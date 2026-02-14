Hội chợ Mùa Xuân 2026 - khát vọng, niềm tin về một kỉ nguyên vươn mình của dân tộc

14/02/2026

Tối 13/2/2026, Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 diễn ra thật từng bừng hòa chung không khí Việt Nam chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán đang về. Hội chợ không chỉ là nơi mua sắm, kết nối giao thương mà còn là điểm đến du lịch, văn hóa trải nghiệm và những hoạt động truyền cảm hứng về một Tết Việt sum vầy, đúng như chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, sự kiện đã khắc họa sinh động sức sống dòng chảy kinh tế - tiêu dùng của đất nước trong những ngày đầu năm mới; ghi dấu nhiều ấn tượng đậm nét trong lòng người dân và cộng đồng doanh nghiệp; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập, khí thế hăng say thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và truyền đi thông điệp, khát vọng, niềm tin về một năm mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng đến dự Lễ bế mạc và vinh danh các đơn vị đã có những đóng góp đặc biệt vào thành công của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại mang tầm vóc quốc tế. Tại Lễ Bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại hành trình 12 ngày, trở thành nhịp cầu kết nối giao thương, quảng bá cho thương hiệu Việt tới đông đảo người dân và doanh nghiệp trên cả nước. Hội chợ cũng là một hành trình hội tụ tinh hoa, nơi mà những giá trị truyền thống của ba miền Bắc Trung Nam được hội tụ, tỏa sáng. Chúng ta đã thực sự được hòa mình trong một không khí mùa xuân thật rộn ràng với sự xuất hiện của những sản vật đặc trưng cho những vùng miền trên khắp quê hương Việt Nam. Hội chợ thu hút 100.000 lượt khách tham quan, ghi nhận nhiều thỏa thuận hợp tác và hiệu quả kinh doanh tích cực tại các gian hàng. Sự đầu tư công phu của 34 tỉnh thành cùng các đơn vị tham gia đã hòa cùng với niềm vui và sự hưởng ứng của người dân. Tất cả đã dệt lên một bức tranh mùa xuân rạng rỡ, thành công và giàu giá trị thực tiễn.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm bế mạc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với hơn 3000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.000m2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đem đến “hành trình du xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Khoảng 2500 doanh nghiệp đã tham gia trưng bày các gian hàng tại Hội chợ với mục tiêu kết nối sản xuất, phân phối thị trường và quảng bá rộng rãi sản phẩm, thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Đông đảo người dân và du khách tham gia Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một đại sứ văn hóa, mỗi gian hàng phải là một không gian di sản, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển. Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, hiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội. Đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng, tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện lớn, khắc họa sinh động sức sống, dòng chảy kinh tế tiêu dùng của đất nước trong những ngày đầu năm mới, ghi dấu ấn quan trọng, đậm nét trong lòng người dân và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập, truyền đi thông điệp, khát vọng, niềm tin về một năm mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bầu không khí cuồng nhiệt của lễ hội trong đêm bế mạc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng- đón xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần để trở thành tiếng trống khai hội giòn giã báo hiệu một sự khởi đầu thuận lợi của năm mới.

Đến trải nghiệm tại Hội chợ Mùa Xuân, du khách được hòa mình trong không gian mua sắm, văn hóa nghệ thuật đầy bản sắc dân tộc, đồng thời được trải nghiệm một lễ hội xuân tươi vui, rộn ràng.

Thủ tướng chung vui cùng các nghệ sĩ trong đêm bế mạc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra những thành công lớn nhất của Hội chợ. Một là, khẳng định Hội chợ chính là một kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả. Hai là, khẳng định sức sống mãnh liệt của tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ba là, khẳng định đây không chỉ là không gian gặp gỡ giữa nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm, hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, gắn kết nhân dân bằng sợi dây “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” bền chặt; “điểm hẹn” giao lưu văn hóa lý tưởng. Bốn là, khẳng định thương hiệu riêng của Hội chợ Mùa Xuân với những giá trị đặc sắc. Năm là, khẳng định tâm thế tự tin của Việt Nam trong việc tiến tới tổ chức các hội chợ thương mại mang tầm khu vực và quốc tế. Sáu là, đây là thành quả đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại nhưng đây lại là lời chào xuân đầy khí thế, bản lĩnh và tự hào, khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một tâm thế chủ động, sẵn sàng đón nhận những vận hội lớn để bứt phá/.