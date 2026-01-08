2025 – Năm bứt tốc mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Tăng trưởng kinh tế cao, ổn định vĩ mô được giữ vững



Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp, Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới; trong khi chúng ta giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát 3,31%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định, củng cố dư địa tài khóa cho phát triển. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá; đặc biệt, có tới 20/34 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 8%.



Thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán tới 34,74% và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi Chính phủ vẫn thực hiện mạnh mẽ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tổng vốn FDI năm 2025 thu hút đạt 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, nhiều nhất từ khi có vốn FDI, đưa tổng số vốn FDI thu hút trong cả nhiệm kỳ đạt 184,2 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Quy mô thương mại quốc tế đạt kỷ lục hơn 930 tỷ USD năm 2025 (trong đó xuất khẩu nông sản lần đầu vượt 70 tỷ USD), thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Quy mô GDP đạt hơn 514 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gấp hơn 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.



Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, với độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế nước ta trước các cú sốc bên ngoài. Không chỉ về số lượng, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47% (vượt mục tiêu là 45%); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đột phá hạ tầng – mở ra không gian phát triển mới



Phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược được Chính phủ triển khai quyết liệt. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, làm tăng giá trị gia tăng của đất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối của khu vực và toàn cầu.



Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3.345 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu) và 1.711 km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra. Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn 3 đợt tổng khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội XIV của Đảng với 564 công trình hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 75% là vốn tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Có gần 140 công trình lớn được đưa vào khai thác hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối nội địa và quốc tế, hiện thực hóa khát vọng “vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ”.



Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam vươn lên thứ 2 ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba trụ cột “Chính phủ số – Xã hội số – Công dân số” hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại.



Mạng 5G đạt vùng phủ sóng trên 90% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đi vào vận hành, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia đầu tiên làm chủ trọn vẹn hệ sinh thái 5G. Hạ tầng kết nối cũng ghi dấu mốc chiến lược với tuyến cáp quang đất liền quốc tế dài 3.900 km qua 5 nước ASEAN, do Việt Nam làm chủ, giúp giảm phụ thuộc cáp biển, tăng ổn định mạng lưới và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.



Trên các bảng xếp hạng quốc tế, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị thế: xếp thứ 55 thế giới về Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu (tăng 2 bậc), xếp thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI Thế giới, khẳng định tiềm năng và nỗ lực vươn lên trong kỷ nguyên kinh tế số.