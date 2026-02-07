Bạn bè với Việt Nam
Nhiều tổ chức, đoàn nước ngoài tham quan và đánh giá cao Hội chợ Mùa Xuân 2026
Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, đoàn đại biểu quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Các đoàn đánh giá cao quy mô, cách tổ chức chuyên nghiệp cũng như sự đa dạng sản phẩm, coi đây là cơ hội tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại và hợp tác trong thời gian tới.
Sáng 6/2, Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội (Jetro Hà Nội) đã tới thăm quan Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đoàn công tác do ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Jetro Hà Nội, làm Trưởng đoàn.
Đoàn công tác đã thăm quan các gian hàng của địa phương. Tại gian hàng thành phố Huế, các đại biểu hào hứng và đánh giá cao sản phẩm thủ công truyền thống mang đậm nét văn hoá riêng biệt của Huế.
Được biết, Cục Xúc tiến thương mại và Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, từ đó giúp doanh nghiệp hai nước liên kết, hợp tác trong nhiều lĩnh vực ngành hàng. Từ đó, góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều. Với Việt Nam, Nhật Bản hiện là một trong những đối tác thương mại, đầu tư lớn. Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu chính của một số ngành hàng chủ lực của Việt Nam.
Trước đó, chiều 5/2, nhận lời mời của Cục Xúc tiến thương, đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, do ông Lý Quốc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc dẫn đầu, đã tới thăm quan Hội chợ Mùa Xuân.
Tại đây, đoàn công tác đã khảo sát các gian hàng và sản phẩm trưng bày tại Hội chợ. Trong đó, đoàn tập trung tìm hiểu các sản phẩm nông sản chế biến và sản phẩm công nghệ cao, cũng như tham khảo sự đa dạng và chất lượng hàng hóa tại Phân khu "Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh".
Đại diện Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đánh giá cao việc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được chuẩn bị trong thời gian ngắn, nhưng tổ chức kéo dài tới 12 ngày; đồng thời bày tỏ ấn tượng với không khí sôi động của Hội chợ. Phía Trung Quốc kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả nền tảng triển lãm, hội chợ hiện có để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế.
Liên quan đến việc các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Trung Quốc, thông qua các hội chợ quốc tế, đại diện Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc khuyến nghị: Khi tham gia các hội chợ quốc tế, đặc biệt là Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, doanh nghiệp cần chú trọng đa dạng ngôn ngữ, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh để người tiêu dùng Trung Quốc dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ sản phẩm.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ; được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung nổi bật.
Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; kết nối sản xuất - phân phối - thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa. Đồng thời quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác - đầu tư - thương mại cũng như lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026 về công tác tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới và khí thế thi đua chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 từ ngày 2/2 - 13/2/2026, tại Khu Triển lãm Kim Quy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)./.