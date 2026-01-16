Vietnam es un ejemplo de desarrollo y solidaridad para el Sur Global, asegura embajador venezolano

VNA: En los últimos años, Vietnam ha alcanzado importantes logros en su desarrollo socioeconómico y ha reforzado su posición en la escena internacional. Desde la perspectiva de Venezuela, ¿cómo valora usted estos avances destacados de Vietnam y qué experiencias considera que el país puede compartir con otras naciones en desarrollo?

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Vietnam, Juan Carlos Fernández Juárez, destacó los logros del país indochino bajo el liderazgo del Partido Comunista. El diplomático resaltó la importancia del XIV Congreso Nacional para el desarrollo futuro y reafirmó la voluntad de Caracas de profundizar una relación histórica que se basa en la solidaridad y el aprendizaje mutuo.

Embajador Juan Carlos Fernández Juárez: Antes que nada, quiero saludar a la Agencia Vietnamita de Noticias y darles la bienvenida a nuestra Embajada. Hemos observado con gran felicidad el crecimiento de la República Socialista de Vietnam, no solo en 2025, sino en los últimos años. Este progreso es producto de la política del Partido y el Gobierno vietnamitas, orientadas a generar bienestar para su pueblo.

Destacamos especialmente el proceso de industrialización, el crecimiento económico y los beneficios sociales que han alcanzado amplios sectores de la población, en consonancia con el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, que sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo del país.



Para nosotros, Vietnam es un ejemplo y una referencia, tanto por su hazaña durante la guerra como por su recuperación posterior al Doi Moi. A lo largo de los 36 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países, hemos cosechado grandes frutos, pero nuestra hermandad es más antigua: se remonta a 1964 con la Operación Van Troi, punto de arranque de la solidaridad entre nuestros pueblos. Vietnam ha sido un actor fundamental que colaboró con nosotros en los momentos más difíciles, especialmente en el sector agrícola con la producción de arroz. Los avances destacados de Vietnam son ejemplos, no solo para Venezuela, sino para todos los países en desarrollo. Portada del libro "Vietnam feliz". Foto: VNA

VNA: El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, previsto del 19 al 25 de enero de 2026, es considerado un acontecimiento político de gran trascendencia estratégica. ¿Cómo aprecia usted la importancia de este Congreso para el futuro desarrollo de Vietnam y para su papel cada vez más relevante a nivel regional e internacional?



Embajador Juan Carlos Fernández Juárez: Vietnam ya es un actor significativo a nivel global, muy fortalecido en el Sudeste Asiático y con una presencia creciente en América Latina. Desde Venezuela observamos el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam con gran expectativa. Este Congreso representa una oportunidad para dar continuidad a las exitosas políticas de industrialización, crecimiento económico y bienestar social.



Valoramos especialmente la planificación sólida y coherente del Partido Comunista de Vietnam, que ha permitido no solo el desarrollo interno del país, sino también el fortalecimiento de su papel en el Sudeste Asiático y en el ámbito internacional.



Desde Venezuela, enviamos saludos y deseamos éxito a la militancia y al pueblo vietnamita. Esperamos que este Congreso consolide el camino del desarrollo y que esa prosperidad fortalezca la solidaridad y la cooperación con todos los países del Sur Global. El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, el profesor Dr. Nguyen Xuan Thang, se reunió con la viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, encargada de Asia, Oriente Medio y Oceanía, Tatiana Pugh Moreno, en Hanói el 23 de octubre. (Foto: VNA)