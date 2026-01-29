Hà Nội khởi động mùa du lịch với chương trình “Get on Hanoi 2026”

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo. Sở Du lịch Hà Nội và UBND phường Tây Hồ đồng chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan. Đây là sự kiện mở màn có ý nghĩa đặc biệt, triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 – Gia Lai.

Với chủ đề "Get on Hanoi 2026 – Hành trình tươi xanh", sự kiện thể hiện định hướng phát triển du lịch Thủ đô gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản văn hóa và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc và nghi thức kích hoạt Get on Hanoi 2026, gắn với công bố hơn 80 sản phẩm du lịch Hà Nội tiêu biểu năm 2026 và trao quyết định công nhận ba điểm du lịch mới gồm: Vườn Thực vật Hà Nội, làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng và điểm du lịch Thụy Lâm (Đông Anh).

Sản phẩm du lịch xanh Đa Phúc sẽ giới thiệu trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026”. Ảnh: Du lịch xanh Đa Phúc

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc được tổ chức xuyên suốt ba ngày, tập trung giới thiệu các xu hướng du lịch mới của Thủ đô như du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa – di sản, du lịch sáng tạo, du lịch cộng đồng và du lịch xanh.

Cụ thể, trong ngày 30/1/2026 sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm như: thưởng trà sen Tây Hồ; check-in chụp hình tương tác; trưng bày, quảng bá các sản phẩm du lịch, văn hóa Hà Nội; chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026 – Hành trình tươi xanh" và công bố các điểm du lịch, sản phẩm du lịch mới, gồm chuỗi chương trình trải nghiệm "Ký ức Cột Cờ" và vở diễn 3D Mapping "Kinh đô Thăng Long" tại Hoàng thành Thăng Long; chương trình xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound" khám phá không gian đô thị về đêm, "Hà Nội – Chạm miền ký ức" quanh khu vực Trúc Bạch; trải nghiệm văn hóa – làng nghề với các tuyến du lịch "Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội" kết nối làng nghề truyền thống tăm hương Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên và làng nghề tơ sen, dệt tơ tằm, xã Hồng Sơn; trải nghiệm "Con đường đạo học" tại điểm du lịch Hạ Mỗ, xã Ô Diên; "Sắc hoa Tường Phiêu", xã Phúc Thọ; trải nghiệm du lịch xanh Đa Phúc…

Trong ngày 31/1/2026, chương trình "Tết Mông xuống phố 2026" tái hiện trọn vẹn không khí Tết truyền thống của đồng bào Mông giữa lòng Thủ đô với các hoạt động như: "Lễ hội Gầu Tào" linh thiêng cầu phúc, cầu an; các cuộc thi văn nghệ, thi nam – nữ thanh lịch; talk show "Văn hóa Mông trong thế giới đương đại", cùng không gian trò chơi dân gian, ẩm thực và gian hàng văn hóa. Chương trình ca nhạc kỷ niệm 10 năm "Tết Mông xuống phố" trở thành điểm nhấn cảm xúc, khắc họa hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Trong ngày 31/1/2026, chương trình "Tết Mông xuống phố 2026" tái hiện trọn vẹn không khí Tết truyền thống của đồng bào Mông giữa lòng Thủ đô. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng - TTXVN

Trong ngày 1/2/2026, "Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội" sẽ giới thiệu du lịch tỉnh Gia Lai và Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, mở ra hành trình khám phá đậm chất đại ngàn với không gian trưng bày du lịch, ẩm thực, đặc sản, trình diễn nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc và cồng chiêng; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng và hát bài chòi, hứa hẹn để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch vùng miền trong bức tranh hội nhập và phát triển bền vững.

"Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026" không chỉ là sự kiện mở màn cho mùa du lịch mới của Thủ đô, mà còn là dấu mốc khẳng định tầm nhìn và quyết tâm của Hà Nội trong phát triển du lịch xanh, bền vững và có trách nhiệm. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch giàu bản sắc và tính kết nối, chương trình cũng là dịp tăng cường liên kết, quảng bá du lịch Hà Nội với các địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.