Chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ

Biến chuyển đổi số thành giá trị kinh tế thực



Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh, Hà Nội đang chuyển từ tư duy "quản lý chuyển đổi số" sang "tổ chức thị trường chuyển đổi số". Trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức và thị trường là thước đo cuối cùng của hiệu quả.



Thông qua việc chính thức vận hành Sàn Giao dịch công nghệ (HanoTEX) và Chợ Chuyển đổi số (DTMarket), kết hợp với hạ tầng cứng đang được xây dựng sẽ giúp Hà Nội không chỉ là nơi khởi nguồn ý tưởng mà còn là nơi biến công nghệ thành giá trị thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của thành phố: Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, không thực hiện theo phong trào. Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số không phải là nơi trình diễn công nghệ, mà phải là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế, lấy hiệu quả và khả năng nhân rộng làm thước đo, phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của thành phố đạt trên 40% và đến năm 2065 đạt trên 70%.



UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Đề án có tổng nguồn vốn hơn 132 tỷ đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hạ tầng công nghệ, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.



Việc bố trí hơn 132 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ năm 2026 không chỉ nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ. Điều này phù hợp với định hướng phát triển của cả nước khi ngân sách Nhà nước dự kiến dành một phần lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.



Các chương trình, dự án trọng tâm trong năm 2026 được triển khai sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và mẫu hình chuyển đổi số hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ.

Tỉnh Đồng Tháp có hơn 13.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh Đòng Tháp xác định khoa học, công nghệ là một trong những động lực phát triển trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là danh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.



Tỉnh đã ban hành Chương trình thu hút đầu tư các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chương trình thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai, cần ít lao động, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn và có khả năng lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng.



Công nghệ số phục vụ đời sống