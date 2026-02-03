Những người lính giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc trên đỉnh Hàm Rồng

Trên đỉnh Hàm Rồng, cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, giữa sương mù và gió núi quanh năm, cán bộ, chiến sĩ của Đài vẫn ngày đêm bám trụ, lặng thầm thực hiện nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, những người lính nơi đây luôn duy trì chế độ trực canh 24/24 giờ, đảm bảo thông tin phòng không chính xác, kịp thời báo cáo về Sở Chỉ huy, góp phần giữ vững an toàn vùng trời được giao quản lý.



Con đường dẫn lên đỉnh Hàm Rồng uốn lượn giữa rừng thông, thường xuyên chìm trong sương mù dày đặc. Càng lên cao, sương càng quấn chặt, mây bảng lảng ngay trước mặt, gió rít từng cơn. Thế nhưng, bất kể ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ Đài Quan sát vẫn kiên định bám trụ, không một phút lơ là nhiệm vụ. Với họ, phía sau đỉnh núi là sự bình yên của nhân dân, là trách nhiệm không cho phép bất kỳ sai sót nào.



Cán bộ, chiến sĩ Đài Quan sát Hàm Rồng huấn luyện làm chủ ra đa mới được phiên chế. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Nép mình giữa màu xanh thẫm của núi rừng, Đài Quan sát Hàm Rồng vận hành nhịp nhàng từ sáng sớm đến khuya. Hệ thống khí tài, máy móc luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng cao. Trong màn sương mỏng, cán bộ, chiến sĩ thực hiện các thao tác quan sát, theo dõi, ghi chép, báo cáo thông tin phòng không theo đúng quy trình tác chiến của Lữ đoàn Pháo phòng không 234.



Tại các vị trí trực, từng kíp chiến sĩ thay nhau áp sát mắt vào ống nhòm chuyên dụng để quan sát vùng trời và mặt đất. Ở khu vực khác, kíp ra đa làm việc theo phiên, liên tục kiểm tra thông số, rà soát tín hiệu, cập nhật tình hình. Việc được biên chế ra đa mới với nhiều tính năng hiện đại giúp Đài Quan sát nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu, theo dõi đường bay và cảnh báo sớm, tăng hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới.



Trung úy Lê Nguyễn Anh Đức, Đài trưởng Đài Quan sát cho biết: Trực quan sát là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Bất kể điều kiện thời tiết ra sao, ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ vẫn thay nhau túc trực liên tục. Khi sương dày, tầm nhìn hạn chế, chúng tôi phải kết hợp chặt chẽ giữa quan sát trực tiếp và khí tài kỹ thuật để bảo đảm phát hiện kịp thời mọi dấu hiệu bất thường. Tất cả thông tin đều phải chính xác tuyệt đối để Sở Chỉ huy kịp thời đánh giá, xử lý.



Những người lính Đài Quan sát Hàm Rồng luôn duy trì chế độ trực canh 24/24 giờ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Nhờ duy trì nghiêm chế độ trực và làm chủ khí tài, nhiều năm qua, Đài Quan sát Hàm Rồng không để xảy ra các tình huống xâm nhập trái phép, thiết bị bay không người lái hay người lạ xâm nhập khu vực quản lý, góp phần bảo đảm an toàn cho các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn.



Hàm Rồng là nơi thời tiết khắc nghiệt quanh năm, nhiều mưa, sương mù dày và thường xuyên xảy ra giông sét. Có những đêm, sấm chớp dội thẳng trên mái Đài, sương trắng cuộn đặc ngay trước sân. Trong điều kiện ấy, những người lính phòng không vẫn kiên cường bám trụ, bởi họ hiểu nhiệm vụ quan sát, báo cáo, hiệp đồng chiến đấu phòng không là trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm vinh dự của người lính Pháo phòng không.



Chiến sĩ Đặng Văn Đạt (quê ở xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, nhiều thời điểm sương mù dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không, cán bộ, chiến sĩ phải dựa nhiều hơn vào khí tài và thính giác để phát hiện mục tiêu.



Đài Quan sát Hàm Rồng vận hành nhịp nhàng từ sáng sớm tới đêm khuya. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Song song với nhiệm vụ trực canh là công tác bảo quản, bảo dưỡng khí tài. Hằng ngày, từng đường dây, thiết bị, ống nhòm, ra đa đều được kiểm tra, vệ sinh kỹ lưỡng. Việc luyện tập thường xuyên giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy trình, thao tác chính xác trong mọi tình huống hiệp đồng tác chiến.



Dù đóng quân xa đơn vị, cuộc sống trên đỉnh núi vẫn đượm tình đồng đội. Những ngày lạnh, anh em san sẻ áo ấm; mùa mưa, quần áo ẩm ướt lại cùng nhau hong khô. Ngoài nhiệm vụ chính, đơn vị còn tăng gia cải thiện đời sống với đàn gà gần 200 con, 19 con dê và vườn rau xanh được chăm sóc từ những giọt nước chắt chiu. Khi chiều xuống, giữa sương núi và gió rừng, tiếng đàn ghi-ta của những người lính trẻ lại vang lên, xua bớt nỗi nhớ nhà.



Theo Trung tá Dương Đình Yên, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn luôn đánh giá cao tinh thần vượt khó, đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Đài Quan sát Hàm Rồng. Việc nhanh chóng làm chủ khí tài mới, duy trì nghiêm chế độ trực canh là yếu tố quan trọng giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời trong tình hình mới. Lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức thay kíp trực, thăm hỏi, động viên bộ đội, nhất là trong các dịp lễ, Tết.



Cuộc sống nơi “gần trời hơn đất” chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng trên đỉnh Hàm Rồng, những người lính phòng không vẫn lặng lẽ, bền bỉ hòa mình vào sương gió để giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc./.