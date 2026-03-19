Triển lãm ảnh “Việt Nam, một vùng đất, một dân tộc” của Nhà báo Lê Minh tại Pháp

19/03/2026

Triển lãm ảnh “Việt Nam, một vùng đất, một dân tộc” giới thiệu 45 tác phẩm của nhà báo Lê Văn Minh, Trưởng Đại diện Báo ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm diễn ra tại Nhà Văn hóa và Nghệ thuật (52 Avenue Paul Alduy), thành phố Perpignan (Pháp), mang đến cho công chúng những góc nhìn chân thực về vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống con người và nhịp phát triển của Việt Nam.

Nhà báo Lê Văn Minh bắt đầu sự nghiệp phóng viên ảnh tại Báo ảnh Việt Nam từ năm 2006. Trong 20 năm cầm máy, ông đã đi qua nhiều vùng đất trên khắp Việt Nam, từ những bản làng vùng núi phía Bắc, miền Trung đầy nắng gió, đến Đồng bằng sông Cửu Long và các hòn đảo xa xôi.



Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Tiếng Pháp Đại học (Centre Universitaire d’Études Françaises - CUEF) thuộc Đại học Perpignan Via Domitia (Pháp) tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Hẹn gặp các cộng đồng Pháp ngữ” (Rendez-vous des francophonies). Triển lãm cũng hướng tới tôn vinh hình ảnh người phụ nữ tại Việt Nam, người phụ nữ giữa hai quốc gia Pháp - Việt và người phụ nữ trong lĩnh vực khoa học.

Theo nhà báo Lê Văn Minh, mỗi chuyến đi là một cơ hội để ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những nét văn hóa đặc sắc và sự đổi thay của đất nước. Thông qua các bức ảnh, ông mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc, con người thân thiện và đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình phát triển và hội nhập.



Các tác phẩm của nhà báo Lê Văn Minh đã được công bố rộng rãi trên các ấn phẩm báo in 5 ngữ và trang điện tử 10 ngữ của Báo ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam cuốn hút, năng động và nồng hậu đến với độc giả trên toàn thế giới.

Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm đặc sắc của Nhà báo Lê Minh tại Triển lãm ảnh “Việt Nam, một vùng đất, một dân tộc”:

Tác phẩm: Cánh đồng pin năng lượng mặt trời trải dài dưới chân các trụ điện gió sừng sững, vẽ nên diện mạo mới cho vùng đất nắng gió Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam