Lan tỏa giá trị bảo vật quốc gia 12 bia "Kim bảng lưu phương"

Trong đó, có 12 bia "Kim bảng lưu phương" được dựng năm 1889, lưu danh đầy đủ họ tên, chức tước, học hàm, học vị của 677 vị đại khoa quê hương Kinh Bắc. Năm 2020, 12 Bia Tiến sĩ của Văn Miếu Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia. Đến nay, hệ thống văn bia Văn Miếu Bắc Ninh vẫn nguyên giá trị cả về giáo dục đào tạo, trọng dụng nhân tài và nghĩa vụ, trách nhiệm của trí thức đối với Nhân dân, đất nước.

Văn miếu Bắc Ninh, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Nhà tả vu, nơi lưu giữ bia Kim bảng lưu phương. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Bia Kim bảng lưu phương lưu danh đầy đủ họ tên, chức tước, học hàm, học vị của các vị đại khoa quê hương Kinh Bắc. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Nội dung tấm bia khắc hoa văn rõ như rồng chầu mặt trời, thư pháp bằng chữ Hán ghi lại danh sách các vị Tiến sĩ. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Mỗi tấm bia là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN