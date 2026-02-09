Các giải pháp công nghệ số được đánh giá, thử nghiệm và đo lường hiệu quả

Cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 4. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN



Ngày 6/2, Viettel chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình AI thế hệ mới.



Qua hơn một năm, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống qua ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, y tế, hành chính công và sản xuất kinh doanh. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, học tập qua các nền tảng số, hay sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động. Đối với doanh nghiệp, Nghị quyết tạo động lực đầu tư vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế số.Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia , trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Với vai trò là Tập đoàn công nghệ chủ lực của quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai hạ tầng tính toán hiện đại nhất, hiệu năng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển AI quy mô lớn tại Việt Nam, cho phép xây dựng và vận hành hạ tầng AI lõi trong nước.

Việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược để Viettel xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam. Trên nền tảng này, Viettel có thể phát triển các công nghệ AI phục vụ người Việt, doanh nghiệp Việt và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.



Thành phố Hà Nội định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị “nghiên cứu – ứng dụng – thị trường”, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức và công nghệ; thị trường là thước đo hiệu quả cuối cùng. Đánh dấu bước tiến quan trọng của Hà Nội trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, góp phần hình thành thị trường khoa học và công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả, thành phố Hà Nội ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket).



HanoTEX được xây dựng như một hạ tầng trung tâm cho thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đa chức năng, thực hiện các hoạt động: Định giá, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết nối doanh nghiệp, viện – trường, nhà đầu tư và các thiết chế tài chính; thúc đẩy phát triển và khai thác tài sản trí tuệ. HanoTEX bao gồm sàn giao dịch trực tuyến (hanotex.vn) và không gian giao dịch vật lý, là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên trong cả nước triển khai theo mô hình hợp tác công – tư, với doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành chuyên nghiệp.



DTMarket (dtmarket.vn) là cấu phần chuyên biệt của HanoTEX, tập trung vào các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. DTMarket tạo lập không gian giao dịch tập trung, minh bạch, nơi các giải pháp chuyển đổi số được đánh giá, lựa chọn và triển khai dựa trên hiệu quả thực tiễn. Không chỉ là một nền tảng giao dịch trực tuyến, DTMarket kế thừa đầy đủ các chức năng cốt lõi của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, đồng thời chuyên sâu vào kết nối cung – cầu công nghệ số cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Việc hình thành DTMarket góp phần khắc phục tình trạng thị trường giải pháp số phân tán, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.



