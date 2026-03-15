Lá phiếu trên đỉnh Sì Lở Lầu

15/03/2026

Cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn bà con tại địa điểm bầu cử số 26, bản Tỷ Phùng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sáng ngày 15/3, không khí Ngày hội bầu cử rộn ràng khắp các bản làng xã biên giới Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu. 8.667 cử tri đủ điều kiện đi bầu cử hân hoan tham gia bỏ phiếu tại 29 điểm bầu cử trên địa bàn xã. Ngay từ sáng sớm, bà con các dân tộc trong trang phục truyền thống đã cùng nhau đến các điểm bỏ phiếu với niềm vui và sự phấn khởi trong ngày hội lớn của non sông.

Đồng bào các dân tộc ở Sì Lở Lầu mừng vui trong ngày hội bầu cử toàn dân.

Ông Cao Văn Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu cho biết, xã Sì Lở Lầu là địa bàn vùng cao với nhiều bản xa trung tâm. Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công, xã đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử cùng 8 ban bầu cử và 29 tổ bầu cử tại 29 khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cũng được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng hướng dẫn.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân các bản ở Sì Lở Lầu ngày càng nhận thức rõ ngày bầu cử là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Vì vậy, từ người già đến thanh niên đều ý thức được tầm quan trọng của lá phiếu.

Chương trình khai mạc ngày hội bầu cử ở Sì Lở Lầu.

Ông Chẻo Phủ Hòa, Trưởng bản Sì Choang phấn khởi cho biết: “Cử tri trong bản đã ý thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình so với trước đây. Nhiều người đi làm ăn xa cũng chủ động trở về để tham gia bầu cử. Bà con rất mong lựa chọn được những người có năng lực, gắn bó với nhân dân, cùng chính quyền chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.”.

Dù đường núi xa xôi, thời tiết còn se lạnh, nhưng tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của người dân vẫn được đặt lên hàng đầu. Từng lá phiếu được cử tri cẩn trọng bỏ vào hòm phiếu, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Các thành viên tổ bầu cử phát phiếu bầu cho cử tri. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bà Cồ Gà Chư (66 tuổi) người dân tộc Hà Nhì ở bản Tỷ Phùng chia sẻ: “Hôm nay gia đình tôi có 4 người đi bầu cử và có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 7 giờ sáng. Lần này trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có một phụ nữ người Hà Nhì nên chúng tôi rất vui, mong muốn phụ nữ có thêm cơ hội tham gia đóng góp để có nhiều chính sách quan tâm hơn đến cuộc sống của chị em trong bản.”

Chị Vàng Thị Ngọc (24 tuổi) người dân tộc Hà Nhì ở bản Tỷ Phùng cho biết: “Đây là lần thứ hai em tham gia bầu cử. Trước đây bố em công tác trong chính quyền xã nên em hiểu việc đi bỏ phiếu rất quan trọng đối với sự phát triển của bản. Vì vậy từ sớm em đã đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Em hy vọng những người được lựa chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của thế hệ trẻ trong bản.”.

Cử tri Sì Lở Lầu hăng hái tham gia đi bầu cử.

Từng là đại biểu HĐND xã Sì Lở Lầu và nay đã nghỉ hưu, ông Giàng A De bày tỏ: “Bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi mong những người trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của bà con, lắng nghe ý kiến của người dân và có nhiều hành động thiết thực để cải thiện, phát triển đời sống nhân dân.”.

Hiểu rõ niềm tin và kỳ vọng của cử tri, anh Chẻo Tả B, Bí thư Chi bộ bản Sì Choang, ứng cử viên người dân tộc Dao trong danh sách đại biểu HĐND cấp xã chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và xúc động khi được bản và xã tin tưởng giới thiệu vào danh sách ứng cử. Đây là trách nhiệm lớn trước cử tri. Nếu trúng cử tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền.”.

Thành viên tổ bầu cử giúp đỡ người già khi đi bầu cử tại địa điểm bầu cử số 26, bản Tỷ Phùng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Chị Phu Gá Be, ứng cử viên người dân tộc Hà Nhì trong danh sách đại biểu HĐND cấp xã cho biết: “Nếu trúng cử tôi mong muốn giúp phụ nữ trong bản Tỷ Phùng có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức và cơ hội phát triển kinh tế. Hiện nay nhiều phụ nữ trong bản chủ yếu làm nương và thêu thùa nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.”.

Không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa khắp các bản làng nơi vùng biên cương Tổ quốc. Những lá phiếu hôm nay sẽ góp phần xây dựng xã biên giới Sì Lở Lầu ngày càng phát triển, bình yên và giàu đẹp./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam



