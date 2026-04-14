Dương Xuân Hạ - đình làng tiêu biểu kiến trúc truyền thống và cung đình Huế

Đình làng Dương Xuân Hạ là di tích cấp tỉnh ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế, có kiến trúc truyền thống và cung đình Huế tiêu biểu. Ngôi đình gắn liền với quá trình đô thị hóa ở Huế từ cuối thế kỷ XIX đến nay. 

Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thờ phụng thần linh và bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai canh, khai khẩn lập làng mà còn có giá trị nổi bật về mặt lịch sử, liên quan đến các cuộc đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân thành phố Huế. 

Đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, được xây dựng trên một quả đồi cao. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

 

Mặt phía trong bình phong của đình làng Dương Xuân Hạ, thành phố Huế được trang trí họa tiết tinh xảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Bờ khuyết trên mái đình làng Dương Xuân Hạ, thành phố Huế, được trang trí hình tượng rồng bằng khảm sành tinh xảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Miếu thờ ngài khai canh của đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Án thờ ngài thủy tổ ở gian giữa chính điện đình làng Dương Xuân Hạ, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

 

Vách và cột chánh điện của đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, được trang trí tinh xảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

