được lan tỏa bằng ngôn ngữ cảm xúc và con người.

Sáng tạo không được phép chỉ để đẹp?

Năm 2025, khi đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo của Giải thưởng Tinh Hoa Việt, Kawaii Tuấn Anh hiểu rõ rằng một giải thưởng văn hóa – nghệ thuật cần tập trung cao nhất vào việc tôn vinh xứng đáng các tác giả, tác phẩm xuất sắc — nhưng cũng không quên tạo ra một hệ sinh thái nội dung đủ sức sống để câu chuyện không kết thúc sau đêm trao giải.

MV Việt Nam Tinh Hoa - ca khúc chủ đề của chương trình - là kết quả của triết lý đó: lấy bản sắc làm gốc, lấy sáng tạo làm cành, góp phần lan tỏa tinh thần kế thừa và phát huy những nét tinh hoa văn hóa đã lưu truyền qua bao thế hệ, để văn hóa truyền thống tiếp tục chảy vào đời sống hôm nay.

Đó cũng là tinh thần anh theo đuổi trong từng sản phẩm của mình không chỉ làm đẹp, mà làm sao để người xem thấy mình được đại diện; thấy văn hóa của mình không phải di sản xa xôi của quá khứ, mà là thứ đang thực sự chảy trong mình, ngay lúc này.

Khi sáng tạo chạm đến cảm xúc con người

Nếu phải gói gọn hành trình của mình trong một câu, Kawaii Tuấn Anh chọn: “Sáng tạo bằng trái tim, thực thi bằng công nghệ.”

Với anh, đây không phải khẩu hiệu. Người làm sáng tạo ở Việt Nam không thiếu cảm xúc, không thiếu ý tưởng. Cái thiếu thường là quy trình, công nghệ, là kỷ luật, là tư duy hệ thống để biến một ý tưởng hay thành sản phẩm chỉn chu có thể vươn ra thế giới.

Anh muốn xây dựng một hệ sinh thái nội dung có nội lực, khi sáng tạo chạm đến cảm xúc con người. Nơi người trẻ không chỉ giỏi cảm nhận mà còn biết vận hành. Nơi văn hóa Việt không chỉ được yêu trong nước mà được nhớ đến ngoài biên giới, không phải vì ta cố trở nên giống người khác, mà vì ta đủ tự tin để là chính mình.

Toàn cầu hóa có thể làm mờ nhiều thứ. Nhưng với Kawaii Tuấn Anh, câu trả lời chưa bao giờ nằm ở việc chạy theo mà nằm ở việc đứng yên đủ lâu để biết mình là ai, rồi bắt đầu kể. Mỗi MV, mỗi sân khấu, mỗi khoảnh khắc hình ảnh được dựng lên bằng đúng tâm thế, đúng văn hóa, đúng con người đều là một lời khẳng định không cần phải cố để “đi ra thế giới”, vì khi công nghệ được dẫn dắt bởi trái tim, câu chuyện sẽ tự tìm đường.

Đó có lẽ cũng là lý do anh vẫn tiếp tục làm những gì mình đang làm không phải để chứng minh điều gì, mà vì anh tin rằng câu chuyện Việt Nam, nếu được kể đúng cách, hoàn toàn có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai trên thế giới này./.