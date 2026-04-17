Chè Suối Giàng – từ di sản vùng cao đến thương hiệu Việt

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử canh tác lâu đời và định hướng phát triển theo chương trình OCOP, sản phẩm chè nơi đây đang từng bước nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao bằng công nhận Làng nghề Trồng, Chế biến và Bảo quản chè đặc sản Suối Giàng. Bên cạnh đó, quần thể 400 cây chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Suối Giàng đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là 'Cây Di sản Việt Nam' vào năm 2016.