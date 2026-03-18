Đảng viên Vàng Thị Tro nỗ lực trong sự nghiệp trồng người nơi vùng cao biên giới Tuyên Quang

18/03/2026

Hơn 10 năm giảng dạy, cô giáo Vàng Thị Tro (dân tộc Mông) dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đã vượt qua nhiều khó khăn khi công tác tại một trong những điểm trường xa xôi và khó khăn nhất của Trường Mầm non Giàng Chu Phìn. Đường sá khó đi, đặc biệt vào mùa mưa, với học sinh chủ yếu là con em dân tộc Mông và Giáy, sống rải rác, khiến việc duy trì học tập cho các em rất gian nan. Dù vậy, với lòng tận tâm và trách nhiệm, cô luôn khắc phục khó khăn để bảo đảm học sinh không bỏ học. Vào Đảng từ năm 2019, cô giáo Vàng Thị Tro là hình mẫu của người cán bộ, đảng viên tận tụy, luôn nỗ lực không mệt mỏi vì sự nghiệp giáo dục và phát triển cộng đồng nơi vùng cao biên giới.

Giáo viên, đảng viên Vàng Thị Tro trong một buổi dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Bằng tâm huyết và lòng nhân hậu, cô giáo, đảng viên Vàng Thị Tro đã thắp lên niềm tin, khát vọng học tập cho học trò dân tộc thiểu số nơi vùng cao. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, nơi cô Vàng Thị Tro đang công tác còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN