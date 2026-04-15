Đời sống Việt
Nơi ươm mầm những tài năng khoa học, công nghệ nhí
Với mong muốn học sinh được tiếp cận với khoa học công nghệ một cách chủ động, rèn luyện tư duy logic, khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 là một sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo các em tham gia.
Lần đầu đến với Cuộc thi Robocon Bắc Ninh năm 2026, đội Từ Sơn Robocom đến từ Trường Trung học cơ sở Từ Sơn (phường Đồng Nguyên) mang theo tinh thần học hỏi, sáng tạo và quyết tâm chinh phục thử thách công nghệ. Cô Phan Thị Bến (giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Từ Sơn) cho biết, đội thi Từ Sơn Robocom có 3 thành viên gồm Vũ Thùy Trang (lớp 8A2), Dương Phan Nhật Anh (lớp 8A1) và Ngô Văn Quốc Bảo (lớp 6A4). Đây là những học sinh có nền tảng tốt về tư duy logic, có em ở trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, tham gia và đoạt giải tại cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Tại vòng chung kết Robocon 2026, đội đã xuất sắc giành giải Nhất bảng B (lứa tuổi 12 - 15 tuổi).
Chia sẻ về quá trình giành giải Nhất cuộc thi, em Vũ Thùy Trang (một thành viên trong đội Từ Sơn Robocom) cho biết, do có nền tảng và được tiếp xúc với phong trào giáo dục STEM từ sớm nên em và các bạn đã được rèn luyện nhiều kỹ năng, sớm thích nghi với những thử thách đặt ra của cuộc thi. Chính thức chuẩn bị cho cuộc thi này từ đầu tháng 1/2026, trong quá trình chuẩn bị, em và các bạn được các thầy cô hướng dẫn, tổ chức tập luyện đều đặn mỗi tuần 2 buổi. Sự đồng hành, tạo điều kiện của nhà trường và sự ủng hộ từ phụ huynh đã giúp chúng em yên tâm, vừa học tập tốt vừa tìm tòi giải pháp để vận hành robot tốt nhất.
Khi bước vào kỳ thi, sau khi nghiên cứu “đề bài”, với kiến thức, kỹ năng đã được trang bị sẵn cùng sự bình tĩnh, tự tin, cả 3 thành viên trong đội đã lắp ráp, cải tiến hệ thống robot theo hướng tối ưu hóa khả năng quét và xử lý nhiệm vụ. Khác với các robot khác lấy từng khối màu đưa vào vị trí được quy định sẵn, robot của đội em có thể nhận diện đồng thời cả 3 khối màu để thu thập cùng lúc, vận chuyển về vị trí thả. Nhờ vậy, thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ được rút ngắn.
Theo em Dương Phan Nhật Anh (một thành viên trong đội Từ Sơn Robocom), thường với những robot đáp ứng yêu cầu nhận diện đồng thời cả 3 khối màu để thu thập cùng lúc, vận chuyển về vị trí thả dễ gặp tình trạng nhiễu màu sắc nếu điều kiện ánh sáng kém. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì thử nghiệm và điều chỉnh, khả năng sáng tạo, chinh phục khó khăn, em và các bạn đã dần khắc phục được hạn chế này. Tại vòng chung kết, robot của đội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ vận chuyển, hoàn thành các phần thi xuất sắc, chiến thắng ở cả 7 trận đấu. Dự kiến thời gian tới, đội tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng tạo để có cơ hội góp mặt ở Giải đấu Robocon Bắc Ninh năm 2026 mở rộng và tiến xa hơn trong các giải cao hơn.
Em Nguyễn Bảo Quang (một thành viên trong đội Jupiter - DKQ) tâm sự, ngay từ nhỏ, em đã có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học. Em thường mày mò lắp ráp bộ đồ dùng học tập STEM hay đồ chơi robot và nghiên cứu cách thức chuyển động của chúng. Từng góp mặt ở các cuộc thi robocom những năm trước và giành giải Nhất, em được cả đội tin tưởng, hỗ trợ trong quá trình lập trình và xây dựng chiến thuật. Em và các bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện robot.
Các đội thi phải thể hiện khả năng tư duy logic, phối hợp nhóm và tối ưu chiến thuật thi đấu. Đội của em đã xử lý thành công “đề bài bất ngờ” do Ban tổ chức đưa ra ngay tại thời điểm thi. Trong “đề bài bất ngờ”, Ban tổ chức đưa ra là trên sa bàn bất ngờ xuất hiện 1 khối, nhiệm vụ của robot là mang khối này về nằm trong ô vuông xuất phát tại thời điểm cuối cùng của trận đấu. Đây là một thử thách đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh, điều chỉnh thuật toán và tối ưu chiến thuật trong thời gian ngắn. Với sự tập trung cao độ và bản lĩnh thi đấu vững vàng, đội Jupiter-DKQ đã giành chiến thắng tuyệt đối ở cả hai lượt đấu.
Cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW
Theo ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, Cuộc thi Robocom tỉnh Bắc Ninh năm 2026 không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào học tập STEM trong trường học. Qua đó, cuộc thi tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, đam mê khoa học, công nghệ; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hơn 1 tháng phát động từ tháng 10/2025, Cuộc thi Robocom tỉnh Bắc Ninh năm 2026 đã thu hút 879 đội thu với hơn 2.000 thành viên tham gia. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện. Thông qua cuộc thi cho thấy, công tác đào tạo được tổ chức bài bản, linh hoạt, tập trung nâng cao năng lực cho các đội thi và giáo viên, người hướng dẫn tại cơ sở. Chuyển đổi số được ứng dụng đồng bộ, ứng dụng các phần mềm và tương tác trực tuyến gần như hoàn toàn các nội dung, bảo đảm tính minh bạch, khách quan, nhanh chóng, thuận tiện.
Đặc biệt, 72 đội có mặt trong vòng chung kết đã trải qua 144 trận đấu tại 3 bảng. Các đội đã thể hiện rõ sự tiến bộ về tư duy, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ. Nhiều giải thuật độc đáo, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc và sáng tạo của các đội.
Ông Ngô Chí Vinh cho biết thêm, điều mà Ban tổ chức đánh giá cao nhất không chỉ là kết quả xếp hạng, mà là những chuyển biến tích cực trong nhận thức và cách tiếp cận của các đội thi, sự quan tâm của các cơ sở giáo dục, cộng đồng về cuộc thi. Thông qua cuộc thi, các em được tiếp cận với công nghệ một cách chủ động; được rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề.
“Đây là những năng lực rất cần thiết trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo". Tỉnh Bắc Ninh xác định rõ việc đầu tư cho trí tuệ của thế hệ trẻ hôm nay chính là đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của tỉnh. Ở góc nhìn đó, Cuộc thi Robocon không chỉ là một sân chơi, mà là một hình thức giáo dục bổ trợ hiệu quả; góp phần thực hiện định hướng đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực người học”, ông Ngô Chí Vinh nhận xét./.