Vietnam y Cuba: amigos en adversidad, amigos de verdad

Hanoi (VNA)- En momentos en que la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina (PL) se apresuraban a preparar actividades conmemorativas del 50 aniversario de la histórica visita del líder revolucionario cubano Fidel Castro Ruz a la zona recién liberada de Quang Tri (septiembre de 1973) - un hito brillante de las relaciones especiales entre Vietnam y Cuba-, nos sorprendió una mala noticia: el corresponsal jefe de PL en Vietnam, Moisés Pérez Mok, sufría una obstrucción vascular que requería una operación urgente.



Para cualquier persona, una intervención quirúrgica cardiovascular constituye siempre un desafío; y para un extranjero, adulto mayor, que no entiende el idioma nativo y afronta otras limitaciones, tal reto se multiplica. En esa instancia, el mayor respaldo del veterano reportero cubano, además de su esposa y un reducido número de compatriotas cubanos y amigos vietnamitas, era la amistad entre la VNA y PL, un epítome de las fieles relaciones entre las dos naciones y pueblos.



A lo largo de más de 60 años de historia de las relaciones Vietnam-Cuba, los dirigentes de ambos países, en muchas ocasiones, han reiterado el carácter especial y “ejemplar” de la solidaridad entre sus pueblos. Dados el potencial económico modesto de las dos naciones y la gran distancia geográfica de por medio, la singularidad de estos nexos bilaterales seguramente no proviene del valor cuantificado de los “paquetes de ayuda” o de la facilidad de actividades comerciales, sino de la misma aspiración de cada pueblo de decidir su propio destino y la similitud en el camino que han elegido para materializar ese anhelo.



Pero también proviene de gestos sinceros de solidaridad, de las ayudas oportunas en momentos más difíciles y necesitados, cuando las cosas simples y ordinarias se vuelven invaluables. Simplemente porque los amigos en adversidad son los amigos de verdad.



Durante la resistencia del pueblo vietnamita contra la agresión militar estadounidense y en los primeros años de la reconstrucción nacional tras la guerra, Cuba donó al país indochino azúcar, vacas lecheras y obras civiles de importancia estratégica. Expertos militares, médicos e ingenieros cubanos han dado su sangre a la causa libertadora del pueblo vietnamita, haciendo realidad aquella famosa declaración del Comandante en Jefe. Más recientemente, cuando el mundo entero buscaba suministro de vacunas contra la COVID-19, Vietnam recibió millones de dosis de la vacuna cubana Abdala.



Vietnam, por su parte, ha ratificado en todos los foros su apoyo a la causa revolucionaria cubana, así como a su lucha contra el cruel bloqueo económico. También, ha enviado a la mayor de las Antillas barcos de arroz y otros productos vitales en momentos en que la “Isla Libre” ha sufrido escasez alimentaria y limitaciones a consecuencia del embargo económico, financiero y comercial.



Estas asistencias y ayudas valiosas, todas desde el fondo del corazón, no solo se manifiestan a través de las anécdotas históricas y dichos inmortales, sino también de respuestas improvisadas a situaciones inesperadas en la vida de uno, convirtiéndolas luego en recuerdos inolvidables.

Temprano en la mañana de un día laboral, el reportero Moisés Pérez y su esposa llegaron algo preocupantes al Hospital de la Universidad de Ciencias Médicas de Hanoi. No es difícil de entender, pues, a pesar de tener más de 60 años de edad, nunca había enfrentado una operación, excepto una cirugía menor cuando era niño, y todas las instrucciones de salud anteriores que recibió eran de compañeros médicos cubanos.



Pero la inquietud de Moisés Pérez fue aliviada de forma rápida por explicaciones minuciosas en una voz cálida y gentil del profesor asociado y doctor Nguyen Lan Hieu, director del hospital y respetado cardiólogo, quien concluyó su primera consulta con el paciente cubano presentado por el Ministerio de Salud de Vietnam a propuesta de la VNA con el compromiso: “el hospital le ofrecerá las mejores condiciones posibles”.



Esas palabras se cumplieron pronto y el Hospital de la Universidad de Ciencias Médicas le dio una atención especial al periodista cubano. El doctor y director Nguyen Lan Hieu realizó personalmente un angiograma general a fin de prepararse para la colocación de un stent, algo que al fin no se pudo realizar por el complicado estado de las arterias del paciente y, una semana después, supervisó una operación quirúrgica mucho más compleja que duró más de seis horas.



Tras la operación realizada por el cirujano Vu Ngoc Tu, Moisés seguía recibiendo la atenta atención del internista Le Van Tu y el equipo médico del Centro de Cardiología del Hospital de la Universidad de Ciencias Médicas de Hanoi, incluso de los pacientes vietnamitas que lo rodeaban. Eso le hizo sentir como en casa.



El reportero cubano recordó: “Me desperté del coma posoperatorio con las llamadas de “¡Moisés, Moisés!”, de los médicos, quienes incluso me pusieron un video de la canción cubana Guantanamera. ¡Desde este momento, supe que estaba vivo otra vez! En los días en el hospital, siempre sentí el cuidado dedicado de los médicos y enfermeras aquí. El paciente a mi lado, sabiendo que yo era cubano, incluso me invitó a tomar el té porque quería que conociera la bebida vietnamita… Otro momento inolvidable en los días en el hospital fue la visita de la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, quien me dijo con una voz mesurada: “¡Cumplimos nuestra palabra, ahora mejórate pronto, Moisés!”. Esas breves palabras me bastaron para entender bien los mejores esfuerzos y los apreciados sentimientos de los dirigentes y colegas de la VNA.”



El periodista cubano también bromeó con que a partir de ahora debería complementar su perfil personal con datos de la segunda fecha de nacimiento, que es el 24 de julio de 2023, en Hanoi, el día que renació gracias a la ayuda de los médicos del Hospital de la Universidad de Ciencias Médicas de Hanoi.

Durante esa visita, la directora general Vu Viet Trang expresó su admiración y respeto por la dedicación del personal médico del hospital. Dijo: “En el contexto de que Cuba todavía enfrenta muchas dificultades debido al embargo económico que dura años, la ayuda de los galenos del Hospital de la Universidad de Ciencias Médicas de Hanoi se vuelve aún más valiosa. Nosotros, los periodistas de la VNA y nuestros colegas cubanos nunca olvidaremos la amabilidad y el talento profesional de los médicos y enfermeras”.



En una conversación privada entre conocidos colegas de la VNA y PL antes de la intervención quirúrgica, cuando un periodista vietnamita trata de calmar a su dialogante cubana con la afirmación de que los dirigentes de la VNA le apoyarían a Moisés tanto como fuera posible, ella – una vieja amiga de muchos vietnamitas - respondió con toda tranquilidad: “De eso ya lo sabemos, nosotros de Prensa Latina siempre estamos seguros de que si algún día "el mundo entero" nos abandona, todavía tendremos a la VNA a nuestro lado".



Ese es el sentimiento y la confianza que tienen entre sí Vietnam y Cuba, en general, así como entre la VNA y PL en particular, los amigos que en adversidad siempre se encuentran uno al lado del otro./.