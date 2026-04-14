Dương Xuân Hạ - đình làng tiêu biểu kiến trúc truyền thống và cung đình Huế

Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thờ phụng thần linh và bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai canh, khai khẩn lập làng mà còn có giá trị nổi bật về mặt lịch sử, liên quan đến các cuộc đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân thành phố Huế.

Đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, được xây dựng trên một quả đồi cao. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Mặt phía trong bình phong của đình làng Dương Xuân Hạ, thành phố Huế được trang trí họa tiết tinh xảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Bờ khuyết trên mái đình làng Dương Xuân Hạ, thành phố Huế, được trang trí hình tượng rồng bằng khảm sành tinh xảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN Miếu thờ ngài khai canh của đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN Án thờ ngài thủy tổ ở gian giữa chính điện đình làng Dương Xuân Hạ, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN