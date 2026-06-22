Đánh thức tiềm năng du lịch làng biển

22/06/2026

Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội Cầu ngư năm 2026 - Tinh hoa di sản miền biển do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Hòa Hiệp tổ chức.

Ban tổ chức đã thực hiện các nghi thức của Lễ hội Cầu ngư tại lăng Ông và hát tuồng truyền thống tại bãi biển. Hàng trăm người dân và du khách đã đến tham gia lễ hội, tìm hiểu các giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc làng biển. Ông Nguyễn Văn Thủy (người dân địa phương) cho biết, năm nào ông cũng tham gia Lễ hội Cầu ngư. Với ngư dân vùng biển, đây là nét văn hóa không thể thiếu. Ông mong muốn con cháu luôn gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội. Năm nay, trong khuôn khổ lễ hội có thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mở ra nhiều cơ hội cho du lịch địa phương.

Theo ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, định hướng của địa phương là từng bước đưa Lễ hội Cầu ngư trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, kết hợp cùng không gian du lịch cộng đồng Làng Lò nhằm thu hút du khách. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo cơ hội tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, phát triển dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Cầu ngư năm 2026 - Tinh hoa di sản miền biển được tổ chức từ ngày 22 - 26/6 nhằm tôn vinh giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển. Lễ hội Cầu ngư được tổ chức tại các làng biển phường Hòa Hiệp còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, hình thành không gian trải nghiệm du lịch cộng đồng.