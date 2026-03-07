Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 12

Lễ hội kỷ niệm 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Áo dài năm nay diễn ra từ ngày 1/3 đến 31/3/2026, cao điểm từ ngày 6 đến 8/3, tại nhiều địa điểm như: Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Showroom Xuất khẩu 92 - 96 Nguyễn Huệ, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều điểm đến du lịch, di tích văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ di sản Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.

Tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã trở thành sự kiện văn hóa – du lịch đặc trưng của thành phố, góp phần định vị TP Hồ Chí Minh là điểm đến sáng tạo, năng động và hội nhập.

Trong giai đoạn phát triển mới, lễ hội tiếp tục được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

“Mỗi "sợi tơ vàng son" được dệt nên hôm nay không chỉ tạo thành tà áo dài rực rỡ mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập và kết nối TP Hồ Chí Minh với bạn bè năm châu”, bà Thuý nhấn mạnh.

Bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ “Sợi tơ vàng son”, mở màn đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo bà Diệu Thuý, hiện nay áo dài đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Trải qua dòng chảy lịch sử, áo dài không ngừng biến đổi về kiểu dáng, chất liệu và ngôn ngữ thẩm mỹ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Tuy vậy, dù ở hình thức nào, tà áo dài vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống thường nhật, trở thành biểu tượng của bản sắc, tâm hồn và khí chất Việt Nam.

Tương tự, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Áo dài năm 2026 không chỉ là hoạt động tôn vinh trang phục truyền thống mà còn là lời khẳng định sức sống mạnh mẽ của di sản văn hóa trong đời sống hiện đại. Theo đó, với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”, ban tổ chức mong muốn đưa tà áo dài vượt ra khỏi khuôn khổ của một trang phục truyền thống, trở thành sứ giả văn hóa kết nối quá khứ với tương lai, góp phần quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và hội nhập.

Những thiết kế áo dài hiện đại kết hợp họa tiết truyền thống tái hiện hành trình văn hóa qua từng “sợi tơ” của di sản Việt.

Ông Phạm Huy Bình cho biết, qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tháng Ba. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trình diễn thời trang, lễ hội còn đưa áo dài lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, từ công sở, trường học đến các hoạt động cộng đồng và đối ngoại. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, nâng cao hình ảnh TP Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Các thiết kế áo dài cách tân với chất liệu lụa, gấm truyền thống tạo điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội.

Năm nay, lễ hội quy tụ 36 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam với gần 400 bộ áo dài, cùng sự tham gia của khoảng 600 diễn viên, người mẫu và 37 đại sứ hình ảnh trong nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và cộng đồng sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 3. Điểm nhấn là chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài vào sáng 8/3 với sự tham gia của khoảng 50.000 người tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.