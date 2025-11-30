Furuta Motoo, erudito japonés en estudios de Vietnam

Con más de medio siglo vinculado a Vietnam, el profesor y doctor Furuta Motoo, rector de la Universidad Vietnam-Japón (VJU), perteneciente a la Universidad Nacional de Hanói, es conocido como un erudito profundo en estudios vietnamitas, y también pionero en la formación de modelos universitarios de nivel internacional. A partir de su amor por el pueblo y la cultura de Vietnam, ha contribuido a conectar el conocimiento de ambas naciones, abriendo un nuevo camino para la educación superior en la era de la integración global.

El profesor y doctor Furuta Motoo es el primer extranjero en ocupar el cargo de rector de una universidad pública en Vietnam.

Furuta Motoo pronuncia un discurso de bienvenida al año escolar 2025 -2026

Como el primer extranjero en ocupar el cargo de rector de una universidad pública en este país, ¿cómo comenzó su labor en la Universidad Vietnam-Japón?

Tras muchos años trabajando y viviendo en Vietnam, percibí que su educación superior es muy fuerte en la formación profesional, pero limitada en el desarrollo del pensamiento global y la capacidad de adaptación de los estudiantes. Por eso, en la VJU adoptamos una filosofía educativa liberal, centrada en el desarrollo de las capacidades de pensamiento, las habilidades de cooperación internacional y el espíritu creativo de los estudiantes.

¿Cuál es su valoración sobre la educación vietnamita en el contexto de la integración global?

Los vietnamitas son muy estudiosos y poseen una base educativa de larga data. La educación superior está en plena transformación con espíritu de reforma e innovación. En ciertos aspectos, las universidades nacionales han sido incluso más adelantadas que las japonesas en su rápida adaptación a las tendencias globales. Confío en que este país pronto se convertirá en un destino atractivo para estudiantes extranjeros.

El profesor y doctor Furuta Motoo, nacido en 1949, se graduó en la Universidad de Tokio en 1974 y obtuvo su doctorado en 1990. Actualmente es rector de la Universidad Vietnam-Japón, presidente de la Asociación de Amistad entre los dos países y de la Asociación Japonesa de Estudios sobre Vietnam. Como erudito en estudios de Vietnam, Furuta Motoo ha realizado numerosas investigaciones sobre la historia y la política moderna de esta nación. Asumió cargos comodirector del Instituto de Posgrado en Cultura Integral y subdirector ejecutivo de la Universidad de Tokio (Japón). Es elprimer extranjero en recibir el PremioEstatal de Ciencia y Tecnología, y recientemente fue galardonado con el Premio Bao Son 2025, en reconocimiento a más de medio siglo de dedicación a Vietnam.





Furuta Motoo ha estado vinculado a la Universidad Vietnam-Japón durante más de diez años.

En una reunión para discutir la orientación de los próximos cinco años de la Universidad Vietnam–Japón con la delegación del gobierno japonés que visitó la universidad.

La especialidad de Estudios Japoneses se considera su “obra espiritual” en la VJU. ¿Qué resultados destacados ha alcanzado este programa?

Actualmente, es el programa con mayor número de estudiantes entre los nueve que ofrece la VJU. Hemos implementado tres niveles de formación: licenciatura, maestría y doctorado, con énfasis en la investigación del Japón contemporáneo en relación con Vietnam. Prestamos especial atención al dominio del idioma nipón y a la comprensión de la cultura bilateral. La calidad formativa del programa es equivalente a la de instituciones con décadas de trayectoria en este campo.

Furuta Motoo recibió a la delegación japonesa en la ceremonia de inauguración del curso escolar.

¿Cuáles son sus planes para que la VJU se convierta en un destino para estudiantes internacionales?

La misión de la institución es formar recursos humanos globales a través de la cooperación entre ambos países. En los últimos diez años, alrededor del 15 % de estudiantes de posgrado de la universidad han provenido de más de diez países de Asia y África. Seguiremos ampliando nuestra red de colaboración internacional para convertir a la VJU en un entorno educativo multicultural de referencia en la región.

El rector Furuta Motoo junto con profesores y docentes de la Universidad Nacional de Hanói.

En el inicio del año académico 2025-2026, ¿qué mensaje quisiera enviar a los estudiantes vietnamitas?

Estoy orgulloso de ellos, son inteligentes, dedicados y llenos de aspiraciones. Espero que continúen aprendiendo, innovando y preparándose para ser ciudadanos globales que contribuyan al desarrollo de su país y de la región.

En consonancia con la misión de la Universidad Vietnam-Japón, aspiro a seguir formando ciudadanos globales, que no solo posean conocimientos y habilidades, sino que también encarnen un espíritu abierto, el respeto por la diversidad cultural y la aspiración de contribuir a un futuro común de la humanidad.

Junto a los estudiantes de la Universidad Vietnam-Japón (VJU).

