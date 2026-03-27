Mở ra không gian mới cho phát triển trí tuệ nhân tạo

Chiến lược phù hợp với xu thế toàn cầu



Theo đánh giá của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill, việc Việt Nam xác định AI là một trong các công nghệ chiến lược là định hướng đúng đắn trong bối cảnh hiện nay của thế giới cũng như khu vực. AI phải có mặt trong bất kỳ chiến lược quốc gia nào về chuyển đổi kinh tế xã hội.

Ông Amandeep Singh Gill cũng bày tỏ ấn tượng với cách tiếp cận của Việt Nam đối với Nghị quyết 57 thông qua việc ban hành Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Một lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI cho công chức, viên chức.

Tại phiên họp lần thứ nhất năm 2026 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo đã yêu cầu năm 2026, các bộ, ngành, đơn vị phải “xoay chuyển tình thế, tăng tốc bứt phá”, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo và kinh tế dữ liệu. Một trong những yêu cầu trọng tâm được Thủ tướng đặt ra là hoàn thiện thể chế cho các lĩnh vực mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và kinh tế dữ liệu. Do đó, việc xây dựng và trình ban hành văn bản hướng dẫn các luật liên quan, trong đó có Luật Trí tuệ nhân tạo, cùng với Luật Chuyển đổi số, An ninh mạng, Thương mại điện tử cần bảo đảm đồng bộ, tránh khoảng trống pháp lý.



Tăng cường năng lực hạ tầng và nguồn lực



Nhấn mạnh AI cần được phát triển theo cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, trong đó bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và lợi ích của con người, đồng thời tránh nguy cơ gia tăng bất bình đẳng hoặc tập trung quyền lực, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill cho rằng, nếu không có đủ năng lực tính toán để huấn luyện mô hình và không có hạ tầng dữ liệu để vận hành, AI sẽ không thể phát triển. Do đó, việc ưu tiên phát triển hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu và các bộ dữ liệu là hướng đi cần thiết. Bên cạnh đó, hạ tầng năng lượng cũng là yếu tố quan trọng, trong đó xu hướng ưu tiên năng lượng tái tạo được nhấn mạnh nhằm bảo đảm phát triển bền vững cho AI.



Để đảm bảo cả hai yếu tố hạ tầng và nguồn lực cho AI, nhiều giải pháp đã được Đảng và Nhà nước xác định rõ. Hạ tầng số đang tiếp tục được mở rộng, nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đang được xây dựng, số lượng sáng kiến và đề xuất công nghệ chiến lược gia tăng.



Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này cũng giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Amandeep Singh Gill, Liên hợp quốc đã thiết lập các cơ chế toàn cầu mới về quản trị AI và các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cam kết tham gia theo Hiệp ước Số toàn cầu (Global Digital Compact).