Xu hướng thời trang 2026: Tìm về những cảm xúc an yên và giá trị bền vững

Trong dòng chảy thời trang năm nay, thay vì chạy theo những gì thịnh hành, người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm hơn đến sự bền vững, đến nhu cầu tìm lại tính nhân bản, sự khác biệt và chiều sâu...

Thời trang năm 2026 bên cạnh vài lát cắt táo bạo, xu hướng tối giản sẽ lên ngôi. Bởi giữa một xã hội đầy biến động và bất an, con người muốn được tìm về với những cảm xúc an yên và ưu tiên tính bền vững, thoải mái trong trang phục.

Bên cạnh đó, sự hòa quyện của phong cách vintage với hiện đại cũng là một điểm nhấn quan trọng. Các thiết kế cổ điển không chỉ được làm mới mà còn mang cái nhìn hoài niệm một cách tinh tế.

Giữa một xã hội đầy biến động và bất an, các thiết kế của Vũ Việt Hà cho thấy hình ảnh con người muốn được tìm về với những cảm xúc an ổn và ưu tiên tính bền vững. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Thời trang Việt: Lối đi từ bản sắc truyền thống Với sự dẫn lối và phát triển không ngừng từ khả năng sáng tạo của các nhà thiết kế, thời trang năm nay sẽ đưa đến một bước ngoặt gặp gỡ của bền vững và thẩm mỹ. Ở đó, thời trang không chỉ dừng ở sự thay đổi về kiểu dáng hay màu sắc mà còn có thể tác động tích cực đến lối sống và cách con người tư duy.

Trên sàn diễn trong nước, từng “bản sắc riêng” được các nhà thiết kế Hà Linh Thư, Vũ Việt Hà, Cao Minh Tiến, Ivan Trần... đặt để trong mỗi thiết kế mang đến những thông điệp ý nghĩa, mạnh mẽ và giàu cảm xúc.

Điểm chung nổi bật của các nhà tạo mẫu, thương hiệu Việt gần đây là xu hướng định vị ngôn ngữ thời trang trên nền tảng bền vững của giá trị văn hóa bản địa, chất liệu và kỹ thuật thủ công truyền thống...

Mỗi trang phục của Hà Linh Thư đều được hoàn thiện bằng kỹ thuật tinh xảo từ thêu, đính kết hạt cườm thủ công. Ảnh: CTV/Vietnam+

Đơn cử như các thiết kế Thu Đông của Vũ Việt Hà với gam màu chuyển dần từ trắng thanh khiết sang sắc xanh, trầm ấm, sử dụng chất liệu lụa và len đan 3D thủ công, nhà thiết kế muốn gửi gắm thông điệp tìm về cội nguồn: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình, hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng.”



Trong khi đó, luôn mang niềm trăn trở dành cho nghệ thuật thủ công – giá trị cốt lõi mà Hà Linh Thư theo đuổi, các thiết kế của cô thường ẩn chứa cuộc đối thoại giữa sức mạnh và duy mỹ, giữa kỷ luật và tự do. Bộ sưu tập Thu Đông “Black Parade” vừa ra mắt một lần nữa khẳng định chiều sâu và tính bền vững đó.

Bước ngoặt gặp gỡ của bền vững và thẩm mỹ

Trên thế giới, thiết kế ôm dáng và thắt eo đã manh nha một thời gian từ các bộ sưu tập của Anthony Vaccarello (Saint Laurent), nhưng theo các chuyên gia trong ngành, tới mùa Xuân Hè 2026, cảm hứng từ thập niên 80 này mới thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho các thương hiệu.

Không chỉ họa tiết, các trang phục còn được làm mới bằng các chi tiết như vai to bản, eo thắt chặt... Bộ sưu tập Givenchy Thu Đông của Sarah Burton vừa qua có màn ra mắt với phần vai quyền lực, eo bóp nhỏ và hông nới rộng, càng thổi bùng thêm cho trào lưu này.

Bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Givenchy kết hợp giữa tinh thần cổ điển và hiện đại, giữa sự thanh lịch và cá tính mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Givenchy

Vượt ra khỏi phạm vi đồ suit, kiểu dáng oversized đang dần nhường chỗ cho mẫu áo ôm dáng, từ áo khoác tới tank top và blouse. Đặc biệt, những trang phục đơn giản được “nâng tầm” thông qua những biến tấu trong thiết kế sơ mi bằng các chi tiết màu sắc hoặc tay áo, thậm chí cách xử lý khuy cài mang dấu ấn cá nhân để người mặc dễ dàng điều chỉnh áo theo phom dáng mà họ muốn.

Tiếp nối xu hướng quần phom dáng rộng của những mùa trước, năm nay quần harem sẽ tái xuất. Có nguồn gốc từ trang phục truyền thống châu Á và Trung Đông, trong bối cảnh thời trang ngày càng cởi mở, quần harem được biến hóa theo nhiều hướng, có thể là nữ tính, thể thao, tối giản hay thậm chí trang trọng, miễn là chúng mang đến cảm giác tự do và phản ánh đúng tinh thần cá nhân hóa.

Mùa Xuân Hè 2026 cũng đánh dấu việc các thương hiệu ngày càng quan tâm tới những mẫu in họa tiết cổ điển. Tiêu biểu như chấm bi, mặc dù đã cực kỳ thịnh hành nhiều năm trước, nhưng trào lưu này sẽ không dừng lại mà sẽ phát triển vượt ra khỏi ranh giới của những kiểu chấm bi cổ điển.

Các chiến lược gia cấp cao về sàn diễn tại công ty dự báo xu hướng WGSN cho biết họa tiết chấm mang cảm hứng động vật như da báo hoặc lông chó đốm đang thay thế chấm bi truyền thống.

Bên cạnh đó là những họa tiết động vật phổ biến như ngựa vằn và hổ sẽ được ưa chuộng trong việc tạo điểm nhấn cho các trang phục tối giản. Kết quả phân tích dữ liệu từ Heuritech - nền tảng dự báo xu hướng sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh trên Instagram để phát hiện và dự đoán sự phát triển của các trào lưu bằng AI cho thấy họa tiết ngựa vằn có mức độ xuất hiện tăng 21% ở châu Âu và 17% ở Mỹ, họa tiết da rắn được dự báo tăng 22% ở châu Âu và 6% ở Mỹ.

Họa tiết kẻ caro cũng được dự báo tiếp tục lên ngôi và được phối trong những lớp thiết kế tương phản như kẻ sọc kiểu gingham, kẻ ca rô Prince of Wales và kẻ vuông windowpane.

Xu hướng sắc màu thể hiện cá tính riêng

Vừa tối giản, tinh tế, vừa táo bạo và giàu cảm xúc là cách mà bảng màu thời trang đánh dấu sự chuyển mình trong năm 2026. Xu hướng màu sắc không chỉ phản ánh tinh thần thời đại mà còn mở ra nhiều cách thể hiện cái tôi, từ sắc trắng thuần khiết đến những gam màu rực rỡ.

Công ty Pantone công bố màu sắc của năm 2026 là trắng Cloud Dancer – một sắc trắng trung tính, tối giản và rất “thật.” Có thể dễ bị cho là nhạt nhòa, nhưng thực tế Cloud Dancer lại chính là nền tảng hoàn hảo cho mọi sự “tô vẽ.” Bởi nó cho phép người mặc thỏa sức sáng tạo phom dáng, chất liệu và phụ kiện. Từ áo sơ mi, váy maxi đến suit tối giản, Cloud Dancer mang đến sự nhẹ nhàng, tinh tế và vô cùng dễ ứng dụng.

Với sắc trắng trung tính, nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho thấy khả năng sáng tạo phom dáng, chất liệu. Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+



Trong số 6 xu hướng màu sắc chủ đạo năm nay, sự pha trộn hài hòa giữa xanh lam và xanh lá tạo cảm giác tươi mới, mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho đổi mới và chuyển mình. Trong thời trang, xanh ngọc phù hợp cho trang phục của những bữa tiệc cocktail, sự kiện ngoài trời, bên hồ bơi hay bãi biển tràn ngập ánh nắng.

Thay vì những tông tím nhẹ nhàng, năm nay tím Vegas với sắc tím rực rỡ được dự báo là gam màu dành cho những cô nàng không ngại nổi bật và khác biệt, muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ. Khoác lên mình chiếc váy tím, hay áo khoác ánh tím, hoặc phụ kiện neon… outfit của bạn sẽ trở thành tâm điểm nổi bật.

Màu vàng bơ dịu nhẹ sau thời gian dài thống trị, năm 2026 sẽ nhường chỗ cho vàng Canary. Sắc vàng này mang đến năng lượng lạc quan, vui tươi, phù hợp với tinh thần tự do của thời trang hiện đại.

Đặc biệt, giữa một thế giới ngày càng nhiều biến động, thời trang hướng đến những gam màu ngọt ngào để xoa dịu cảm xúc. Và hồng kẹo, sắc màu trẻ trung có phần nổi loạn trở thành lựa chọn. Phối màu này cùng quần jeans xanh, vải tweed có kết cấu hay các gam trung tính như xám, be, xanh ô liu sẽ giúp người mặc tránh cảm giác “bánh bèo.”

Các thiết kế mang sắc hồng ngọt ngào của Ivan Trần. Ảnh: CTV/Vietnam+

Gam màu trung tính kaki caramel khép lại danh sách xu hướng màu của năm. Với tông nâu đậm, kaki caramel thường đi kèm bề mặt satin hoặc ánh bóng nhẹ, mang đến vẻ sang trọng và có phần “ngon mắt” đúng như tên gọi. Ưu điểm lớn nhất của nó là tính ứng dụng cao nhờ khả năng phối đồ linh hoạt, từ trang phục thường ngày đến dịp cần trang trọng. Đặc biệt, đây là sắc màu giúp nâng tầm tổng thể nhờ vẻ ngoài ấm áp, tinh tế.

Có thể thấy trong dòng chảy thời trang năm nay, thay vì chạy theo những gì thịnh hành, người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm hơn đến tính bền vững. Các dự báo cho 2026 vì thế không chỉ nói về phom dáng hay màu sắc, mà phân tích kỹ hơn đến nhu cầu tìm lại tính nhân bản, sự khác biệt và chiều sâu trong cách mỗi người lựa chọn cho mình một diện mạo./.

