Du khách Australia ấn tượng về trải nghiệm trên tàu “Hà Nội 5 Cửa Ô”

Bài viết trên báo "The Australia" nhận định tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô" mang đến góc nhìn mới mẻ về "Phố Đường tàu" của Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Australia dẫn bài viết đăng ngày 30/1 trên trang tin “The Australian” của tác giả Neil Melloy cho rằng tàu hỏa du lịch “Hà Nội 5 Cửa Ô” đã mang đến góc nhìn mới mẻ về “Phố Đường tàu” nổi tiếng của Việt Nam – tuyến đường từng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, thu hút du khách bởi trải nghiệm ngồi rất gần tuyến đường sắt chính của Hà Nội.



Theo bài viết, tuyến đường ray hẹp chạy xuyên qua khu dân cư, được bao quanh bởi các quán càphê với biển hiệu, đèn và đèn lồng rực rỡ, từ lâu đã trở thành điểm dừng chân của du khách.

Tại đây, nhiều người lựa chọn ngồi gần đường ray để uống cà phê hoặc thưởng thức đồ ăn nhẹ, cảm nhận không khí đô thị trong lúc chờ đợi khoảnh khắc tàu hỏa đi qua.

Tuy nhiên, tác giả không lựa chọn trải nghiệm theo cách quen thuộc này. Thay vào đó, ông ngồi bên trong đoàn tàu quan sát những du khách bên ngoài đang tò mò dõi theo khi tàu lăn bánh trong hành trình của một trong những sản phẩm du lịch mới nhất của Hà Nội.

Đoàn tàu “Hà Nội 5 Cửa Ô”, bắt đầu vận hành từ tháng 9/2024, cho phép hành khách chiêm ngưỡng “Phố Đường tàu” từ một góc nhìn khác, đồng thời mang đến những lát cắt về đời sống và văn hóa Việt Nam.

Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” bao gồm 5 toa được đặt theo 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Quan Chưởng và Ô Chợ Dừa. Khởi hành từ Ga Hà Nội lúc 8h00 sáng, đoàn tàu 2 tầng mới được phục dựng đi qua khu vực “Phố Đường tàu” trước khi len lỏi vào vùng ngoại ô thành phố, mang lại cho hành khách cảm nhận về sự chuyển tiếp từ nhịp sống đô thị nhộn nhịp đến không gian ngoại thành yên bình.

Dọc theo trục đường ray, những khu vườn sau nhà, những cánh đồng và các con phố đô thị hiện ra rất gần, gần như sát các thanh tà vẹt. Theo quan sát của tác giả Neil Melloy, để chuẩn bị cho dịp trải nghiệm mới này, hành khách trên tàu đều ăn mặc chỉnh tề, tạo nên một không khí lịch sự và trang nhã cho chuyến đi. Hầu hết hành khách là người dân địa phương, do hiện nay con tàu mới chỉ có chương trình thuyết minh du lịch bằng tiếng Việt.

Tàu gồm 5 toa, mỗi toa tượng trưng cho một cổng của thành Thăng Long cổ ở Hà Nội, được phục dựng nhằm tái hiện các giai đoạn khác nhau trong lịch sử Việt Nam.

Mỗi toa tàu sẽ là một không gian để trưng bày những góc hoài niệm về ký ức xưa.

Đoàn tàu được trang trí mang hơi hướng truyền thống, với các gam màu xanh lá cây, đỏ và cam tươi, cùng các ghế đơn đối diện qua bàn và ghế dài hướng ra phía cảnh quan.

Tàu di chuyển chậm, đủ gần để du khách có thể quan sát gian bếp của các ngôi nhà ven đường ray và sinh hoạt thường nhật của người dân như phơi quần áo, tạo cảm giác gần gũi với đời sống đô thị.

Khác với tàu thông thường, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” các toa đều có ô cửa kính lớn nên du khách có thể quan sát cảnh vật xung quanh một cách dễ dàng.

Trên hành trình băng qua sông Hồng, hành khách còn được phục vụ món xôi gói lá chuối – một món ăn giản dị nhưng mang đậm bản sắc ẩm thực Việt Nam.



Khép lại hành trình kéo dài khoảng 40 phút, trên đường trở về, du khách còn được thưởng thức nhạc dân ca cùng món bánh rán trước khi dừng lại khoảng 20 phút.

Trong thời gian này, họ có thể lên toa trên để chụp ảnh với khung cảnh cầu Long Biên – cây cầu dài hơn 2 km mang giá trị lịch sử, được xây dựng bởi từ đầu thế kỷ XX.



Chuyến tham quan trên tàu “Hà Nội 5 Cửa Ô” là một phần trong hành trình khám phá Hà Nội kéo dài cả ngày của tác giả. Sau trải nghiệm tương đối yên bình trên tàu, ông tiếp tục tham gia tour ẩm thực đường phố tại các quán ăn được “Michelin lựa chọn”, những cơ sở được tổ chức Michelin ghi nhận về chất lượng và tính chân thực.

Các địa điểm có thể giản dị về không gian, song theo đánh giá của tác giả, chất lượng món ăn là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của ẩm thực Hà Nội.

Từ ngày 31/8, đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” chính thức bắt đầu vận hành phục vụ du khách tham quan trải nghiệm trên tuyến Hà Nội – Từ Sơn (Bắc Ninh).

Hành trình ẩm thực của tác giả bắt đầu với bún bò trộn thanh mát, tiếp đến là bánh mì, bánh cuốn nhân thịt và mộc nhĩ, rồi bún chả – những món ăn quen thuộc của ẩm thực Hà Nội.

Chuyến trải nghiệm khép lại bằng các món tráng miệng sữa chua phô mai, kem xôi và pudding xoài, mang đến cảm nhận đa dạng về hương vị đường phố của thủ đô.



Theo tác giả, để khám phá trọn vẹn những “kho báu ẩm thực” này, du khách cần đi bộ khá nhiều và có người hướng dẫn am hiểu địa bàn, đủ quen thuộc với các tuyến phố cũng như khẩu vị địa phương để lựa chọn được những món ăn đặc trưng.

Du khách sẽ được phục vụ các đồ ăn nhẹ miễn phí theo mùa.

Kết thúc một ngày dài với nhiều hoạt động, tác giả thưởng thức một cốc bia Hà Nội mát lạnh trên quầy bar sân thượng của khách sạn, như một cách thư giãn phù hợp, khép lại hành trình khám phá nhịp sống sôi động của thủ đô./.