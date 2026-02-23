Giữ hồn Kẻ Mọc qua lễ hội 5 làng

Trong dòng chảy bền bỉ của lịch sử dân tộc, mỗi vùng đất cổ đều kiến tạo cho mình một hệ thống phong tục, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa đặc trưng, phản ánh đời sống tinh thần của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân Kẻ Mọc, vùng đất nằm bên bờ Nam sông Tô Lịch, phía Tây Nam kinh thành Thăng Long xưa có những giá trị ấy được kết tinh rõ nét trong lễ hội truyền thống, mà tiêu biểu và độc đáo nhất là lễ hội 5 làng Mọc, một di sản văn hóa phi vật thể mang đậm dấu ấn Kinh kỳ.

Kiệu thánh được tập trung ở sân đình để làm lễ trước khi rước. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Kẻ Mọc là tên gọi nôm của vùng Nhân Mục, một khu dân cư xuất hiện sớm trong lịch sử Thăng Long. Trải qua quá trình biến thiên của không gian hành chính và cư trú, vùng Nhân Mục được chia thành nhiều đơn vị làng xã khác nhau. Trong đó, Nhân Mục Môn gồm năm làng: Giáp Nhất, Quan Nhân, Chính Kinh, Cự Lộc và Phùng Khoang, thường được gọi chung là 5 làng Mọc. Đây là cộng đồng cư dân gắn bó mật thiết với nhau về địa lý, lịch sử và sinh hoạt văn hóa, tạo nên một không gian văn hóa làng xã đặc thù giữa lòng đô thị Hà Nội ngày nay.



Trong đời sống tinh thần của cư dân 5 làng Mọc, tín ngưỡng thờ Thành hoàng giữ vai trò trung tâm. Mỗi làng đều có đình làng được thiết chế văn hóa truyền thống để thờ vị thần bảo trợ của riêng mình. Các vị Thành hoàng không chỉ là những nhân vật có công với làng xã, đất nước, mà còn là biểu tượng của đạo lý, niềm tin và sự che chở thiêng liêng đối với cộng đồng. Trên nền tảng tín ngưỡng ấy, lễ hội 5 làng Mọc được hình thành, duy trì qua nhiều thế hệ như một sinh hoạt văn hóa chung của cả vùng Kẻ Mọc. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng Hai (Âm lịch) để rước các thánh du xuân, thưởng lãm cảnh quan năm làng và cầu cho quốc thái dân an…

Rước kiệu là nghi thức đặc sắc nhất trong lễ hội 5 làng Mọc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đám rước di chuyển chậm rãi, trang nghiêm trên các con phố vùng Nhân Mục. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khác với lễ hội đơn lẻ của từng làng, lễ hội 5 làng Mọc mang tính liên làng rõ nét, thể hiện sâu sắc tinh thần cố kết cộng đồng. Theo lệ xưa, các làng cùng tham gia tổ chức lễ hội trọng thể theo chu kỳ, luân phiên đăng cai. Trong dịp này, các nghi thức rước và tế lễ được tiến hành trang nghiêm, với ý nghĩa rước các vị thánh du ngoạn trong không gian chung của vùng Kẻ Mọc, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống yên bình, mùa màng tốt tươi, cộng đồng hòa thuận.

Kiệu thánh được rước qua khu dân cư, thể hiện sự gắn bó giữa tín ngưỡng và đời sống. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các thành viên trong đoàn rước phối hợp nhịp nhàng khi di chuyển kiệu. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Dân làng tham gia lễ hội mặc áo tứ thân và nón quai thao tạo điểm nhấn văn hóa trong lễ hội làng Mọc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không gian lễ hội gắn liền với hệ thống đình làng của các thôn Mọc như đình Phùng Khoang, đình Quan Nhân, đình Cự Chính, đình Giáp Nhất… Mỗi ngôi đình là một điểm hội tụ của lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng, góp phần tạo nên bản đồ văn hóa đặc sắc của vùng Nhân Mục. Việc các đình cùng tham gia vào một lễ hội chung không chỉ làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa các làng, mà còn phản ánh tư duy cộng đồng vượt ra khỏi phạm vi làng xã khép kín. Đây chính là một nét tiến bộ trong cấu trúc văn hóa truyền thống.



Bên cạnh các nghi thức mang tính thiêng, lễ hội 5 làng Mọc còn là dịp diễn ra nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian, trò chơi truyền thống và các hình thức diễn xướng mang đậm màu sắc bản địa. Những hoạt động ấy góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời phản ánh những giá trị thẩm mỹ, đạo đức và lối sống được trao truyền qua nhiều thế hệ cư dân Kẻ Mọc.

Không gian phố phường trở thành một phần của lễ hội truyền thống. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hình ảnh rước kiệu tạo nên điểm nhấn văn hóa trên phố phường. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Người rước kiệu căng sức giữ thăng bằng khi kiệu xoay giữa đường rước. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống đô thị diễn ra ngày càng nhanh, lễ hội 5 làng Mọc vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng. Không chỉ là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội còn được xem như “ký ức sống” của vùng đất cổ, nơi lưu giữ tri thức dân gian, lịch sử làng xã và tinh thần gắn kết cộng đồng. Việc lễ hội được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia khẳng định giá trị tiêu biểu của loại hình lễ hội liên làng này trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Đoàn rước tiến về đình làng – điểm dừng quan trọng trong không gian lễ hội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khoảnh khắc rước kiệu thánh lên bậc thềm cao dẫn vào đình làng khiến người khiêng kiệu phải khéo léo phối hợp nhịp nhàng trong việc giữ thăng bằng nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Kiệu thánh dừng lại trước sân đình để thực hiện các nghi lễ tiếp đón. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Lễ hội 5 làng Mọc vì thế không chỉ là dấu tích của quá khứ, mà còn là nền tảng văn hóa để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục nhận diện, trân trọng và phát huy bản sắc riêng của một vùng đất từng gắn bó mật thiết với lịch sử nghìn năm Thăng Long – Hà Nội./.