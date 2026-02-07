Nhiều tổ chức, đoàn nước ngoài tham quan và đánh giá cao Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sáng 6/2, Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội (Jetro Hà Nội) đã tới thăm quan Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đoàn công tác do ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Jetro Hà Nội, làm Trưởng đoàn.

Đại diện Jetro Hà Nội thăm quan Hội chợ Mùa Xuân.

Đoàn công tác đã thăm quan các gian hàng của địa phương. Tại gian hàng thành phố Huế, các đại biểu hào hứng và đánh giá cao sản phẩm thủ công truyền thống mang đậm nét văn hoá riêng biệt của Huế.

Đoàn khách của Jetro Hà Nội hào hứng với các sản phẩm đặc sản của Việt Nam.

Tại gian hàng của tỉnh Thanh Hoá, Đồng Tháp và những địa phương khác, những nông sản tiêu biểu của địa phương, như dưa, cà chua… được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ và nông sản chế biến với công nghệ cao, cũng thu hút sự quan tâm của đại diện Jetro Hà Nội.

Được biết, Cục Xúc tiến thương mại và Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, từ đó giúp doanh nghiệp hai nước liên kết, hợp tác trong nhiều lĩnh vực ngành hàng. Từ đó, góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều. Với Việt Nam, Nhật Bản hiện là một trong những đối tác thương mại, đầu tư lớn. Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu chính của một số ngành hàng chủ lực của Việt Nam.

Trước đó, chiều 5/2, nhận lời mời của Cục Xúc tiến thương, đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, do ông Lý Quốc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc dẫn đầu, đã tới thăm quan Hội chợ Mùa Xuân.

Tại đây, đoàn công tác đã khảo sát các gian hàng và sản phẩm trưng bày tại Hội chợ. Trong đó, đoàn tập trung tìm hiểu các sản phẩm nông sản chế biến và sản phẩm công nghệ cao, cũng như tham khảo sự đa dạng và chất lượng hàng hóa tại Phân khu "Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh".