Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sức hấp dẫn của sản vật vùng miền làm nóng bầu không khí mua sắm Tết Bính Ngọ

06/02/2026

Những ngày đầu năm 2026, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, mua sắm các đặc sản vùng miền khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần.

Bầu không khí mua sắm Tết rôn ràng tại phân khu "Xuân quê hương - Sản vật bốn phương" của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã mang đến nhiều đặc sản đặc trưng phục vụ bà con Thủ đô sắm Tết. Đó là những sản phẩm nông sản sạch, thực phẩm chế biến truyền thống, sản phẩm OCOP, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý được trưng bày phong phú, đa dạng.

Lượng khách đổ về hội chợ ngày một tăng, khiến không khí mua sắm tại các gian hàng ở phân khu phân khu “Xuân quê hương – Sản vật bốn phương” luôn sôi động. Các lối đi giữa các gian hàng luôn trong tình trạng đông đúc, tiếng chào mời xen lẫn những câu hỏi han về giá cả, nguồn gốc, cách sử dụng sản phẩm, tạo nên một không khí mua sắm gần gũi, vui vẻ, đậm chất hội chợ xuân.

Gian trưng bày và giới thiệu sản vật Tết của Huế và Thanh Hóa tại Hội chợ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Tại các gian hàng thực phẩm đặc sản địa phương, sự quan tâm của người tiêu dùng thể hiện rất rõ. Gian hàng Nước mắm Cát Hải (Hải Phòng) là một trong những điểm thu hút đông đảo khách quan tâm tìm mua vì sự đảm bảo chất lượng thương hiệu.

Anh Hoàng Anh Tuấn Anh, đại diện phòng kinh doanh của Công ty CP Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải cho biết, gian hàng của công ty trong lần tham gia triển lãm A80 và hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 thì đều đạt doanh thu cao và hiệu ứng từ khách hàng rất tốt, nên tại Hội chợ Mùa Xuân lần này, nhiều khách hàng đã quay lại và cho biết đã từng sử dụng sản phẩm nên rất tin tưởng và còn giới thiệu thêm cho người quen đến mua.

Bầu không khí tham quan, mua sắm Tết luôn tấp nập. Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Hướng tới phục vụ mâm cỗ Tết tiện lợi, gian hàng của tỉnh Cao Bằng tập trung vào các sản phẩm khô, dễ bảo quản và dễ chế biến như mộc nhĩ, nấm hương, miến dong cũng được nhiều người khách tìm mua… Hay ở khu gian hàng của tỉnh Thái Nguyên, không khí mua sắm cũng không kém phần sôi động.

Chị Ngô Huyền – chủ cơ sở Trà Huyền An cho biết, tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm nay, doanh nghiệp mang đến các dòng trà xanh đặc sản Thái Nguyên, các set quà Tết và nhiều sản phẩm trà hoa phục vụ nhu cầu biếu tặng, tiêu dùng dịp cuối năm. Những hương trà ấm áp, tinh tế không chỉ đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng mà còn góp phần lan tỏa không khí Tết sum vầy, kết nối tình thân.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đem đến cho khách hàng sự yên tâm và thoải mái khi đi mua sắm Tết. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ thực phẩm chế biến, các mặt hàng phục vụ không khí Tết cổ truyền cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tại gian hàng của tỉnh Sơn La, những cành đào, cành mận được bày bán đã thu hút đông đảo người mua khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Chị Trịnh Bảo Trâm- khách mua cho biết: “Năm nào đến Tết mình cũng mua đào cắm cho có không khí Tết, nhưng thường chỉ mua ở các chợ quanh Hà Nội. Lần này đến hội chợ mua sắm đồ Tết cho gia đình, thấy có đào của bà con Tây Bắc nên mình tiện mua một cành mang về cắm Tết”.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 thực sự là một điểm tham quan, mua sắm Tết lí tưởng của người dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Với sự tham gia đa dạng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương trên cả nước, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang trở thành điểm lí tưởng để người dân Thủ đô và du khách tham quan, mua sắm sản vật Tết đến từ mọi miền Tổ quốc./.