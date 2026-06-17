Tam Phường Thất Hạng - dấu ấn nghìn năm giữa lòng thành phố Phúc Châu

17/06/2026

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khu di tích lịch sử - văn hóa Tam Phường Thất Hạng vẫn giữ được vẻ trầm mặc của một đô thị cổ có lịch sử hơn một nghìn năm. Không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, nơi đây còn được ví như một “bảo tàng sống” phản ánh sức sống mãnh liệt của quần thể kiến trúc này qua nhiều thời kì, và là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, du lịch hiện nay.



Cổng chào bằng đá uy nghiêm dẫn vào Nam Hậu Nhai - trục đường xương sống sầm uất nhất của di sản Tam Phường Thất Hạng, nơi phân định ranh giới giữa ba hẻm (phía Tây) và bảy ngõ (phía Đông). Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nằm ngay trung tâm thành phố Phúc Châu, Tam Phường Thất Hạng là một khu phố cổ được hình thành từ thời Tấn, phát triển mạnh trong thời Đường và Tống, hoàn thiện quy hoạch dưới các triều Minh và Thanh. Khu di sản có cấu trúc gồm ba “phường” và bảy “hạng” (ngõ), được bố trí theo trục Nam Hậu Nhai - con phố chính chạy xuyên suốt khu vực, tạo nên một chỉnh thể kiến trúc đặc sắc hiếm có còn được lưu giữ tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Đi dọc Nam Hậu Nhai, du khách dễ dàng cảm nhận được sự giao thoa giữa không gian cổ kính và hơi thở của cuộc sống hiện đại. Những con đường lát đá dưới bóng cây xanh, những hàng đèn lồng đỏ treo dọc các mái hiên gỗ cùng những ngôi nhà tường trắng, ngói xám mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống vùng Phúc Kiến tạo nên một khung cảnh yên bình, khác biệt với sự nhộn nhịp của đô thị bên ngoài.

Một góc kiến trúc cổ kính tại khu phố Tam Phường Thất Hạng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và kiến trúc truyền thống nghìn năm tuổi giữa lòng thành phố hiện đại. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điểm đặc sắc của Tam Phường Thất Hạng không chỉ nằm ở quy hoạch đô thị cổ mà còn ở hệ thống kiến trúc được bảo tồn khá nguyên vẹn. Nhiều ngôi nhà gỗ mang phong cách Minh - Thanh vẫn được gìn giữ với các bức tường đầu ngựa đặc trưng xây giật cấp, vừa có tác dụng chống cháy, chắn gió, vừa tạo nên vẻ đẹp uy nghiêm, cổ kính. Những con ngõ nhỏ lát đá thanh bình, tách biệt với sự sầm uất bên ngoài, giúp du khách cảm nhận rõ nét hơn nhịp sống chậm rãi của một đô thị cổ tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Không gian di sản cũng phản ánh lịch sử giao lưu văn hóa lâu đời của thành phố cảng Phúc Châu. Bên cạnh những công trình truyền thống, nhiều tòa nhà mang phong cách kiến trúc phương Tây với cửa vòm, tường gạch xám, cửa kính màu Gothic xuất hiện đan xen, tạo nên nét giao thoa Đông - Tây đặc sắc. Đây là dấu ấn của giai đoạn Phúc Châu mở cửa giao thương với thế giới từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.



Bảo tàng socola độc đáo trong khu di tích lịch sử và văn hóa Tam Phường Thất Hạng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Mô hình khủng long bằng socola trong bảo tàng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điều khiến Tam Phường Thất Hạng trở nên đặc biệt hơn cả là cách địa phương bảo tồn và khai thác giá trị di sản trong bối cảnh hiện đại. Các thương hiệu nổi tiếng về trà, ẩm thực, cà phê hay các cửa hàng lưu niệm đều được thiết kế phù hợp với không gian chung của khu phố cổ. Ngay cả những thương hiệu quốc tế như Starbucks hay Häagen-Dazs cũng lựa chọn kiến trúc bên ngoài theo phong cách truyền thống, tạo nên sự hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Những quầy hàng bán đồ ăn và đặc sản Phúc Châu dọc tuyến đường đi bộ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Một cửa hàng ẩm thực truyền thống lâu đời tại khu di tích lịch sử Tam Phường Thất Hạng, nơi du khách có thể thưởng thức các món đặc sản địa phương nổi tiếng trong không gian mang đậm nét văn hóa lâu đời của Phúc Châu.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, nhiều trung tâm triển lãm nghệ thuật, không gian văn hóa, cửa hàng đặc sản truyền thống được đưa vào hoạt động, góp phần tạo sức sống mới cho khu di sản. Những giá trị lịch sử không bị “đóng băng” trong quá khứ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ngày nay, Tam Phường Thất Hạng là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố Phúc Châu, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Không chỉ đến để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ, du khách còn tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, khám phá các món ăn truyền thống, thưởng thức nghệ thuật và cảm nhận nhịp sống của một thành phố đã trải qua hơn một thiên niên kỷ lịch sử.

Ngõ cổ An Dân Hạng - lối vào con ngõ nghìn năm tuổi này nay là không gian giao thoa nhộn nhịp giữa các trung tâm triển lãm nghệ thuật và các cửa hàng đặc sản truyền thống. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh nhiều đô thị châu Á đối mặt với thách thức giữa bảo tồn và phát triển, Tam Phường Thất Hạng được xem là một ví dụ đáng chú ý về việc gìn giữ các giá trị truyền thống song hành với phát triển kinh tế và du lịch. Sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại không chỉ giúp lưu giữ ký ức của thành phố Phúc Châu mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của một trong những khu phố cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam