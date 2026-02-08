Đột phá theo Nghị quyết 57: Các giải pháp công nghệ số được đánh giá, thử nghiệm và đo lường hiệu quả

Qua hơn một năm, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống qua ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, y tế, hành chính công và sản xuất kinh doanh. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, học tập qua các nền tảng số, hay sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động. Đối với doanh nghiệp, Nghị quyết tạo động lực đầu tư vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế số.



Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm quan Sàn Giao dịch công nghệ. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN



Chuyển đổi số để phát triển kinh tế số



Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Với vai trò là Tập đoàn công nghệ chủ lực của quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai hạ tầng tính toán hiện đại nhất, hiệu năng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển AI quy mô lớn tại Việt Nam, cho phép xây dựng và vận hành hạ tầng AI lõi trong nước.



Ngày 6/2, Viettel chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình AI thế hệ mới.



Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Đây là một trong các hệ thống AI hiệu năng cao tiên tiến nhất của NVIDIA hiện nay, được các hãng công nghệ lớn và nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm và đặt hàng sớm, do đóng vai trò hạ tầng then chốt quyết định năng lực phát triển AI. Trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.



Việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược để Viettel xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam. Trên nền tảng này, Viettel có thể phát triển các công nghệ AI phục vụ người Việt, doanh nghiệp Việt và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.



Thành phố Hà Nội định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị “nghiên cứu – ứng dụng – thị trường”, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức và công nghệ; thị trường là thước đo hiệu quả cuối cùng. Đánh dấu bước tiến quan trọng của Hà Nội trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, góp phần hình thành thị trường khoa học và công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả, thành phố Hà Nội ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket).



HanoTEX được xây dựng như một hạ tầng trung tâm cho thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đa chức năng, thực hiện các hoạt động: Định giá, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết nối doanh nghiệp, viện – trường, nhà đầu tư và các thiết chế tài chính; thúc đẩy phát triển và khai thác tài sản trí tuệ. HanoTEX bao gồm sàn giao dịch trực tuyến (hanotex.vn) và không gian giao dịch vật lý, là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên trong cả nước triển khai theo mô hình hợp tác công – tư, với doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành chuyên nghiệp.



DTMarket (dtmarket.vn) là cấu phần chuyên biệt của HanoTEX, tập trung vào các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. DTMarket tạo lập không gian giao dịch tập trung, minh bạch, nơi các giải pháp chuyển đổi số được đánh giá, lựa chọn và triển khai dựa trên hiệu quả thực tiễn. Không chỉ là một nền tảng giao dịch trực tuyến, DTMarket kế thừa đầy đủ các chức năng cốt lõi của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, đồng thời chuyên sâu vào kết nối cung – cầu công nghệ số cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Việc hình thành DTMarket góp phần khắc phục tình trạng thị trường giải pháp số phân tán, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.



Công nghệ phục vụ đời sống



Công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Nhờ công nghệ, các hoạt động hằng ngày trở nên nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả hơn.



Hướng đến mục đích nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ người bệnh tốt hơn, ngành Y tế Đồng Tháp đã thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực khám, chữa bệnh như: thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chíp; liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe; liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định bảo hiểm y tế. Theo Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Linh, đến nay, 393/393 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng căn cước thay thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh.



Tỉnh Đồng Tháp hiện có 41 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai phần mềm cùng hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó 19 cơ sở đạt mức 1 và 1 cơ sở đạt mức 5. Hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm đang được vận hành và hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh y tế đã được triển khai ở bước đầu. Đến nay, 41 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.



Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh cũng đã được triển khai thực hiện thông suốt tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Trung tâm Y tế Khu vực Hồng Ngự 2, Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo…



Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã học tập, khảo sát các giải pháp thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao).



Các kịch bản bay demo được thực hiện bởi các doanh nghiệp Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh: Gremsy, Real-Time Robotics và Saolatek, chú trọng vào các tình huống giả định trong chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, an ninh…



Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi chuyên môn, đánh giá năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ drone tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; phân tích khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ cao vào công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an Thành phố cũng như thảo luận các nội dung liên quan đến kỹ thuật, vận hành, bảo trì và định hướng phối hợp triển khai trong thời gian tới.



Theo đó, các doanh nghiệp sẽ tuỳ biến và tích hợp phần mềm điều khiển cho nhiều dòng drone - robot khác nhau, xây dựng hệ thống và bảo mật dữ liệu, tùy chỉnh thiết kế phần cứng nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu và phù hợp với địa hình đặc thù của thành phố (nhà cửa, hẻm dày đặc,...), cũng như trao đổi về hoạt động chuyển giao và đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ Việt khẳng định năng lực tự chủ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, mà còn là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác an ninh, trật tự của Công an Thành phố./.