Bạn bè với Việt Nam
Nhà văn Australia chia sẻ cảm xúc khi đi tàu "Hà Nội 5 cửa ô"
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 25/2, trang tin The Age (Australia) đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc của tác giả Julie Miller về du lịch đường tàu tại Hà Nội.
Trong bài viết, nhà văn này chia sẻ một cách thức mới mà cô cho là an toàn và thoải mái hơn để trải nghiệm điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.
Theo Miller, được thiết kế như một “không gian văn hóa di động”, hành trình đường sắt "Hà Nội năm cửa ô", kéo dài 40 phút này khởi hành từ Ga Hà Nội, dọc theo phố đường tàu và xuyên qua những giao lộ đông đúc xe ô tô, xe máy, băng qua sông Hồng và cây cầu Long Biên lịch sử để đến ga Từ Sơn thuộc tỉnh lân cận Bắc Ninh. Tại đây, du khách xuống tàu và lên xe buýt để đến đền Đô, một trong những di tích văn hóa quan trọng nhất của Việt Nam.
Được đặt tên theo năm cửa ô lịch sử của vùng Đồng bằng sông Hồng - Cầu Dền, Quan Chưởng, Cầu Giấy, Chợ Dừa và Đống Mác - các toa tàu sang trọng này đều mang chủ đề hoài cổ và được trang trí bằng các vật dụng thời Đông Dương cổ xưa, cùng với những bức ảnh di sản và nhiều loại ghế ngồi khác nhau, bao gồm cả những chiếc ghế băng dài hướng ra cửa sổ. Toa của Miller có một chiếc xích lô cũ chất đầy gối đệm và trần nhà treo đầy những chiếc nón lá rực rỡ sắc màu.
Trong khi tầng trên của tàu có mái vòm bằng kính, các ghế ngồi ở tầng dưới lại là lựa chọn tốt nhất để ngắm nhìn phố đường tàu. Hành khách có thể nhìn thấy những du khách phía dưới đang vẫy tay và chụp ảnh khi đoàn tàu vụt qua. Không chỉ vậy, hành khách trên tàu lại được chiêu đãi bằng những bữa tiệc văn hóa khác - món ăn nhẹ phục vụ là xôi nếp cùng những tách trà sen thơm ngát hương nhài, và một tiết mục biểu diễn trực tiếp, ấm cúng từ các nhạc công chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Cơ hội chụp ảnh có ở khắp mọi nơi: nhân viên tàu trong trang phục truyền thống luôn sẵn sàng cùng hành khách tạo dáng chụp hình cùng trước khi xuống tàu, trong khi nhiều hành khách cũng hưởng ứng bằng cách diện những bộ áo dài rực rỡ sắc màu.
Đối với Miller, việc quan sát du khách Việt Nam tận hưởng trải nghiệm này cũng rất thú vị. Cô ấn tượng với hình ảnh những hàng dài trẻ em đi bộ đến trường, vẫy tay chào niềm nở những vị khách nước ngoài cao lớn; những người lớn thành tâm dâng hương tại ngôi đền thờ 8 vị vua triều Lý; và những ca sĩ hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền rồng chèo quanh hồ.../.