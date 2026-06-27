Hơn 600 du khách tham gia chương trình "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời"

Sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm chinh phục đỉnh núi, ngắm bình minh mà còn mở đầu cho định hướng phát triển Chư Mố thành điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng mới của địa phương. Đây là lần đầu tiên xã Ia Tul tổ chức chương trình quy mô lớn này nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.





Du khách háo hức chuẩn bị hành trình leo núi Chư Mố, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên và các giá trị văn hóa bản địa. Tham gia chương trình, du khách được nghe các già làng kể truyền thuyết về núi Chư Mố, thưởng thức không gian cồng chiêng, tìm hiểu đời sống của người Jrai và trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Anh Đậu Đức Thành, du khách đến từ phường Pleiku cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia hành trình chinh phục núi Chư Mố. Mặc dù, anh Thành từng tham gia nhiều hoạt động leo núi nhưng đây là lần đầu được kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với văn hóa bản địa. “Cảnh sắc Chư Mố còn rất nguyên sơ, không khí trong lành và bình minh trên đỉnh núi rất đẹp. Tôi hy vọng địa phương sẽ tiếp tục đầu tư để nơi đây trở thành điểm du lịch đặc trưng của Gia Lai, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và bản sắc vốn có", anh Thành chia sẻ thêm.

Những du khách đầu tiên hoàn thành chặng đường leo nui quay về đích. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Chương trình được tổ chức nhân dịp tròn một năm thành lập xã Ia Tul mới sau khi sáp nhập các xã Ia Tul, Ia Broăi, Chư Mố và Ia Kdăm. Sau một năm vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là hậu quả thiên tai năm 2025, địa phương đang từng bước phục hồi, tìm kiếm động lực phát triển mới bên cạnh thế mạnh về nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, Trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, Chư Mố là một ngọn núi biểu tượng văn hóa gắn với nhiều truyền thuyết và đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc bản địa trên địa bàn. Vì vậy, chương trình "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời" được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu để gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời từng bước đưa Chư Mố trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Không gian dệt thổ cẩm của các nghệ nhân Jrai cũng là điểm nhấn thu hút du khách đến tìm hiểu và trải nghiệm. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Địa phương xác định, cùng với phát triển nông nghiệp, du lịch sẽ là hướng đi mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ đầu tư chỉnh trang khu vực núi Chư Mố, trồng các tuyến hoa muồng hoàng yến, phục hồi thảm thực vật và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để hình thành điểm du lịch sinh thái đầu tiên của xã.

Về lâu dài, khi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng hoàn thành, địa phương định hướng phát triển tuyến du lịch sinh thái kết nối lòng hồ Ia Thul, bè cá, thác ba tầng, núi Chư Mố và không gian văn hóa cộng đồng người Jrai. Đây được kỳ vọng sẽ tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên, nông nghiệp và văn hóa bản địa.



Chương trình văn nghệ Âm vang đại ngàn Chư Mố quy tụ đông đảo nghệ nhân và diễn viên quần chúng địa phương, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa người bản địa Jrai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Không đơn thuần là hoạt động leo núi hay săn bình minh, "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời" còn thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc biến những giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm du lịch. Đây được xem là bước đi đầu tiên để đánh thức tiềm năng của vùng đất dưới chân núi Chư Mố, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch cộng đồng của Gia Lai./.