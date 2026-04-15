Nơi ươm mầm những tài năng khoa học, công nghệ nhí

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng Ban Giám khảo xem phần thi của các thí sinh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Ấn tượng sân chơi khoa học trí tuệ

Lần đầu đến với Cuộc thi Robocon Bắc Ninh năm 2026, đội Từ Sơn Robocom đến từ Trường Trung học cơ sở Từ Sơn (phường Đồng Nguyên) mang theo tinh thần học hỏi, sáng tạo và quyết tâm chinh phục thử thách công nghệ. Cô Phan Thị Bến (giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Từ Sơn) cho biết, đội thi Từ Sơn Robocom có 3 thành viên gồm Vũ Thùy Trang (lớp 8A2), Dương Phan Nhật Anh (lớp 8A1) và Ngô Văn Quốc Bảo (lớp 6A4). Đây là những học sinh có nền tảng tốt về tư duy logic, có em ở trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, tham gia và đoạt giải tại cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Tại vòng chung kết Robocon 2026, đội đã xuất sắc giành giải Nhất bảng B (lứa tuổi 12 - 15 tuổi).

Chia sẻ về quá trình giành giải Nhất cuộc thi, em Vũ Thùy Trang (một thành viên trong đội Từ Sơn Robocom) cho biết, do có nền tảng và được tiếp xúc với phong trào giáo dục STEM từ sớm nên em và các bạn đã được rèn luyện nhiều kỹ năng, sớm thích nghi với những thử thách đặt ra của cuộc thi. Chính thức chuẩn bị cho cuộc thi này từ đầu tháng 1/2026, trong quá trình chuẩn bị, em và các bạn được các thầy cô hướng dẫn, tổ chức tập luyện đều đặn mỗi tuần 2 buổi. Sự đồng hành, tạo điều kiện của nhà trường và sự ủng hộ từ phụ huynh đã giúp chúng em yên tâm, vừa học tập tốt vừa tìm tòi giải pháp để vận hành robot tốt nhất.

Khi bước vào kỳ thi, sau khi nghiên cứu “đề bài”, với kiến thức, kỹ năng đã được trang bị sẵn cùng sự bình tĩnh, tự tin, cả 3 thành viên trong đội đã lắp ráp, cải tiến hệ thống robot theo hướng tối ưu hóa khả năng quét và xử lý nhiệm vụ. Khác với các robot khác lấy từng khối màu đưa vào vị trí được quy định sẵn, robot của đội em có thể nhận diện đồng thời cả 3 khối màu để thu thập cùng lúc, vận chuyển về vị trí thả. Nhờ vậy, thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ được rút ngắn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao giải Nhất cho các đội thi. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN Theo em Dương Phan Nhật Anh (một thành viên trong đội Từ Sơn Robocom), thường với những robot đáp ứng yêu cầu nhận diện đồng thời cả 3 khối màu để thu thập cùng lúc, vận chuyển về vị trí thả dễ gặp tình trạng nhiễu màu sắc nếu điều kiện ánh sáng kém. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì thử nghiệm và điều chỉnh, khả năng sáng tạo, chinh phục khó khăn, em và các bạn đã dần khắc phục được hạn chế này. Tại vòng chung kết, robot của đội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ vận chuyển, hoàn thành các phần thi xuất sắc, chiến thắng ở cả 7 trận đấu. Dự kiến thời gian tới, đội tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng tạo để có cơ hội góp mặt ở Giải đấu Robocon Bắc Ninh năm 2026 mở rộng và tiến xa hơn trong các giải cao hơn. Cùng với đội Từ Sơn Robocom, những “kỹ sư nhí” đội Jupiter - DKQ gồm Nguyễn Bảo Quang (lớp 5A1, Trường Tiểu học Đồng Sơn), Nguyễn Vĩnh Khang (lớp 5A1, Trường Tiểu học Dĩnh Trì) và Hà Minh Duy (lớp 3A10, Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên) đã vượt qua hàng chục đội chơi với những đối thủ mạnh trở thành những chiến binh tiêu biểu, xuất sắc đoạt giải Nhất bảng A giành cho thí sinh ở lứa tuổi 9 - 11 tuổi.

Em Nguyễn Bảo Quang (một thành viên trong đội Jupiter - DKQ) tâm sự, ngay từ nhỏ, em đã có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học. Em thường mày mò lắp ráp bộ đồ dùng học tập STEM hay đồ chơi robot và nghiên cứu cách thức chuyển động của chúng. Từng góp mặt ở các cuộc thi robocom những năm trước và giành giải Nhất, em được cả đội tin tưởng, hỗ trợ trong quá trình lập trình và xây dựng chiến thuật. Em và các bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện robot.

Các đội thi phải thể hiện khả năng tư duy logic, phối hợp nhóm và tối ưu chiến thuật thi đấu. Đội của em đã xử lý thành công “đề bài bất ngờ” do Ban tổ chức đưa ra ngay tại thời điểm thi. Trong “đề bài bất ngờ”, Ban tổ chức đưa ra là trên sa bàn bất ngờ xuất hiện 1 khối, nhiệm vụ của robot là mang khối này về nằm trong ô vuông xuất phát tại thời điểm cuối cùng của trận đấu. Đây là một thử thách đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh, điều chỉnh thuật toán và tối ưu chiến thuật trong thời gian ngắn. Với sự tập trung cao độ và bản lĩnh thi đấu vững vàng, đội Jupiter-DKQ đã giành chiến thắng tuyệt đối ở cả hai lượt đấu.

