Chàng trai 10x chế tạo hàng trăm mô hình máy bay cánh bằng

20/08/2024



Võ Hoàng Hiếu đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Cơ khí tại Đại học Thủy Lợi. Hiếu cho biết, từ năm lớp 8 đã biết và chơi máy bay mô hình. Tuy nhiên thời đó Hiếu mới chỉ tiếp cận nên đã tự tay làm những mô hình máy bay và cũng nhiều lần thất bại vì không thể bay trên bầu trời. Qua nhiều năm chơi và chế tạo máy bay mô hình, đến nay Hiếu đã làm hơn 100 chiếc và có nhiều mẫu độc đáo như Boeing 787, 777, hay các loại máy bay chiến đấu như Su 37, Su 27, F22...

Một góc không gian sáng tạo và lắp ghép mô hình máy bay cánh bằng tại Hà Nội.

Qua nhiều lần làm thất bại, đến chiếc máy bay thứ 16 Hiếu làm đã có thể bay ổn định trên bầu trời. Những chiếc máy bay mô hình được chàng trai 10x làm từ xốp mút và đề can dán hình bên ngoài. "Toàn bộ các mẫu máy bay mình đều tự lên Internet nghiên cứu và có bản vẽ cho riêng mình. Các mẫu máy bay mình đều thu nhỏ theo đúng tỉ lệ, rồi sau đó dùng phần mềm đồ họa chỉnh sửa ra bản chuẩn nhất và thực hiện làm máy lên mô hình", Hiếu chia sẻ.

Hiếu không ít lần bỏ toàn bộ mẫu đi làm lại từ đầu vì để một máy bay, bay trên trời được thì phải dựa trên nhiều yếu tố, từ khí động học cho tới độ cân bằng... "Như mẫu F22 là mình tốn nhiều công nhất, làm ra không biết bao nhiêu mẫu mà chưa thể bay được. Một phần vì độ cân bằng của máy bay, nếu nặng đầu hoặc đuôi thì cũng không thể cất cánh, nếu làm không chuẩn từng chi tiết thì máy bay bị chao đảo", Hiếu cho hay.

Để làm một mô hình máy bay cho người mới chơi, chi phí dự tính khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng, trong đó có chi phí động cơ, điều tốc, pin, bộ điều khiển và vỏ xốp... "Đối với người mới chơi nên chọn những mẫu bay đơn giản, có thể mua sẵn mẫu máy bay đã hoàn thiện với giá khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Nếu người mới chơi muốn tự làm để trải nghiệm và giảm giá thành nhưng đòi hỏi sự kỳ công tỉ mỉ hơn", Hiếu chia sẻ.

Chơi máy bay mô hình có nhiều dòng kích thước to nhỏ và vận tốc khác nhau. Hiếu từng tạo ra máy bay khi lắp động cơ có thể đạt vận tốc cao nhất 182km/h. Các dòng máy bay phản lực có tốc độ trung bình 100-120km/h.

Để hoàn thiện một mẫu máy bay mô hình tùy mẫu phải mất từ 3 ngày cho một mẫu phổ biến đối với người đã thành thạo làm nhiều lần, nếu người mới có thể mất cả tháng. Những người chơi máy bay mô hình có đủ mọi lứa tuổi từ thanh niên tới người lớn tuổi. Tùy theo kinh tế và đam mê mỗi người mà chọn dòng máy bay phù hợp.

Để chuẩn bị cho một buổi đi bay, Hiếu luôn cẩn thận đo lượng pin còn bao nhiêu, mỗi lần bay chỉ được khoàng 3 đến 4 phút. Đối với người chuyên bay thì thời gian có thể tự ước lượng được, với những người mới cần lắp thêm bộ báo dung lượng pin.

Do tốc độ của máy bay khá nhanh nên người lái phải tập trung hết sức vào khoảng thời gian 3 đến 4 phút. Chỉ cần một chút không chú ý sẽ dẫn đến tai nạn đáng tiếc, quan trọng nhất là người lái không nên rời mắt khỏi chiếc máy bay khi ở trên trời.

Võ Hoàng Hiếu cùng những mô hình máy bay của mình trong Hội Bay kỷ niệm 50 năm

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Mỗi chuyến bay hạ cánh an toàn là một lần thở phào nhẹ nhõm, đối với địa hình hẹp cũng như gió to thì việc hạ cánh không hề dễ dàng. Đối với Hiếu, một người chơi máy bay mô hình lâu năm, không phải chuyến nào cũng hạ cánh an toàn. Nhưng đa phần chàng trai 2x này đã có kinh nghiệm xử lý các sự cố gặp phải khi lái máy bay mô hình./.

Bài: Công Đạt; Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam