Khởi nghiệp công nghệ Đà Nẵng - Bài 1: Nền tảng đã có, cần vượt qua "ngưỡng phát triển"

Thành phố sớm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, có các trung tâm hỗ trợ, vườn ươm, quỹ đầu tư, không gian làm việc chung và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Từ thực tiễn vận hành của cộng đồng startup, có thể thấy hệ sinh thái này đang đứng trước một “ngưỡng phát triển” mới, nơi những lợi thế ban đầu không còn đủ để tạo ra các doanh nghiệp công nghệ có quy mô và sức cạnh tranh lớn hơn.

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có nền tảng tốt cho phát triển khởi nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ba nút thắt của startup công nghệ

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 766 trong top 1000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng 130 bậc so với năm 2024; được chứng nhận là “Hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” do StartupBlink đánh giá và được vinh danh, trao tặng Giải thưởng Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2025. Hiện thành phố có hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp được ươm tạo và hỗ trợ phát triển, mỗi năm có gần 50 sự kiện khoa học công nghệ và khởi nghiệp lớn nhỏ được tổ chức.

Những con số trên cho thấy Đà Nẵng đã hình thành được nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp tương đối rõ nét. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng là bài toán về chất lượng và khả năng bứt phá của startup công nghệ. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, nguồn nhân lực công nghệ của thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và thiết kế vi mạch. Tuy vậy, nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ lõi gắn với tài chính số, công nghệ sâu (deep tech) vẫn còn hạn chế, thiếu đội ngũ chuyên gia trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế và khả năng làm việc liên ngành giữa công nghệ, tài chính và quản trị.

Từ góc nhìn hệ sinh thái, ông Nguyễn Văn Chương, quản lý chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss EP) tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, phụ trách Ban Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo, cho rằng: Thử thách lớn mà các startup công nghệ tại Đà Nẵng đang gặp phải nằm ở khâu gọi vốn và mở rộng thị trường quốc tế. Thành phố đặt mục tiêu hình thành 01 kỳ lân công nghệ vào năm 2030, nhưng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nội địa còn hạn chế và các startup vẫn phụ thuộc nhiều vào các nguồn lực từ chính quyền, thách thức ở investable-ready (năng lực sẵn sàng tiếp nhận vốn đầu tư). Bên cạnh đó, nguồn nhân lực trình độ cao vẫn còn thiếu hụt chuyên sâu, tỷ lệ gia công phần mềm còn chiếm tới 48%, gây khó khăn cho việc tự chủ sản phẩm công nghệ lõi.

Thực tế cho thấy, phần lớn startup công nghệ tại Đà Nẵng hiện vẫn ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, doanh thu hạn chế, phụ thuộc nhiều vào các dự án gia công hoặc hợp đồng ngắn hạn. Việc tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm còn khó, do các quỹ thường ưu tiên những doanh nghiệp đã chứng minh được thị trường và khả năng mở rộng. Đây là vòng luẩn quẩn khiến nhiều startup không thể vượt qua giai đoạn đầu để bước sang giai đoạn tăng trưởng.

Khoảng trống hậu khởi nghiệp và bài toán “khách hàng đầu tiên”

Nguồn nhân lực công nghệ của Đà Nẵng dồi dào ở lĩnh vực công nghệ thông tin, song còn thiếu chuyên gia trình độ cao cho các lĩnh vực công nghệ lõi.

Những năm qua, Đà Nẵng đã đầu tư mạnh cho các hoạt động ươm tạo, huấn luyện khởi nghiệp và hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, khoảng trống lớn nhất hiện nay lại nằm ở giai đoạn “hậu ươm tạo” – khi doanh nghiệp đã có sản phẩm, nhưng chưa đủ lực để tiếp cận thị trường lớn.