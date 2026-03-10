Thời trang áo dài tôn vinh vẻ đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026, Chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống – Vietnam Beauty Fashion Fest XIV vừa diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối qua, ngày 7/3. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Xanh” dẫn dắt giới mộ điệu qua bốn show diễn gồm Xanh Thanh thoát, Xanh Sáng tạo, Xanh Mộc bản và Xanh Di sản với sự tham gia của các nhà thiết kế Trung Đinh, Đặng Trọng Minh Châu, song Toàn (Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn) và Nguyễn Việt Hùng cùng nhiều tên tuổi khác.

"Quốc bảo" dệt may trên sàn diễn

Mở màn cho đêm diễn là bộ sưu tập “Vàng son và Khát vọng” của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh sử dụng chất liệu tơ tằm - “quốc bảo” của nghệ thuật dệt may Việt Nam. Trên nền lụa tơ tằm cao cấp, các thiết kế phát huy tối đa vẻ đẹp mềm mại và khả năng bắt sáng tự nhiên.

Nghệ nhân Trung Đinh cho biết anh vẫn trung thành với kỹ thuật nhuộm và vẽ thủ công trên lụa để tạo những tác phẩm áo dài có phom dáng truyền thống, thanh lịch và chuẩn mực sang trọng.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân mở màn show diễn. Ảnh: CTV/Vietnam+

Bộ sưu tập ra đời như lời tôn vinh những giá trị vàng son của nghề tơ lụa Việt Nam, đồng thời gửi gắm khát vọng gìn giữ và đưa tinh hoa truyền thống vươn xa trong đời sống đương đại.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân mở màn show diễn cùng sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Minh Kiên, Tuyết Như, Hạnh Nguyên, Thu Trà, Đinh Y Quyên. Trong khi đó, bộ ba Đại sứ Lễ hội Áo dài 2026 gồm Hoa hậu Thanh Thủy, Lương Linh và Tiểu Vy giữ vị trí vedette bộ sưu tập.

Bộ sưu tập ra đời như lời tôn vinh những giá trị vàng son của nghề tơ lụa Việt Nam. Ảnh: CTV/Vietnam+

Không chỉ là thời trang, bộ sưu tập “Thơm” của bộ đôi Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn còn là câu chuyện mang đậm tính bền vững với những thiết kế được thực hiện trên nền chất liệu sợi dứa. Từ những sợi tơ dứa gai góc qua quy trình tách sợi, xử lý công phu đã trở thành một loại vải tự nhiên vừa bền bỉ vừa thân thiện với môi trường.

Hình ảnh tre xanh trở thành cảm hứng chủ đạo trong mỗi họa tiết, thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình tối giản là những đường thẳng kéo dài, họa tiết chạy dọc thân áo, gợi hình ảnh thân tre vươn lên bền bỉ. Lá tre được cách điệu mềm mại, điểm xuyết vừa đủ để tạo chiều sâu thị giác.

Bộ sưu tập chủ yếu sử dụng màu xám khói, xanh nhạt đến xanh đậm của thân tre kết hợp với những màu sắc quen thuộc như vàng và trắng của áo dài truyền thống. Tất cả được xử lý tinh tế trên các chất liệu nhẹ, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc vừa sang trọng.

Dàn á hậu Thu Ngân, Hera Ngọc Hằng và Phương Thanh là những gương mặt mở màn bộ sưu tập. Còn Hoa hậu Liên lục địa 2022 – Đại sứ Lễ hội Lê Nguyễn Bảo Ngọc giữ vai trò kết màn. Phần trình diễn còn có sự tham gia của thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Bộ sưu tập “Thơm” của bộ đôi Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn còn là câu chuyện mang đậm tính bền vững với những thiết kế được thực hiện trên nền chất liệu sợi dứa. (Ảnh: CTV/Vietnam+) Vẻ đẹp dân gian làng quê sải bước cùng thời trang

Góp mặt trong chương trình với đến bộ sưu tập “Dệt mộng,” nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu đã tái hiện những hình ảnh thân quen của làng quê Việt Nam như mái tranh, lớp đất nứt hay những nhành rơm khô mộc mạc trên sàn diễn.

Khéo léo sử dụng sợi đay cùng các kỹ thuật đan, quấn và xếp lớp thủ công, bộ sưu tập gợi mở một không gian thẩm mỹ giàu chất liệu tự nhiên, nơi ký ức làng quê được chuyển tải qua ngôn ngữ tạo hình tinh tế trên tà áo dài.

Kết hợp những màu sắc dân dã như vàng rơm, be cỏ úa và sắc nung trầm sâu lắng, sự cân bằng giữa phom dáng mềm mại và chất liệu thô mộc, giữa cảm giác gần gũi và chiều sâu nội lực làm cho mỗi tà áo dài hiện lên với vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng đầy quyền năng.

Điểm nhấn đặc biệt của “Dệt mộng” còn ở hình ảnh mấn đội đầu được xử lý cách điệu giúp tôn lên đường nét khuôn mặt và thể hiện nét văn hóa truyền thống mang chiều sâu hoài niệm.

Minh Châu khéo léo sử dụng sợi đay cùng các kỹ thuật đan, quấn và xếp lớp thủ công, bộ sưu tập gợi mở một không gian thẩm mỹ giàu chất liệu tự nhiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu Quế Anh sánh đôi Nam vương Tuấn Ngọc, Á vương Đinh Ta Bi cùng Á hậu Cẩm Ly dẫn đầu phần trình diễn. Đảm nhận vai trò kết màn cho bộ sưu tập “Dệt mộng” là Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân.

Nếu nhà thiết kế Minh Châu đưa không gian làng quê lên sàn diễn thời trang thì Nguyễn Việt Hùng đã cùng lụa Thái Tuấn lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh tứ bình trong mỹ thuật dân gian để tái hiện một thế giới đầy thi vị, nơi thiên nhiên, con người và đời sống thanh bình hòa quyện với nhau thông qua bộ sưu tập “Tứ bình phong hoa.”

“Những hình tượng quen thuộc như mai – lan – cúc – trúc, hoa đào, hình ảnh tố nữ, cùng các lát cắt đời sống ngư – tiều – canh – mục được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa trên nền lụa mềm mại. Bên cạnh đó, tôi mang đến hình ảnh tuấn mã trong mây sóng biểu trưng cho khát vọng, sức sống và tinh thần vươn tới phía trước trong bộ sưu tập,” nhà thiết kế Minh Châu cho biết.

Phần trình diễn có sự tham gia của các hoa hậu, á hậu như Trịnh Mỹ Anh, Quỳnh Anh, Hồng Đăng, Hạnh Nguyên, Ánh Vương, Thúy An, Phương Anh, Tuyết Như, Đinh Y Quyên, Lê Thu Trà.