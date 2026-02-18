Viaje patrimonial en la casa común de las 54 etnias de Vietnam

Una delegación integrada por embajadores, encargados de negocios, jefes de misiones diplomáticas y representantes de organizaciones internacionales en esta nación realizó un recorrido por la Aldea Cultural y Turística de las Etnias Minoritarias de Vietnam para conocer la cultura única del pueblo vietnamita.

El programa se organizó con el objetivo de promover la belleza del país y de su gente, así como los valores de su patrimonio cultural tradicional ante los amigos internacionales. En este marco, los diplomáticos emprendieron un viaje de descubrimiento que los llevó desde las regiones montañosas del norte hasta las zonas fluviales del sur, apreciando la unidad en la diversidad de la cultura vietnamita.

Representantes de misiones diplomáticas visitan el conjunto de torres cham. FOTO: LAM SON

Turistas internacionales experimentan la alfarería tradicional del pueblo cham de Bau Truc , inscrita en la lista de la Unesco de patrimonios culturales intangibles que necesitan protección urgente . FOTO: LAM SON

El recorrido comenzó en el espacio cultural de la etnia muong. Los visitantes quedaron impresionados por la arquitectura de las casas sobre pilotes, con techos curvos en forma de caparazón de tortuga, vinculados a la epopeya “La creación de la tierra y el agua” de este grupo. Además, participaron en actividades cotidianas de la comunidad, como el tejido artesanal y el hilado de telas, y disfrutaron de artes escénicas populares. Sonrisas aparecieron en los rostros de los diplomáticos mientras participaban en la danza tradicional del bambú y en el juego del lanzamiento del “con” en el patio del palafito.

Las mujeres xo dang presentan sus instrumentos musicales tradicionales . FOTO: LAM SON

La delegación continuó hacia la aldea de la etnia xo dang. Allí, los sonidos del To rung y del Klong-put cautivaron a los presentes. Los pobladores xo dang guiaron con entusiasmo a los invitados en el uso de estos instrumentos de bambú, creando un ambiente de intercambio artístico sin fronteras.

La viceministra de Cultura, Deportes y Turismo , Trinh Thi Thuy , y diplomáticos extranjeros exploran la cultura del grupo étnico muong. FOTO: LAM SON

El siguiente punto destacado fue el área de la pagoda khmer y el complejo de las torres cham. Se sumergieron en el espacio “Colores culturales de Vinh Long”, con manifestaciones artísticas patrimoniales como el don ca tai tu (cantos de aficionados del sur de Vietnam), el canto ritual sac bua phu le y la elegante danza Rom-vong. En particular, el arte de la cerámica de Bau Truc, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como patrimonio cultural, despertó gran interés entre los visitantes, quienes por primera vez pudieron tocar la arcilla y probar la creación de piezas cerámicas bajo la orientación de los artesanos.

Los visitantes se muestran entusiasmados con los productos elaborados por ellos mismos durante la experiencia del oficio tradicional de tejido con hojas de coco. FOTO: LAM SON

La visita no fue solo una actividad turística, sino también un importante puente cultural que contribuye a fortalecer la amistad entre Vietnam y los países y organizaciones del mundo. De este modo, la imagen de un Vietnam rico en identidad, dinámico y amante de la paz dejó una huella profunda en el corazón de los amigos internacionales./.

Por Lam Son