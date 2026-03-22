Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng nhấn mạnh, những năm qua, phong trào thực hành dân ca Quan họ Bắc Ninh ở tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều câu lạc bộ được duy trì hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ nghệ nhân, liền anh, liền chị tâm huyết, tích cực trao truyền các làn điệu quan họ cổ cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản của quê hương.

Hội thi năm nay đặc biệt đề cao việc gìn giữ lề lối quan họ cổ, khuyến khích sử dụng trang phục và phong cách biểu diễn phù hợp với không gian diễn xướng truyền thống, đồng thời phát huy sự sáng tạo trên cơ sở tôn trọng và bảo tồn bản sắc văn hóa di sản. Thông qua hội thi, mỗi nghệ nhân và liền anh, liền chị sẽ là những sứ giả văn hóa, góp phần lan tỏa di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh sâu rộng trong cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ để di sản tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị bền vững.

Hội thi diễn ra từ ngày 20-22/3 với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, liền anh, liền chị, diễn viên, nhạc công đến từ các xã, phường trong tỉnh. Hội thi gồm 2 nội dung chính: Thi hát đối đáp quan họ và thi sân khấu ca nhạc quan họ.