R8born - Từ tái chế nghệ thuật đến bảo vệ môi trường

04/08/2025

Giữa lòng Hà Nội, trong một không gian nhỏ đậm chất nghệ thuật với mùi sơn vẽ đặc trưng hòa quyện cùng sắc màu của những mảnh vải vụn, R8born âm thầm kể lại câu chuyện của mình: hành trình kết nối nghệ thuật truyền thống với thông điệp bảo vệ môi trường.

Buổi workshop từ dự án R8born đã tạo nên một sân chơi nghệ thuật cho các bạn trẻ kết hợp giữa thời trang tái chế và giá trị văn hóa truyền thống.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Aime Linh Vương lớn lên trong một khu tập thể cũ với tuổi thơ gắn với những khoảng sân rêu phong, những bức tường bong tróc và điều kiện sống thiếu sạch sẽ. "Chính từ môi trường sống ấy, em luôn ấp ủ một điều nếu sau này có thể làm gì đó để góp phần cải thiện môi trường, em sẽ làm hết mình", Aime Linh Vương chia sẻ.

Từ trăn trở đó, R8born ra đời –một dự án nghệ thuật mang tinh thần “tái sinh” đúng như tên gọi. R8born kết hợp thời trang bền vững, vật liệu tái chế và giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định thông điệp: Nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để hành động.

Các bạn trẻ quốc tế trải nghiệm dùng khuôn in tranh Đông Hồ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Đến với buổi workshop, các thành viên dự án R8born không chỉ hướng dẫn làm tranh mà còn giới thiệu nguồn gốc tranh Đông Hồ và các công đoạn để làm nên một bức tranh. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu, Aime Linh Vương may mắn là có sự đồng hành của hai người bạn cùng chí hướng là Nhật Trần và Chi Trần, cùng thực hiện bộ sưu tập đầu tiên và những thước phim tài liệu ghi lại hành trình của R8born.

Một dấu ấn đặc biệt của dự án là workshop “Cách tân di sản”, nơi dòng tranh dân gian Đông Hồ được thể hiện bằng một hình thức hoàn toàn mới – không tô màu bằng mực, mà dùng vải vụn để tạo hình, tạo màu, tạo vân.

Tại đây, những hình ảnh quen thuộc như “Cậu bé chăn trâu”, “Vinh hoa bái tổ”, “Con Rồng”, “Con Gà” – biểu tượng của tranh Đông Hồ được in khắc bằng khuôn gỗ do chính nhóm tự tay chế tác sau nhiều lần thử nghiệm tại làng nghề. Các mảnh vải thừa từ xưởng may được tận dụng để lắp ghép vào tranh, tạo nên những tác phẩm vừa mang hồn dân gian, vừa mở ra không gian sáng tạo không giới hạn.

“Có những lúc tụi em sáng tạo “bay” quá, khiến bố cục tranh bị phá vỡ. Sau đó mới hiểu rằng mình cần tiết chế để giữ được cái hồn di sản, Aime Linh Vương cho biết.

Các sản phẩm được tái chế tạo nên sự mới mẻ trong dòng tranh Đông Hồ. Ảnh: Tư liệu

Điều làm nên giá trị khác biệt của R8born không chỉ là sản phẩm thủ công đẹp mắt, mà là trải nghiệm nghệ thuật chạm tới từng người. Trong những buổi workshop, các thành viên dự án R8born không chỉ hướng dẫn làm tranh mà còn giới thiệu về nguồn gốc tranh Đông Hồ, kỹ thuật khắc gỗ và hành trình tìm chất liệu bền vững.

“Chúng tôi không phải chuyên gia di sản, nhưng với kiến thức và trải nghiệm có được khi đến các làng nghề, nếu có thể truyền cảm hứng cho mọi người thì đã là thành công rồi”, Chi Trần chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ quốc tế hào hứng khi đem những sản phẩm tranh Đông Hồ của Việt Nam mang về làm kỷ niệm. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Với người tham gia, mỗi bức tranh tự tay tạo ra, nên dù vụng về hay cầu kỳ đều được giữ gìn như một kỷ niệm đẹp. Minh Hoàn, một người tham gia workshop chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được làm tranh Đông Hồ bằng tay, thấy vui như thời bé tô màu ở lớp học vẽ. Làm xong tôi thấy yêu văn hóa truyền thống Việt Nam hơn. Sau này nếu R8born có tổ chức workshop, thì tôi sẽ rủ bạn bè và người thân cùng tham gia”.

Không phải một startup hào nhoáng hay thương hiệu nghệ thuật lớn, nhưng trong thế giới đầy xô bồ của thời trang nhanh và tiêu dùng quá mức, R8born giống như một nhịp chậm, nhắc chúng ta rằng sáng tạo không chỉ để tạo ra cái mới, mà còn là cách để hồi sinh những giá trị cũ một cách tử tế hơn./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu