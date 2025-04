50 năm thống nhất đất nước: Nửa thế kỷ xây dựng thế trận biên phòng vững chắc của thành phố mang tên Bác

50 năm thống nhất đất nước cũng là nửa thế kỷ trưởng thành của lực lượng bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) trong nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn thành phố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 7/5/1975, chỉ tuần sau sự kiện lá cờ xanh-đỏ của quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập- đánh dấu ngày chiến thắng sau nhiều thập kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc- thống nhất đất nước, Đoàn Công an nhân dân vũ trang cảng Sài Gòn (tiền thân của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp. HCM ngày nay) được thành lập, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác tiếp nhận, quản lý, bảo vệ hệ thống cảng Sài Gòn sau ngày thống nhất.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng Tp. HCM đảm trách nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển thuộc Tp. HCM chiều dài khoảng 23,5km, vùng biển rộng gần 5.000km2 với 4 xã, thị trấn ven biển của huyện Cần Giờ là khu vực biên giới biển (xã Thạnh An, xã Long Hòa, xã Lý Nhơn, thị trấn Cần Thạnh) và tuyến cảng của Thành phố với hàng chục cảng, cầu cảng, cặp phao trên hai luồng hàng hải quan trọng dài khoảng 130 km.

50 năm qua, Bộ đội biên phòng Tp. HCM luôn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố. Bộ đội biên phòng Thành phố đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội biên phòng các tỉnh bảo vệ vùng biển tiếp giáp và các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.

Lực lượng bộ độ biên phòng Đồn Biên phòng Thạnh An thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh tại khu vực biển Cần Giờ - Tp.HCM.

Bộ đội Biên phòng Tp.HCM đảm trách nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển thuộc Tp.HCM và tuyến cảng của Thành phố với hàng chục cảng, cầu cảng, cặp phao trên hai luồng hàng hải quan trọng dài khoảng 23,5km, vùng biển rộng gần 5.000km2.

50 năm qua, Bộ đội biên phòng Tp.HCM luôn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng, Bộ đội Biên phòng Thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng sở, ngành, địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế mạnh lòng dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, tạo dựng thế trận phòng thủ thành phố liên hoàn, vững chắc. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác biên phòng với tham gia phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh; tích cực củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội tại địa phương khu vực biên phòng.

Bộ đội biên phòng Tp.HCM thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.

Bộ đội biên phòng Tp.HCM thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ đội biên phòng Thành phố đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Bộ đội biên phòng Thành phố tổ chức lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển của Thành phố.

Tính riêng giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng với 1.785 tổ công tác/10.697 lượt cán bộ tham gia tuần tra trên sông, trên biển, cửa khẩu cảng. Các phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới được tổ chức lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển của Thành phố.

Triển khai công tác biên phòng kết hợp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và đất nước, 50 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hàng trăm nghìn lượt tàu, trong đó có hàng chục nghìn lượt tàu khách và tàu quân sự nước ngoài với hàng triệu lượt thuyền viên và khách quốc tế tới cảng thành phố; hàng trăm triệu tấn hàng hóa…

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Tp. HCM cũng là đơn vị đi đầu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu cảng biển, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu hội nhập, phát triển của Tp. HCM.

Giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thực hiện công tác xuất nhập cảnh, chuyển cảng cho hơn 68 nghìn lượt tàu với hơn 1,2 triệu lượt thuyền viên và hơn 520 triệu tấn hàng hóa; làm thủ tục cho hơn 62 nghìn lượt tàu nội địa với 450 nghìn lượt thuyên viên và hơn 251 triệu tấn hàng hóa.

Những kết quả tích cực của lực lượng biên phòng Thành phố trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt kể trong 40 năm đổi mới của đất nước đã đóng góp vào những thành tựu kinh tế-xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập của Thành phố và nhận được sự đánh gía cao của lãnh đạo và nhân dân Thành phố trong suốt chiều dài phát triển của thành phố mang tên Bác.

Bộ đội biên phòng Tp.HCM tuần tra khu vực biên giới biển bằng ca nô cao tốc.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố chia sẻ, qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Tp. HCM đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, đoàn kết với các lực lượng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện vai trò “phên dậu” quốc gia nơi khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố trong tình hình mới mà còn góp phần vun đắp nên truyền thống "tận trung - tận hiếu, đoàn kết - hiệp đồng, kỷ cương - năng động, vượt khó trưởng thành, phòng tuyến vững mạnh", góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng và Tp. HCM Anh hùng./.