Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa tại Hà Nội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội.

Các mẫu Việt phục tại Ngày hội “Tóc xanh vạt áo” năm 2026 luôn gần gũi và có sức lan tỏa trong đời sống hiện tại. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, việc triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao vị thế của văn hóa Thủ đô trong đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới

Trình diễn múa ngựa giấy của người dân tộc Nùng Dín (Mường Khương, Lào Cai). Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện con người Việt Nam, đồng thời nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là định hướng chiến lược nhằm bảo đảm văn hóa không chỉ giữ vai trò gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở bảo tồn di sản, mà còn phải gắn với sáng tạo, đổi mới và ứng dụng công nghệ. Các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế, quảng cáo, du lịch văn hóa… được xác định là lĩnh vực có tiềm năng lớn, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, vừa tạo ra giá trị kinh tế đáng kể.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Điều này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, mà còn tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa được coi là yêu cầu tất yếu. Hội nhập văn hóa không đồng nghĩa với hòa tan, mà là quá trình tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc. Thông qua giao lưu văn hóa quốc tế, các giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia thân thiện, giàu bản sắc.

Việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị truyền thống và tiếp thu tinh hoa nhân loại không chỉ giúp nâng cao đời sống tinh thần xã hội, mà còn góp phần trực tiếp vào việc xây dựng hình ảnh quốc gia, gia tăng sức mạnh mềm và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững đất nước trong dài hạn.

Hà Nội chủ động triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ông đồ cho chữ tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 trong không gian Hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, đồng thời là cái nôi của nhiều giá trị văn hóa truyền thống, Hà Nội giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa. Những năm gần đây, thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội xác định là xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, gắn với các không gian văn hóa-lịch sử tiêu biểu của Thủ đô. Thành phố chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch tại khu vực phố cổ Hà Nội, không gian hồ Gươm-Hồ Tây, khu ẩm thực tập trung, không gian ven sông Hồng, làng cổ Đường Lâm và các khu vực có tiềm năng hình thành những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn.

Việc khai thác giá trị của các không gian văn hóa này góp phần bảo tồn di sản và tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động như tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu nghề thủ công, tổ chức lễ hội văn hóa, trải nghiệm đời sống làng nghề… được đẩy mạnh, góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội.

Bánh cuốn Thanh Trì của Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Hà Nội đang tích cực xây dựng bản đồ số về du lịch và ẩm thực Thủ đô. Đây là bước đi quan trọng nhằm ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý du lịch. Bản đồ số không chỉ cung cấp thông tin về các khu, điểm du lịch nổi bật, mà còn giới thiệu hệ thống các địa điểm ẩm thực đặc trưng của Hà Nội, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm văn hóa ẩm thực phong phú của Thủ đô.

Thành phố định hướng hình thành các tour, tuyến du lịch theo chủ đề ẩm thực, kết hợp trải nghiệm và mua sắm. Các tour này có thể kết nối giữa khu phố cổ, các làng nghề truyền thống, khu chợ ẩm thực, trung tâm thương mại và các điểm tham quan nổi tiếng. Điều này không chỉ góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm du lịch mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan.

Một nội dung quan trọng khác được Hà Nội chú trọng là phát triển nguồn nhân lực văn hóa-sáng tạo. Thành phố xác định việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ đang được nghiên cứu và hoàn thiện, trong đó có việc hỗ trợ địa điểm biểu diễn, hỗ trợ lực lượng biểu diễn nghệ thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghệ thuật cộng đồng.

Việc hỗ trợ về địa điểm và cơ chế hoạt động không chỉ giúp các nghệ sỹ và tổ chức nghệ thuật phát huy năng lực sáng tạo, mà còn tạo ra môi trường văn hóa năng động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đồng thời, thành phố cũng chú trọng hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật cộng đồng, tạo điều kiện cho các mô hình nghệ thuật sáng tạo phát triển bền vững.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN

Trong chiến lược dài hạn, Hà Nội đã tiến hành xác định nhu cầu nguồn nhân lực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng các chiến lược và đề án cụ thể nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghệ sỹ và nhân lực trong lĩnh vực văn hóa-sáng tạo. Việc đào tạo không chỉ tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ mà còn chú trọng nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế, ứng dụng công nghệ và quản trị sáng tạo.

Ngoài ra, Hà Nội cũng chú trọng phát triển các không gian sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động văn hóa. Các không gian này không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật mà còn là điểm kết nối giữa nghệ sỹ, doanh nghiệp và công chúng, góp phần hình thành hệ sinh thái văn hóa sáng tạo của Thủ đô.

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa tại Hà Nội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội. Các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, các hoạt động nghệ thuật cộng đồng và sự phát triển của nguồn nhân lực sáng tạo đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho văn hóa Thủ đô.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Việc kết nối với các thành phố sáng tạo trên thế giới, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ nguồn lực sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý và phát triển văn hóa của Thủ đô.

Có thể khẳng định rằng, với những định hướng đúng đắn và sự triển khai đồng bộ, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hội nhập quốc tế không chỉ góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới./.