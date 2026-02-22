Trải nghiệm du lịch xanh ở xã Đa Phúc
Xã Đa Phúc (Hà Nội) đang hướng tới trở thành một điểm đến du lịch trải nghiệm xanh ấn tượng, gần gũi với thiên nhiên của Thủ đô. Gần đây, địa phương chính thức đưa vào hoạt động mô hình “Du lịch xanh Đa Phúc – River Camping”, một sản phẩm mới được xây dựng từ lợi thế ven sông Cà Lồ, nơi có đời sống nông nghiệp và những bề dày lịch sử văn hóa của một làng quê cổ đang được gìn giữ.
Không gian ven sông Cà Lồ là điểm nhấn nổi bật của du lịch Đa Phúc. Những bãi bồi rộng rãi, triền đê thoáng đãng cùng dòng sông hiền hòa tạo nên khung cảnh yên bình, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Trong đó, cắm trại ven sông là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Khu cắm trại được sắp xếp gọn gàng, phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày, nơi du khách có thể dựng lều, nghỉ ngơi, sinh hoạt tập thể và tận hưởng bầu không khí trong lành của vùng quê ven đô.
Bên cạnh đó, chèo thuyền trên sông Cà Lồ mang đến cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Dòng nước êm đềm, cảnh quan hai bên bờ còn giữ được nét hoang sơ giúp du khách vừa vận động nhẹ nhàng, vừa thư thái ngắm nhìn nhịp sống bình dị của người dân ven sông.
Điểm nhấn của tour du lịch trải nghiệm tại Đa Phúc là tìm hiểu đời sống nông nghiệp địa phương. Du khách được tham quan các vùng sản xuất tiêu biểu như khu trồng rau, trồng ớt theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch. Không chỉ nghe giới thiệu, du khách còn có thể trực tiếp tham gia một số công đoạn gieo trồng, qua đó hiểu hơn về công việc của người nông dân và nhịp sống thường ngày ở Đa Phúc.
Là mô hình du lịch mới, Đa Phúc hiện phát triển theo hướng thận trọng, không chạy theo số lượng mà chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Người dân địa phương được khuyến khích tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch, từ hướng dẫn, phục vụ đến cung cấp nông sản và các món ăn truyền thống.
Thông qua việc phát triển du lịch trải nghiệm, địa phương kỳ vọng tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ dòng sông Cà Lồ và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Các hoạt động được tổ chức hài hòa với điều kiện thiên nhiên, phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh của Tp. Hà Nội.
Với lợi thế về không gian ven sông, nông nghiệp và truyền thống văn hóa lâu đời, Đa Phúc đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến du lịch trải nghiệm xanh, thân thiện và gần gũi. Dù còn mới mẻ, nhưng với cách làm bài bản và lấy cộng đồng làm trung tâm, du lịch Đa Phúc được kỳ vọng sẽ phát triển ổn định, bền vững và trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến đi ngắn ngày trong thời gian tới./.
Bài: Khánh Long - Ảnh: Khánh Long & Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam