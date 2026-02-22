Trải nghiệm du lịch xanh ở xã Đa Phúc

22/02/2026

Xã Đa Phúc (Hà Nội) đang hướng tới trở thành một điểm đến du lịch trải nghiệm xanh ấn tượng, gần gũi với thiên nhiên của Thủ đô. Gần đây, địa phương chính thức đưa vào hoạt động mô hình “Du lịch xanh Đa Phúc – River Camping”, một sản phẩm mới được xây dựng từ lợi thế ven sông Cà Lồ, nơi có đời sống nông nghiệp và những bề dày lịch sử văn hóa của một làng quê cổ đang được gìn giữ.

Bãi bồi rộng rãi bên dòng Cà Lồ là địa điểm lý tưởng cho hoạt động cắm trại cuối tuần Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

“Du lịch xanh Đa Phúc – River Camping” mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Không gian ven sông Cà Lồ là điểm nhấn nổi bật của du lịch Đa Phúc. Những bãi bồi rộng rãi, triền đê thoáng đãng cùng dòng sông hiền hòa tạo nên khung cảnh yên bình, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Trong đó, cắm trại ven sông là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Khu cắm trại được sắp xếp gọn gàng, phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày, nơi du khách có thể dựng lều, nghỉ ngơi, sinh hoạt tập thể và tận hưởng bầu không khí trong lành của vùng quê ven đô.

Hoạt động vui chơi ngoài trời ven sông trong bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, chèo thuyền trên sông Cà Lồ mang đến cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Dòng nước êm đềm, cảnh quan hai bên bờ còn giữ được nét hoang sơ giúp du khách vừa vận động nhẹ nhàng, vừa thư thái ngắm nhìn nhịp sống bình dị của người dân ven sông.

Điểm nhấn của tour du lịch trải nghiệm tại Đa Phúc là tìm hiểu đời sống nông nghiệp địa phương. Du khách được tham quan các vùng sản xuất tiêu biểu như khu trồng rau, trồng ớt theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch. Không chỉ nghe giới thiệu, du khách còn có thể trực tiếp tham gia một số công đoạn gieo trồng, qua đó hiểu hơn về công việc của người nông dân và nhịp sống thường ngày ở Đa Phúc.

Du khách tham quan vùng sản xuất nông nghiệp ven sông của xã Đa Phúc. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Du khách trải nghiệm mô hình du lịch làm nông ở làng quê Đa Phúc. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Du khách tham gia ra đồng thu hoạch nông sản sạch. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Là mô hình du lịch mới, Đa Phúc hiện phát triển theo hướng thận trọng, không chạy theo số lượng mà chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Người dân địa phương được khuyến khích tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch, từ hướng dẫn, phục vụ đến cung cấp nông sản và các món ăn truyền thống.

Khách du lịch hào hứng xuống tham quan cánh đồng ớt của người dân Đa Phúc. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam