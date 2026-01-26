Nghị quyết 79-NQ/TW: Kinh tế Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt kinh tế tư nhân

Các giàn khoan khai thác dầu trên mỏ Bạch Hổ, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đây không chỉ là văn kiện xác lập lại vị thế chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên mới, mà còn mở ra một không gian “tương hỗ” chưa từng có, nơi kinh tế Nhà nước chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang “kiến tạo phát triển” và được kỳ vọng sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc để kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác cùng bứt phá, nhằm hiện thực hoá mục tiêu và tầm nhìn đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.



Tái định vị “người dẫn dắt”



Nghị quyết 79-NQ/TW khẳng định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, nắm giữ các nguồn lực then chốt (đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, ngân sách, các quỹ tài chính...). Tuy nhiên, điểm mới mang tính đột phá là sự sòng phẳng trong cơ chế vận hành.



Nghị quyết nêu rõ: "Kinh tế Nhà nước bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh".



Là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp tư vấn tổng thể và xây dựng hệ thống quản trị cho doanh nghiệp, ông Lê Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ AB Soft nhận định, Nghị quyết 79 là một bước ngoặt về tư duy. Việc Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, coi trọng hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường là thông điệp mạnh mẽ nhất. Khi doanh nghiệp nhà nước không còn dựa vào bao cấp, chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, thì nỗi lo về sự "chèn ép" sẽ biến mất. Thay vào đó, doanh nghiệp Nhà nước sẽ đóng vai trò dẫn dắt, mở đường vào những lĩnh vực khó, tạo hạ tầng để tư nhân đi theo.



Tác động lớn nhất của Nghị quyết 79 đối với kinh tế tư nhân không chỉ nằm ở cơ chế, mà nằm ở tham vọng nâng tầm quy mô của khu vực công. Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ hình thành 50 doanh nghiệp Nhà nước thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; trong đó có 1–3 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Điều này tạo ra một lực kéo khổng lồ cho các doanh nghiệp tư nhân thông qua chuỗi cung ứng. Một tập đoàn nhà nước lọt Top 500 thế giới sẽ cần một hệ sinh thái hàng nghìn doanh nghiệp vệ tinh, có thể là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ.

Phiên thảo luận với chủ đề "Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN

Chia sẻ góc nhìn, bà Hồ Thị Nguyệt, Giảng viên kinh tế cao cấp Trường Đại học Công nghệ Đông Á bày tỏ quan điểm, không nên nhìn kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân như hai đối thủ chia lại miếng bánh. Khi Nghị quyết 79 đặt mục tiêu có 1-3 "sếu đầu đàn" tầm cỡ thế giới, đó là tin vui cho khối tư nhân. Hãy nhìn cách các tập đoàn lớn vận hành, họ sẽ tạo ra đơn hàng, chuyển giao công nghệ và dẫn dắt doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Một dự án năng lượng hay hạ tầng hàng tỷ USD do doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt sẽ kích hoạt hàng loạt cơ hội thầu phụ, cung ứng dịch vụ cho khối tư nhân.



Khơi thông dòng vốn và nguồn lực