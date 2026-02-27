Nhà văn Australia chia sẻ cảm xúc khi đi tàu "Hà Nội 5 cửa ô"

Bài viết đăng trên trang báo "The Age" của Australia. Ảnh: TTXVN phát

Trong bài viết, nhà văn này chia sẻ một cách thức mới mà cô cho là an toàn và thoải mái hơn để trải nghiệm điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.

Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” bao gồm 5 toa được đặt theo 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Quan Chưởng và Ô Chợ Dừa. Theo Miller, được thiết kế như một “không gian văn hóa di động”, hành trình đường sắt "Hà Nội năm cửa ô", kéo dài 40 phút này khởi hành từ Ga Hà Nội, dọc theo phố đường tàu và xuyên qua những giao lộ đông đúc xe ô tô, xe máy, băng qua sông Hồng và cây cầu Long Biên lịch sử để đến ga Từ Sơn thuộc tỉnh lân cận Bắc Ninh. Tại đây, du khách xuống tàu và lên xe buýt để đến đền Đô, một trong những di tích văn hóa quan trọng nhất của Việt Nam.

Du khách khám phá văn hóa đất Tràng An nghìn năm văn hiến theo hành trình chuyến tàu di sản qua 5 cửa ô của Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Được đặt tên theo năm cửa ô lịch sử của vùng Đồng bằng sông Hồng - Cầu Dền, Quan Chưởng, Cầu Giấy, Chợ Dừa và Đống Mác - các toa tàu sang trọng này đều mang chủ đề hoài cổ và được trang trí bằng các vật dụng thời Đông Dương cổ xưa, cùng với những bức ảnh di sản và nhiều loại ghế ngồi khác nhau, bao gồm cả những chiếc ghế băng dài hướng ra cửa sổ. Toa của Miller có một chiếc xích lô cũ chất đầy gối đệm và trần nhà treo đầy những chiếc nón lá rực rỡ sắc màu.