Ấn tượng giải golf BRG Open Golf Championship Danang 2022

Sau 03 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 2/9, đúng vào ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp với lễ trao giải và bế mạc diễn ra tại BRG Danang Golf Resort ở Đà Nẵng.

Giải đấu tầm cỡ Châu Á BRG Open Golf Championship Danang 2022 là điểm nhấn chính của Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022. Thuộc hệ thống Asian Development Tour, giải đấu quy tụ 115 vận động viên trong nước và quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh trong 3 ngày, từ 31/8 đến 2/9. Trong đó 40 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư Việt Nam cũng đã thi đấu hết mình và giành được những kết quả ấn tượng.

Kết quả chung cuộc, Guxin Chen đến từ Trung Quốc đã thi đấu xuất sắc qua 54 hố của Nicklaus Course và giành chức vô địch và USD $13,125 trên tổng quỹ giải thưởng USD $75,000. Điểm số của Chen lần lượt là 69 gậy vòng 1, 67 gây vòng 2 và 72 gậy vòng 3, đạt tổng điểm là 208 gậy. Điểm số này tương đương với người chơi ở vị trí thứ 2, Lloyd Jefferson Go đến từ Philippines. Tuy nhiên, Go đã kém may mắn hơn khi phát bóng xuống nước ở gậy thứ hai trong hố playoff đầu tiên.

Guxin Chen cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam và tôi cảm thấy rất vui mừng và hài lòng với chất lượng tổ chức, sự hiếu khách và sân Nicklaus Course của BRG Danang Golf Resort. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam cho một kỳ nghỉ du lịch, đặc biệt là du lịch golf”.

Lễ trao Cup và tiền thưởng cho nhà vô địch Guxin Chen.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của golfer người Trung Quốc Guxin Chen .

Niềm vui của các golfer.

Golfer Nguyễn Hữu Quyết ghi dấu ấn khi trở thành golfer chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam giành quyền tham dự ngày thi đấu chung kết.

Phát biểu tại Lễ trao giải và bế mạc của giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022, Ông Trần Phước Sơn – Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng chia sẻ: “Với sự nỗ lực của tất cả các ngành, các đơn vị, sự quyết tâm và chuyên nghiệp của các golfer trong nước và quốc tế đã tạo nên một Giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022 tuyệt vời, thành công và ấn tượng. Tôi rất mong những cảm xúc này sẽ lại được tái hiện trong Giải đấu của những mùa tiếp theo. Hi vọng Giải đấu sẽ ngày càng phát triển và thu hút nhiều hơn các golfer tham dự.”

Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng giải BRG Open Golf Championship Danang 2022 nói riêng và Lễ hội Golf Đà Nẵng 2022 nói chung đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với du khách và các golfer đến từ nhiều nước trên thế giới, qua đó đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi các sự kiện golf đỉnh cao, khẳng định tiềm năng và vị thế của Việt Nam trên thị trường golf quốc tế.

Sân Nicklaus Course của BRG Danang Golf Resort Đà Nẵng, nơi diễn ra cuộc tranh tài của các golfer.

Đội ngũ caddy chuyên nghiệp và ấn tượng.

Công tác tổ chức chuyên nghiệp và khán giả cũng rất nhiệt tình.

Cú swing đẹp của một golfer .