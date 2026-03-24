Nghị quyết 80-NQ/TW: "Mở đường" cho công nghiệp văn hóa bứt phá

Với bề dày về trầm tích lịch sử, văn hóa, cùng sự phát triển năng động, sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đang hướng đến trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang “mở đường” để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tiếp tục đầu tư, sáng tạo bứt phá, tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa mang tầm quốc tế, góp phần khẳng định giá trị thương hiệu của thành phố du lịch, đáng sống.

Sáng tạo trên nền tảng bản sắc



Ký ức Hội An - chương trình nghệ thuật thực cảnh đầy màu sắc, trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000m2 với gần 500 diễn viên biểu diễn, sử dụng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Ngành công nghiệp văn hóa là những ngành hoạt động dựa trên sáng tạo và các giá trị văn hóa, nghệ thuật, tri thức, di sản và bản sắc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tinh thần của xã hội; đồng thời, mang lại lợi ích kinh tế, vừa tạo ra của cải vật chất, vừa lan tỏa giá trị tinh thần và bản sắc dân tộc.

Thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc với hai Di sản văn hóa thế giới, một di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, một di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức khu vực châu Á Thái Bình Dương, 26 di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục quốc gia, 4 di tích quốc gia đặc biệt, 84 di tích quốc gia, 475 di tích cấp thành phố và hệ thống đền tháp, đô thị cổ, lễ hội dân gian, làng nghề. Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Không chỉ dừng lại ở công tác bảo tồn tĩnh, thành phố khuyến khích sáng tạo các loại hình nghệ thuật này trên sân khấu hiện đại, trong các sản phẩm du lịch văn hóa và nội dung số.

Show diễn “Ký ức Hội An” ra đời cách đây 8 năm, có sức hút mạnh mẽ và bền bỉ, không thể bỏ qua của du khách trong hành trình khám phá Di sản văn hóa thế giới - phố cổ Hội An. Đây chương trình biểu diễn thực cảnh có quy mô sân khấu ngoài trời lên đến 25.000m2, gồm hàng trăm nghệ sĩ cùng tham gia và từng được vinh danh là chương trình “Đẹp nhất thế giới”. Điều này là minh chứng cho sức hấp dẫn của văn hóa Việt khi được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo.