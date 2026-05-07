Điện Biên Phủ: Hồi sinh mạnh mẽ trên vùng đất lịch sử hào hùng

07/05/2026

72 năm đã trôi qua kể từ Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt, nhuốm máu và bom đạn năm xưa, giờ đây đang vươn mình hồi sinh mạnh mẽ, khoác lên mình tấm áo mới đầy sức sống. Thành phố Điện Biên Phủ ngày nay không chỉ là trung tâm hành chính, văn hóa, kinh tế của tỉnh mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quật cường, ý chí vươn lên mãnh liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau ngày giải phóng, Điện Biên Phủ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đồng ruộng bị cày xới bởi chiến tranh, hệ thống cơ sở hạ tầng gần như bị tàn phá hoàn toàn, bom mìn còn sót lại là mối hiểm họa thường trực. Tuy nhiên, với tinh thần “xây dựng lại Điện Biên từ đống tro tàn” theo lời Bác Hồ dạy, cùng với nỗ lực của những người lính Điện Biên năm xưa trở về xây dựng quê hương, Điện Biên Phủ đã từng bước hồi sinh.

Những con đường huyết mạch như Đại lộ Võ Nguyên Giáp giờ đây rợp bóng cây xanh, uốn lượn qua trung tâm thành phố, kết nối các khu dân cư và di tích lịch sử. Những địa danh từng ghi dấu chiến công hiển hách như đồi A1, hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng đã được bảo tồn, tôn tạo trở thành những “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, vừa để tưởng nhớ công lao của các thế hệ cha ông, vừa để cảm nhận nhịp sống mới đang sinh sôi trên mảnh đất anh hùng.

Thành phố Điện Biên Phủ ngày nay không quên quá khứ hào hùng. Các di tích lịch sử được đầu tư, trùng tu và phát huy giá trị, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Du khách đến với Điện Biên không chỉ để tìm hiểu về lịch sử chiến tranh mà còn để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số và thưởng thức những sản vật địa phương trù phú.

Với tinh thần “Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tiếp tục nỗ lực, đoàn kết để xây dựng Điện Biên Phủ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với tầm vóc của một thành phố lịch sử, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh Điện Biên trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

Sự hồi sinh của Điện Biên Phủ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, là nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình./.