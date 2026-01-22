Embajadores confían en que XIV Congreso impulsará desarrollo de Vietnam

Embajadores de varios países expresaron su confianza en que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) marcará un nuevo capítulo de cambios históricos positivos para el país, destacando su transformación hacia un modelo de crecimiento basado en la innovación y el conocimiento.

El embajador ruso, G.S. Bezdetko. Foto: VNA

En declaraciones con motivo del evento, el embajador ruso, G.S. Bezdetko, afirmó que Vietnam ingresa a esta cita con la posición de un país "en pleno ascenso". Subrayó que la adopción de documentos estratégicos sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital sentará una base sólida para que el país cambie su modelo de crecimiento, aborde los desafíos de la urbanización y mejore la calidad de vida de su pueblo.

La embajadora de Laos, Khamphao Ernthavanh. Foto: Viet Duc/VNA



Por su parte, la embajadora de Laos, Khamphao Ernthavanh, valoró el pensamiento estratégico reflejado en los borradores del Congreso, que identifican a la ciencia, la tecnología y la transformación digital como motores principales. Consideró que este es un cambio necesario desde un crecimiento basado en capital y mano de obra barata hacia una economía del conocimiento. También destacó positivamente el enfoque que reconoce al sector privado como una fuerza motriz importante, demostrando una mentalidad abierta y práctica.

Enfatizó la coincidencia significativa de que el XIV Congreso del PCV y el XII Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos se celebren simultáneamente, reflejando la relación especial y las aspiraciones comunes de ambas naciones en el camino hacia el socialismo.



El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes. Foto: VNA



Desde la perspectiva cubana, el embajador Rogelio Polanco Fuentes destacó que el proceso de reestructuración del sistema político que ha sido llevado adelante por el PCV con la participación de todas las instituciones y del pueblo ha sido extraordinariamente importante debido a que ha creado las condiciones para una etapa de ascenso de la nación hacia objetivos de gran trascendencia para el desarrollo económico del país.



Según el diplomático, estos avances, sumados a un crecimiento notable en el comercio internacional y la inversión extranjera, demuestran la determinación del liderazgo y el pueblo vietnamita por transformar su matriz productiva hacia una economía basada en la innovación, lo digital y lo sostenible, reconociendo además el papel de la economía privada como motor clave del desarrollo.



Asimismo, resaltó que este progreso se ha visto reflejado en el bienestar social, citando hitos como la gratuidad de la educación general y el fortalecimiento de la salud preventiva y comunitaria.



El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Vietnam, Juan Carlos Fernández Juárez, en una entrevista con la VNA. Foto: VNA



El embajador de Venezuela, Juan Carlos Fernándes Juárez, señaló que los importantes resultados de Vietnam a lo largo de los años, especialmente en industrialización, crecimiento económico y beneficios sociales, son un testimonio de la correcta orientación del Partido y el Gobierno. Calificó a Vietnam como un modelo no solo para su país, sino para muchas naciones en desarrollo. Agregó que Venezuela sigue el XIV Congreso con gran interés y expectativa, considerándolo una oportunidad para que Vietnam desarrolle sus exitosas políticas de industrialización, crecimiento económico y bienestar social.



El embajador palestino en Vietnam, Saadi Salama. Foto: An Dang/VNA



Como jefe del cuerpo diplomático en Hanói y testigo de cinco congresos partidistas, el embajador palestino, Saadi Salama, manifestó su profunda convicción de que, a pesar de los desafíos internacionales, Vietnam siempre encuentra el camino adecuado para desarrollarse como una nación próspera y fuerte.



Los embajadores coincidieron en que las decisiones políticas adoptadas en el Congreso proporcionarán un impulso para que Vietnam continúe su inspiradora historia de desarrollo, contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo./.