Vietnam Royal Fencing Club và câu chuyện phổ cập môn thể thao quý tộc

12/03/2025

Đấu kiếm vốn được xem là môn thể thao dành cho giới quý tộc. Nhưng Vietnam Royal Fencing Club ra đời với mong muốn phổ cập môn thể thao quý tộc này đến với mọi người trong xã hội bởi những lợi ích vượt trội của nó. Đây là CLB đấu kiếm phong trào đầu tiên ở Việt Nam.

CLB Vietnam Royal Fencing mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và tìm kiếm thêm tài năng cho đấu kiếm Hà Nội.

Trong đời sống xã hội phương Tây, đấu kiếm vốn được xem là môn thể thao dành cho giới quý tộc. Nó giúp rèn luyện sự bền bỉ thể chất, tinh thần và đặc biệt là độ sắc bén của "tâm lý chiến".

Với những lợi ích đặc biệt trên của môn đấu kiếm, phong trào đấu kiếm đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa có CLB hay phong trào nào, mặc dù đấu kiếm là môn thể thao Olympic mà Việt Nam cũng đã giành được rất nhiều thành tích trong các kỳ đại hội thể thao.

“Qua những chuyến thi đấu nước ngoài, tôi thấy Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Philippines... phổ cập môn đấu kiếm vào trường tiểu học. Từ đây, họ có rất nhiều CLB đấu kiếm. Do đó, tôi muốn lập một CLB để có thể quảng bá môn thể thao Olympic này đến mọi người và ở nhiều lứa tuổi khác nhau", Vũ Thành An, người sáng lập Vietnam Royal Fencing Club (VRF), đồng thời là một vận động viên đấu kiếm nổi tiếng số 1 của Việt Nam, chia sẻ về lý do thành lập CLB. VRF mong muốn những người trẻ, thậm chí là trẻ em, bất kỳ người nào có niềm đam mê với môn thể thao quý tộc này đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Theo đó, phòng tập, sàn tập của môn thể thao này phải được thiết kế với tiêu chuẩn riêng, nên chi phí để vận hành cơ sở vật chất của một trung tâm đào tạo hay một câu lạc bộ đấu kiếm đều rất tốn kém. Chính vì vậy mức phí thành viên khi đăng ký tham gia trung tâm đào tạo hay câu lạc bộ đấu kiếm không rẻ. Nhưng điều đặc biệt đầu tiên tại VRF đó là, mặc dù được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp nhưng mức chi phí để tập luyện tại đây thấp hơn so với mặt bằng chung ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện học viên nhỏ tuổi nhất tại VRF mới 8 tuổi, bé Nguyễn Đăng San Anh. Bố của San Anh đã từng du học tại Pháp nên có thời gian tiếp xúc và hiểu khá rõ những lợi ích mà môn thể thao này mang lại cho trẻ nhỏ. Nên khi biết thông tin về CLB qua các kênh truyền thông, San Anh được bố cho đến CLB để đăng ký tập thử. “Nó phát triển khá nhiều kỹ năng như là khả năng tập trung, cũng có một chút thể lực nữa. Mà trẻ con thì mình chỉ cần con phát triển khả năng tập trung và thể lực thôi”, bố San Anh chia sẻ.

Việc thành lập CLB là một sân chơi bổ ích cho những người yêu môn đấu kiếm, đặc biệt những người chưa có cơ hội tiếp cận.

Với nhiều học viên lớn tuổi khác, mỗi học viên lại có những cảm nhận khác nhau khi lần đầu tiên được tập luyện môn thể thao “quý tộc” mới lạ này tại Việt Nam, đó là khả năng tập trung, bình tĩnh khi xử lý tình huống. Hay có học viên còn ví von như được sống lại tuổ thơ bởi giống như việc ngày nhỏ bất kể cậu bé nào cũng đã từng cầm gậy để chơi trò đấu kiếm…

Vũ Thành An chia sẻ, năng khiếu thể chất cũng như thời gian dành cho đấu kiếm của mỗi người rất khác nhau. Vì thế anh đã xây dựng giáo án riêng cho từng thành viên. Một người mới tập sau ba tháng có thể đấu đối kháng với bạn tập.

Từ lúc mở cửa, VRF không chỉ đón nhiều thành viên là trẻ em, người đam mê bộ môn thể thao mà còn cả những thành viên đội tuyển đấu kiếm Malaysia sang tập huấn, giao lưu.

Đấu kiếm giống với đánh cờ, người chơi phải suy tính, ghi nhớ phân tích một cách logic và phản xạ cực nhanh để làm chủ cuộc chơi trước chính đối thủ.

Còn với kiếm thủ số 1 Việt Nam, Vũ Thành An còn kỳ vọng niều hơn nữa khi thành lập VRF. Đó là từ những câu lạc bộ phong trào như thế này, những tài năng mới cho đấu kiếm Việt Nam sẽ được phát hiện.

“Về lâu dài, nếu có cơ hội được đào tạo những em nhỏ có năng khiếu và đam mê, tôi sẽ hết sức mình để tìm kiếm tài năng cho đấu kiếm Việt Nam", Vũ Thành An chia sẻ. Bởi kiếm thủ số 1 Việt Nam luôn hy vọng, trong tương lai đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ có sự góp mặt của những học viên do chính anh đào tạo./.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam