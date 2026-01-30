Á quân Giang Phùng quảng bá bản sắc Việt tại Paris Haute Couture Week

Giang Phùng diện áo dài trên đường phố Paris, tạo nên điểm nhấn khác biệt khi tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ Paris Haute Couture Week S/S 2026, thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh.



Sau khi khép lại hành trình tại Vietnam’s Next Top Model 2025 với thành tích Á quân và “Người mẫu được yêu thích nhất,” Giang Phùng đang có chuyến trải nghiệm quốc tế đầu tiên tại kinh đô thời trang Paris (Pháp).

Điều bất ngờ nhất là việc gương mặt mẫu trẻ này đã nhanh chóng được giới thời trang tại Paris săn đón khi xuất hiện trong khuôn khổ Paris Haute Couture Week S/S 2026.

“Street style” (phong cách thời trang đường phố) cá tính, hiện đại của Giang Phùng liên tục được các nhiếp ảnh gia ghi lại và đăng tải trên Getty Images – nền tảng hình ảnh thời trang uy tín hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý là hình ảnh Giang Phùng diện áo dài Việt Nam trên đường phố Paris, tạo nên điểm nhấn khác biệt giữa không gian thời trang quốc tế. Chia sẻ về lựa chọn này, Giang Phùng cho biết cô mong muốn mang đến hình ảnh vừa hiện đại vừa đậm bản sắc Á Đông, đồng thời góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam thông qua thời trang.

Sự xuất hiện của tà áo dài trên đường phố Paris đã thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh và để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt các fashionista quốc tế.

Đặc biệt, Giang Phùng còn là khách mời trong show diễn của nhà tạo mẫu Julien Fournié - một trong những nhà mốt cao cấp danh giá của thế giới, bên cạnh các thương hiệu thời trang cao cấp như Dior, Valentio, Elie Saab…

Không chỉ tham dự show diễn Haute Couture của nhà tạo mẫu Julien Fournié, Giang Phùng cho biết cô còn có cơ hội gặp gỡ và trao đổi chuyên môn cùng các công ty quản lý người mẫu hàng đầu. (Ảnh: NVCC)

Không những thế, người mẫu Việt còn được đích thân Julien Fournié (thành viên Hiệp hội Haute Couture Paris) trực tiếp lựa chọn trang phục để tham dự show diễn Haute Couture của ông. Đây được xem như cơ hội giúp Giang Phùng tiếp cận gần hơn với các chuyên gia, giới chuyên môn trong thế giới thời trang Haute Couture danh giá.

Song song với các hoạt động trong khuôn khổ Paris Haute Couture Week, Giang Phùng cho biết cô đã có những buổi gặp gỡ và trao đổi chuyên môn cùng các công ty quản lý người mẫu hàng đầu như IMG Models, Elite Model Management… Theo lịch trình, người mẫu trẻ sẽ tiếp tục gặp gỡ thêm các công ty quản lý người mẫu tại Paris./.

