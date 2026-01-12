Khi văn hóa trở thành ngôn ngữ đối ngoại của Việt Nam

Từ các diễn đàn UNESCO đến những lễ hội văn hóa quốc tế, từ cộng đồng kiều bào đến không gian số toàn cầu, văn hóa đang giúp Việt Nam nói với thế giới bằng một ngôn ngữ đặc biệt - ngôn ngữ của bản sắc, niềm tin và những giá trị bền vững.

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan, sáng 8/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành Phòng lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành dầu khí Việt Nam – Azerbaijan” tại Trường Đại học Dầu mỏ và Công nghệ quốc gia Azerbaijan ở thủ đô Baku

Nếu ngoại giao chính trị mở ra không gian chiến lược, ngoại giao kinh tế tạo dựng nguồn lực vật chất, thì ngoại giao văn hóa chính là phần hồn của sức mạnh quốc gia. Chính phần hồn ấy khiến hình ảnh Việt Nam không chỉ được biết đến, mà còn được thấu hiểu, tôn trọng và cảm mến.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng lưu niệm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành dầu khí Việt Nam - Azerbaijan"

Điểm mới mẻ và sâu sắc nhất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII không chỉ là việc văn hóa được đưa vào đối ngoại, mà là việc văn hóa được đặt vào trung tâm của tư duy đối ngoại. Việt Nam không còn chỉ kể câu chuyện của mình bằng lịch sử hay di sản, mà bằng những giá trị đương đại: khát vọng phát triển bền vững, tinh thần hòa hiếu, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành và tham quan Phòng lưu niệm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành dầu khí Việt Nam - Azerbaijan"

Những con số biết nói - 77 danh hiệu UNESCO, việc đảm nhiệm vai trò tại 6 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO, hay sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất và được Đại hội đồng UNESCO thông qua – không đơn thuần là thành tích ngoại giao. Đó là sự ghi nhận về vị thế trí tuệ, uy tín văn hóa và năng lực đóng góp của một quốc gia đang bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình.

Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến tham quan triển lãm tại trường Đại học Mỹ thuật Moskva mang tên V.I.Surikov và thăm trường Đại học Điện ảnh quốc gia Nga S.A. Gerasimov (VGIK) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 12/5/2025

Việc Việt Nam đăng cai Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2025 hay Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc không chỉ là những sự kiện. Đó là cách Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng: chúng ta không đứng ngoài dòng chảy văn minh nhân loại, mà chủ động góp tiếng nói cho hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus (ngày 14/05/2025) cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm lớp học tiếng Việt tại Đại sứ quán Việt Nam (Belarus), tặng 124 đầu sách cho tủ sách tiếng Việt. Phu nhân cũng đã đến tham quan Bảo tàng quốc gia Belarus được xây dựng vào năm 1939, hiện lưu giữ hơn 37.000 hiện vật



Trong một thế giới ngày càng phân mảnh bởi xung đột, cạnh tranh và bất ổn, những giá trị văn hóa bền vững bỗng trở thành tài sản chiến lược. Chính ở điểm này, Việt Nam tìm thấy lợi thế riêng của mình.

Triển lãm "Vẻ đẹp sau ánh hào quang. Tranh sơn mài Việt Nam” tại Bảo tàng quốc gia Phương Đông ở thủ đô Moskva (Liên bang Nga) ngày 30/7/2025. Đây là triển lãm sơn mài lớn nhất từ trước đến nay của các hoạ sĩ tên tuổi nhất Việt Nam do Bộ Văn hoá Nga thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ "Lịch sử Tổ quốc" của Nga và Quỹ Thúc đẩy hợp tác Nga-Việt "Truyền thống và Hữu nghị". Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã đến dự và phát biểu tại sự kiện

Tinh thần hòa hiếu, sự bao dung, chiều sâu lịch sử và sức sống của một nền văn hóa đã đi qua nhiều thử thách giúp Việt Nam hình thành một hình ảnh khác biệt: một quốc gia không tìm kiếm đối đầu, không áp đặt giá trị, mà sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy với tất cả.

Ngày 29/7/2025, trước sự chứng kiến của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu Việt Nam, Quảng trường Hồ Chí Minh đã chính thức được khánh thành tại quận Vyborg, thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga

Những "Không gian Hồ Chí Minh" ở nước ngoài, các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay những tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Đông Nam Á… không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm. Đó là cách Việt Nam kể câu chuyện về mình với thế giới – câu chuyện của một dân tộc kiên cường, nhân văn và luôn hướng về tương lai.

Một chuyển biến rất đáng chú ý trong nhiệm kỳ này là cách nhìn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Họ không chỉ được xem là đối tượng vận động, mà là những chủ thể văn hóa, những "đại sứ mềm" của đất nước.

“Saigon Lotus: Ngôi nhà văn hóa Việt – Anh”, chính thức ra đời vào tháng 10/2024, đã trở thành nơi kết nối cộng đồng kiều bào với cội nguồn dân tộc, đồng thời quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Hơn 16 tỷ USD kiều hối năm 2025 là con số của kinh tế. Nhưng dòng chảy quan trọng hơn là dòng chảy tinh thần: tiếng Việt được gìn giữ, ký ức văn hóa được truyền lại cho thế hệ sau, và hình ảnh Việt Nam được lan tỏa từ chính những người Việt đang sống, học tập và làm việc giữa lòng thế giới.

Phu nhân Ngô Phương Ly, tham dự Chương trình ngoại giao văn hóa "Bản hòa ca Tết Việt" ngày 16/1/2025 cùng với các nữ Đại sứ và phu nhân các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ở đó, ngoại giao văn hóa không còn là công việc của riêng Nhà nước, mà trở thành một hành trình chung của cộng đồng toàn cầu mang tên Việt Nam.

Điều sâu xa nhất mà ngoại giao văn hóa mang lại không phải là sự ngưỡng mộ nhất thời, mà là niềm tin: tin Việt Nam là một đối tác ổn định; tin Việt Nam là một nền văn hóa có chiều sâu; tin rằng hợp tác với Việt Nam không chỉ vì lợi ích, mà còn vì sự đồng điệu về giá trị.

Trong một thế giới nhiều biến động, niềm tin ấy có giá trị không kém bất kỳ nguồn lực kinh tế nào.

Du khách nước ngoài thích thú lưu lại những khoảnh khắc cùng lá cờ Việt Nam trong ngày Quốc khánh 2/9/2025

Bởi vậy, khi nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, có thể thấy rất rõ: văn hóa không chỉ làm đẹp hình ảnh Việt Nam, mà đang trở thành một trụ cột thực sự của sức mạnh quốc gia – thứ sức mạnh mềm bền bỉ, thấm sâu và ngày càng có trọng lượng trong quan hệ quốc tế.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi Bản hùng ca”, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Trong một thế giới còn nhiều bất ổn và chia rẽ, những giá trị văn hóa bền vững chính là điểm tựa để các quốc gia tìm thấy nhau. Việt Nam bước ra thế giới không chỉ bằng lợi ích hay vị thế, mà bằng câu chuyện về một dân tộc yêu hòa bình, giàu nhân ái và luôn hướng tới tương lai. Và chính từ những kết nối thầm lặng ấy, một Việt Nam tự tin, nhân văn và đáng tin cậy đang dần hiện lên trong bức tranh chung của thế giới hôm nay./.