Ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Hà Nội

Sáng 15/3/2026, trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của “Ngày hội non sông”, hàng triệu cử tri Thủ đô Hà Nội đã chính thức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.



Ngay từ những giờ đầu tiên, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã ghi nhận dòng người đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với tinh thần trách nhiệm cao, mở đầu cho một ngày bầu cử dân chủ, an toàn và đúng quy định.

Đúng 7 giờ sáng, các điểm bỏ phiếu tại Hà Nội đồng loạt khai mạc theo quy định của Luật Bầu cử. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu được trang trí trang trọng tại các khu dân cư, tạo nên không khí rộn ràng nhưng nghiêm túc. Tại nhiều khu vực trung tâm như phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hồng Hà… đông đảo cử tri có mặt từ sớm để chứng kiến nghi thức kiểm tra hòm phiếu và bỏ những lá phiếu đầu tiên của ngày bầu cử. Theo quy định, thời gian bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày, có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế địa phương.

Cuộc bầu cử lần này được tổ chức đồng thời trên phạm vi cả nước, với gần 79 triệu cử tri tham gia lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho nhiệm kỳ mới. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong việc quyết định bộ máy đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Tại Hà Nội, từ khu vực nội đô đến các khu vực ngoại thành không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, trật tự và an toàn. Nhiều cử tri cao tuổi lựa chọn đi bỏ phiếu từ rất sớm, trong khi các bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử thể hiện sự háo hức và tự hào khi thực hiện quyền công dân. Các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri kiểm tra danh sách, nhận phiếu và bỏ phiếu đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngay trong buổi sáng, nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử ở Hà Nội, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa chính trị của sự kiện. Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cùng người dân xếp hàng thực hiện quyền bầu cử thể hiện rõ tinh thần bình đẳng, dân chủ trong đời sống chính trị.

Không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn đại biểu, những lá phiếu đầu tiên còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri Thủ đô đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nhiều cử tri chia sẻ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến bầu 500 đại biểu từ hàng trăm ứng cử viên trên cả nước, bảo đảm cơ cấu đại diện cho các tầng lớp xã hội, vùng miền và lĩnh vực khác nhau. Những lá phiếu được bỏ xuống hòm phiếu trong buổi sáng đầu tiên vì thế mang ý nghĩa khởi đầu cho quá trình lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho nhân dân trong 5 năm tới.

Ngày bầu cử tại Hà Nội diễn ra trong không khí đoàn kết, tin tưởng và trách nhiệm, thể hiện truyền thống chính trị và ý thức công dân của người dân Thủ đô. Những lá phiếu đầu tiên không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một ngày bầu cử quan trọng mà còn khẳng định niềm tin của nhân dân vào hệ thống dân chủ và tương lai phát triển của đất nước.

Với sự tham gia tích cực của cử tri và công tác tổ chức chặt chẽ, ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Hà Nội đã mở đầu thuận lợi, góp phần tạo nên một ngày hội lớn của toàn dân — nơi mỗi lá phiếu là một tiếng nói, một kỳ vọng và một trách nhiệm đối với tương lai quốc gia./.