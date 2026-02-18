Hành trình di sản tại “ngôi nhà chung” 54 dân tộc Việt Nam

18/02/2026

Đoàn khách là các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại biện, trưởng các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã có một hành trình trải nghiệm về văn hóa đặc sắc về dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.



Chương trình được tổ chức với mục tiêu quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người và những giá trị di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tại đây, các nhà ngoại giao đã có một hành trình khám phá từ vùng núi phía Bắc đến vùng sông nước Nam Bộ, cảm nhận rõ nét sự "thống nhất trong đa dạng" của nền văn hóa Việt.

Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao tham quan kiến trúc quần thể tháp Chăm. Ảnh: Lam Sơn

Khách quốc tế cùng trải nghiệm nghề làm gốm Bàu Trúc của người Chăm – Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

vào Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: Lam Sơn

Hành trình bắt đầu tại không gian Làng dân tộc Mường. Các vị khách quốc tế đã đặc biệt ấn tượng với kiến trúc nhà sàn mái khum hình mai rùa gắn liền với sử thi "Đẻ đất đẻ nước". Không chỉ tham quan, các đại sứ còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động đời thường của đồng bào như đan lát thủ công, dệt vải và thưởng thức nghệ thuật diễn xướng dân gian. Những nụ cười rạng rỡ hiện lên khi các nhà ngoại giao cùng hòa mình vào điệu nhảy sạp và ném còn tại sân nhà sàn.

Dân tộc Xơ Đăng giới thiệu các nhạc cụ truyền thống tới bạn bè quốc tế. Ảnh: Lam Sơn

Rời không gian văn hóa Mường, đoàn tiếp tục đến với Làng dân tộc Xơ Đăng. Tại đây, âm vang của tiếng đàn Tơ rưng và đàn Klong-put đã cuốn hút người xem. Đồng bào Xơ Đăng đã tận tình hướng dẫn các vị khách cách sử dụng nhạc cụ tre nứa, tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật không biên giới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các nhà ngoại giao quốc tế tìm hiểu, khám phá văn hóa dân tộc Mường.

Ảnh: Lam Sơn

Điểm nhấn tiếp theo là khu vực Chùa Khmer và quần thể Tháp Chăm. Các đại biểu được đắm mình trong không gian "Sắc màu văn hóa Vĩnh Long" với các loại hình nghệ thuật di sản như Đờn ca tài tử, hát sắc bùa Phú Lễ hay điệu múa Rom-vong uyển chuyển. Đặc biệt, nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc (di sản được UNESCO công nhận) đã khiến nhiều vị khách thích thú khi lần đầu được chạm tay vào đất sét, thử sức tạo hình gốm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Các đại biểu quốc tế thích thú với những sản phẩm do chính tay mình làm ra trong hoạt động trải nghiệm nghề đan lát lá dừa truyền thống tại Trà Vinh. Ảnh: Lam Sơn



Chuyến tham quan không chỉ đơn thuần là hoạt động du lịch mà còn là nhịp cầu văn hóa quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia, tổ chức trên thế giới. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và yêu chuộng hòa bình đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè quốc tế./.

Bài và ảnh: Lam Sơn